Вечер Поэзии в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
28 апреля 2026 года
в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17–19)
пройдет вечер Поэзии
Почему Пушкин и Лермонтов писали гениальные стихи, ничего не зная о Теории стиха?
Почему некоторые поэты, окончившие Литературный институт и изучавшие Теорию стиха В.М. Жирмунского, не написали ничего гениального?
Почему мы чтим Моцарта, а не Сальери, который говорил: «Музыку я разъял, как труп. Поверил / Я алгеброй гармонию…
Почему рифма может убить поэзию, и наоборот – спасти?
На эти и другие вопросы попытается ответить литератор и директор Издательства «ОСТРОВ» Леонид Ильясович Амирханов
Ответы будут сопровождать стихи любимых поэтов: Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама, Арсения Тарковского
Кроме того, Л.И. Амирханов кратко представит новую книгу издательства «ОСТРОВ» — сборник статей о городе Новая Ладога «Река времени»
Начало в 18.00
Вход свободный