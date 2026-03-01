Издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги

24 марта 2026 года

в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17 – 19)

Е.Ю. Кобчиков. Мосты Кронштадта

Карельский перешеек. Страницы истории. Книга седьмая

В.П. Федотов. Обратная история Вуоксы

А.В. Востров. Дорог Карельский перекресток. Пути сообщения Карельского перешейка и Приневья в допетровское время

Е.А. Балашов. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Выпуск 6. Приморск (Койвисто)

Д.И. Орехов. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Выпуск 8. Запорожское (Метсяпиртти)

Адрес библиотеки: Литейный пр., д. 17–19.

Начало в 18 часов

Вход свободный