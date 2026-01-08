Неизвестная Блокада
27 января в день снятия Блокады Ленинграда
Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17–19)
и издательство «ОСТРОВ» проводят вечер, посвященный героизму ленинградцев, отстоявших наш город в эти страшные годы
Директор издательства «ОСТРОВ» Л.И. Амирханов представит серию книг «Блокада глазами очевидцев»
и очередной, 13-й сборник дневников и воспоминаний о Блокаде,
расскажет о неизвестных фактах и событиях, происходивших в блокадном Ленинграде, покажет уникальные фотографии из семейных архивов ленинградцев, переживших и не переживших Блокаду
Начало в 18.00
Вход свободный
