17 марта 2026 года
в библиотеке А. Аалто (Выборг)
Издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги
Карельский перешеек. Страницы истории. Книга седьмая, в которой, частности, опубликованы уникальные фотографии восстановления железной дороги Райвола – Выборг в 1940 году.
В.П. Федотов. Обратная история Вуоксы
А.В. Востров. Дорог Карельский перекресток. Пути сообщения Карельского перешейка и Приневья в допетровское время
Карельский перешеек. Земля неизведанная. Выпуск 8. Запорожское (Метсяпирти)
Л.И. Амирханов, И.С. Лапин. Из Райволы в Рощино. Первая книга серии «Из прошлого в настоящее», рассказывающая об истории населенных пунктов Карельского перешейка.
Э. Сёдергран. Страна, которой нет. Новые переводы стихов Эдит Сёдергран
Е.А. Александрова. Санкт-Петербургская губерния. Том первый
Е.Ю. Кобчиков. Мосты Кронштадта
Начало в 15 часов
Вход свободный