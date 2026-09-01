Александр Иванович Кирьянен (3.5.1947-12.9.2026)

Закончил свой жизненный путь Александр Иванович Кирьянен – наш старший товарищ и безусловный авторитет – во всяком случае для участников «Инкерин Лиитто». Педагог, выпускник и потом преподаватель ЛГУ (факультет ПМПУ) – до 1988 года он был в общем обыкновенным академическим работником. Однако в нём было нечто особенное, чего до поры никто не замечал. Благодаря «перестройке» он стал проявлять общественную активность. Александр Иванович был в числе первых финских этнических активистов в Ленинградской области. Митинг в Тихвинке 30 июля 1988 года под лозунгом «Muistamme isiämme» собрал больше 100 человек. Продолжением были собрания, результатом которых было учреждение 15 октября 1988 года общества «Инкерин Лиитто». Александр Иванович Кирьянен был одним из его учредителей.

Педагогические способности А. И. Кирьянена нашли наилучшее применение в обществе «Инкерин Лиитто». Александр Иванович не был явным лидером, как Арво Сурво, Виктор Хюренен и Лео Гильди, зато он был уравновешенным, выдержанным, неамбициозным – и абсолютно бескорыстным. В 1994 году его впервые избрали председателем «Инкерин Лиитто». Воспитанность, абсолютная порядочность и опыт преподавательской работы сделали возможными его ровные отношения со всеми – он был абсолютно неконфликтным. Его уважали все (хотя впрочем и критиковали). Впоследствии А. И. Кирьянен был бессменным председателем нашего общества с 1998 по 2018 год – ещё 10 выборных председательских сроков. О чём это говорит? – полагаю, о безусловном доверии. Работа А. И. Кирьянена на посту председателя «Инкерин Лиитто» была рутинной и малозаметной для членов общества – она состояла, в том числе, в общении с органами власти и составлении отчётов – что было, понятно, не самым интересным делом. При этом Александр Иванович не оставлял работы в СПбГУ – он не получал никакой зарплаты в «Инкерин Лиитто», для него это была общественная работа. Временами Александр Иванович тяготился обязанностями руководителя, но всё же неизменно с ними справлялся. Он не отказывался, когда его просили участвовать в важных для дела проектах, как например, Учебно-научный центр при «Инкерин Лиитто». Он находил время, умел слушать, находил возможность участвовать в конкретных делах – например, подготовке сцены к празднику Юханнус. Ему явно хотелось большего, но он делал, сколько мог – mitä voin, как говорил его постоянный оппонент, наш товарищ Альберт Кирьянен.

С 2007 по 2024 год А. И. Кирьянен был главным редактором газеты «Инкери». Его роль в нашей газете была небольшой, но существенной – он отвечал за финансирование газеты, одобрял (как правило) содержание наших материалов и был одним из авторов. Работать с ним было легко и приятно. В конце разговора он обычно говорил – «Есть!»

А. И. Кирьянен был весьма закрытым человеком и о многих сторонах его жизни мы имеем довольно общие представления. В частности, в годы перестройки он был депутатом Петросовета и участвовал в демократизации российского общества – в том числе, в принятии актов о реабилитации российских финнов (путь и во многом формальной). К счастью, Александр Иванович в последние годы жизни написал воспоминания, из которых мы, возможно, узнаем его личное отношение к событиям, просходившим в нашей стране и в нашем обществе – при нас и нашим участием.

Величина личности А. И. Кирьянена и значение его педагогической и общественной деятельности становятся понятными только теперь, когда его путь завершён и его можно оценивать, сравнивать, изучать – и главное, продолжать наше общее дело.

А. Крюков