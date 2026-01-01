Вечер Поэзии в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова

28 апреля 2026 года

в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17–19)

пройдет вечер Поэзии

Почему Пушкин и Лермонтов писали гениальные стихи, ничего не зная о Теории стиха?

Почему некоторые поэты, окончившие Литературный институт и изучавшие Теорию стиха В.М. Жирмунского, не написали ничего гениального?

Почему мы чтим Моцарта, а не Сальери, который говорил: «Музыку я разъял, как труп. Поверил / Я алгеброй гармонию…

Почему рифма может убить поэзию, и наоборот – спасти?

На эти и другие вопросы попытается ответить литератор и директор Издательства «ОСТРОВ» Леонид Ильясович Амирханов

Ответы будут сопровождать стихи любимых поэтов: Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама, Арсения Тарковского

Кроме того, Л.И. Амирханов кратко представит новую книгу издательства «ОСТРОВ» — сборник статей о городе Новая Ладога «Река времени»

Начало в 18.00

Вход свободный