лекция Л.И. Амирханова «Некоторые метаморфозы краеведения Карельского перешейка»

8 октября 2026 года

В библиотеке им. Маяковского (наб. Фонтанки, 44)

лекция Л.И. Амирханова

Некоторые метаморфозы краеведения Карельского перешейка

Книгу А.И Богданова Историческое, географическое и топографическое описание Санктретербурга от начала его заведения», изданную в 1779 году, надо считать первым путеводителем по Петербургу. С тех пор было издано огромное количество книг, рассказывающих о нашем городе и его пригородах. И в том числе о Карельском перешейке, который, как известно, начинается от северного берега Большой Невки

Один из первых путеводителей, в котором рассказывалось и о Карельском перешейке, – «Путеводитель по окрестностям С.-Петербурга. Спутник дачника в сезон 1880 г. – Расписание движения железных дорог и пароходства. СПб. Р.С. Попов. 1880».

Краеведение, как и путеводители, было весьма разнообразным: от Лахтинской экскурсионной станции до работ Г.С. Усыскина о революционной истории Карельского перешейка.

Важным событием стали книги Е.А. Балашова в серии «Карельский перешеек. Земля неизведанная», позволившие по-другому взглянуть на истории перешейка.

Как менялось краеведение Карельского перешейка за прошедшие 140 лет, расскажет директор издательства «ОСТРОВ», литератор Л.И. Амирханов. А также покажет некоторые редкие краеведческие издания.

В мероприятии примут участие известные краеведы Е.А. Балашов и А.В. Востров.

Издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят новые краеведческие книги

Начало в 19.00

Вход свободный