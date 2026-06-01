Советская разведка с финским акцентом

Эмилия Ильяйнен

Во время Великой Отечественной войны звания Герой Советского Союза были удостоены представители 68 национальностей. Высшей награды был удостоен один финн — Тикиляйнен Петр Абрамович (1921-1941), коренной житель Ингерманландии. Мог бы быть и второй Герой Советского Союза финской национальности. Он служил в одной дивизии с разведчиком Тикиляйненом. В архивах сохранилсянаградной лист, в котором непосредственное командование ходатайствует о награждении самой высокой наградой командира взвода разведки Кукконена Йорму Эдуардовича. После заключения вышестоящих начальников он стал первым офицером 7-й армии, которого наградили орденом Ленина.

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