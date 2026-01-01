17 марта 2026 года

в библиотеке А. Аалто (Выборг)

Издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги

Карельский перешеек. Страницы истории. Книга седьмая, в которой, частности, опубликованы уникальные фотографии восстановления железной дороги Райвола – Выборг в 1940 году.

В.П. Федотов. Обратная история Вуоксы

А.В. Востров. Дорог Карельский перекресток. Пути сообщения Карельского перешейка и Приневья в допетровское время

Карельский перешеек. Земля неизведанная. Выпуск 8. Запорожское (Метсяпирти)

Л.И. Амирханов, И.С. Лапин. Из Райволы в Рощино. Первая книга серии «Из прошлого в настоящее», рассказывающая об истории населенных пунктов Карельского перешейка.

Э. Сёдергран. Страна, которой нет. Новые переводы стихов Эдит Сёдергран

Е.А. Александрова. Санкт-Петербургская губерния. Том первый

Е.Ю. Кобчиков. Мосты Кронштадта

Начало в 15 часов

Вход свободный