Второй Ленинградский краеведческий книжный салон — 2026

3-5 июля в Выборге во второй раз пройдёт Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», организатором которого выступает Ленинградская областная универсальная научная библиотека. Мероприятие объединит авторов, издателей, читателей, историков и исследователей на площадках исторического центра города — в Прогонном сквере, Библиотеке на Пионерской, библиотеке А. Аалто.

На главной площадке Салона – Прогонном сквере — гостей ждёт книжная ярмарка, где ведущие издательства представят литературу по истории и культуре Ленинградской области, пройдут встречи с авторами и презентации новых изданий. Для детей и их родителей – мероприятия для семейной аудитории: мастер-классы, игровые и литературные программы которые помогут всем поколениям ближе узнать историю края.

В библиотеках пройдут историко-краеведческая конференция и библиотечный Форум, направленные на популяризацию знаний по истории политической и общественной жизни нашего региона в начале XX века, представление актуальных подходов по созданию и продвижению событийных историко-краеведческих проектов и туристических маршрутов на основе объектов материального культурного наследия.

Слет литературных объединений региона даст возможность ленинградским литераторам обсудить роль творческих организаций в становлении писателя, роль современной литературы в отражении исторической памяти.

В программе:

Творческие встречи с авторами и издателями, презентации новых книг;

Библиотечный форум «По Выборгскому Тракту. Архитектура памяти: усадьбы сквозь века»;

Историко-краеведческая конференция, посвященная 120-летию «Выборгского воззвания»;

Слёт литературных объединений Ленинградской области «Век литературы»;

Детская книжно–игровая площадка.

Краеведческий книжный салон Ленинградской области – значимое событие в области исторического просвещения в регионе, формирования интереса к родному краю, продвижения современной краеведческой и исторической литературы. Салон — это шаг навстречу новому веку нашей истории, время осмысления пройденного пути и предвкушения будущих открытий.

Приглашаем жителей и гостей Ленинградской области стать частью этого масштабного события!

Место проведения: Ленинградская область, г. Выборг, Прогонный сквер, Библиотека на Пионерской 4, Библиотека А. Аалто.

Время проведения:

3 июля, 14.00 – 20.00

4 июля, 11:00 – 20:00

5 июля, 11:00 – 17:00

Программа ЛККС опубликована на сайте ЛОУНБ: https://www.reglib.ru/events/77