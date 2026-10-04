лекция Л.И. Амирханова «Некоторые метаморфозы краеведения Карельского перешейка»
8 октября 2026 года
В библиотеке им. Маяковского (наб. Фонтанки, 44)
лекция Л.И. Амирханова
Некоторые метаморфозы краеведения Карельского перешейка
Книгу А.И Богданова Историческое, географическое и топографическое описание Санктретербурга от начала его заведения», изданную в 1779 году, надо считать первым путеводителем по Петербургу. С тех пор было издано огромное количество книг, рассказывающих о нашем городе и его пригородах. И в том числе о Карельском перешейке, который, как известно, начинается от северного берега Большой Невки
Один из первых путеводителей, в котором рассказывалось и о Карельском перешейке, – «Путеводитель по окрестностям С.-Петербурга. Спутник дачника в сезон 1880 г. – Расписание движения железных дорог и пароходства. СПб. Р.С. Попов. 1880».
Краеведение, как и путеводители, было весьма разнообразным: от Лахтинской экскурсионной станции до работ Г.С. Усыскина о революционной истории Карельского перешейка.
Важным событием стали книги Е.А. Балашова в серии «Карельский перешеек. Земля неизведанная», позволившие по-другому взглянуть на истории перешейка.
Как менялось краеведение Карельского перешейка за прошедшие 140 лет, расскажет директор издательства «ОСТРОВ», литератор Л.И. Амирханов. А также покажет некоторые редкие краеведческие издания.
В мероприятии примут участие известные краеведы Е.А. Балашов и А.В. Востров.
Издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят новые краеведческие книги
Начало в 19.00
Вход свободный