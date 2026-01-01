Андрей Сыров 4.5.1973 – 8.1.2026

Неожиданно и безвременно ушёл из жизни наш товарищ Андрей Сыров, главный редактор газеты «Инкери» с 1998 по 2007 год. Андрей был деятельным человеком, который умел воплощать идеи в жизнь. Я помню Андрея в Инкерин Лиитто с 1998 года, после печально известного «съезда раскольников». Именно тогда произошло знаменательное и удивительное событие – учреждение (или, как говорил Андрей, воссоздание) газеты «Инкери». Застрельщиками этого проекта выступили два Андрея – Сыров и Пюккенен, причём Пюккенен был скорее идеологом, а Сыров – локомотивом создания газеты. Создание газеты соответствовало задачам общества Инкерин Лиитто и получило поддержку со стороны его руководства в лице председателя А. И. Кирьянена. Газета Инкери, выглядевшая поначалу слабо, быстро развивалась в профессиональном плане (дизайн, тематика, финский язык). С 2007 по 2017 год я был редактором газеты (главным редактором газеты с 2007 года стал А. И. Кирьянен). Я благодарен Андрею Сырову за совместную работу и за реализацию моих идей. Работа с Андреем Сыровым не было лёгкой, но между нами всегда было взаимопонимание и доверие. Андрей Сыров намного моложе нас – его товарищей по газете – и я не думал, что мне придётся описывать его жизненный путь. Но увы.

Андрей Сыров родился в посёлке Токсово, вырос в Петербурге. Учился заочно в Петрозаводском университете (окончил в 1997 году), по специальности историк. Однако по своей сути он был скорее журналист. Началом журналистской практики Андрея была работа в газете «Невская Заря» (г. Всеволожск). С выходом первых номеров газеты «Инкери» Андрей стал одним из самых известных и значимых людей в обществе Инкерин Лиитто, он участвовал в совете общества около 20 лет.

В XXI веке Андрей состоялся как предприниматель – иначе говоря, бизнесмен. Он не боролся с действительностью, он сумел в ней освоиться и успешно работать. Его проект – «Издательский дом Инкери» (с 1998 года) – получил признание и приобрёл известность среди читающей публики и в академических кругах. Андрей умел находить общий язык с местными администрациями, с коллегами и с заказчиками. Но это было непросто – и возможно, именно в этой связи его жизнь не оказалась долгой.

Андрей Сыров – патриот Карелии и Ингерманландии, популяризатор знаний о прибалтийско-финских народах. Книг, подготовленных и изданных Андреем и его сотрудниками, довольно много (их можно видеть «ВКонтакте», в группе «Издательский дом Инкери»). Наряду с популярными книжками и частными заказами Андрей издавал воспоминания и исследования, фактически за свой счёт. Некоторые из его изданий – это без преувеличения научный и культурный подвиг. Вот последние из них:

Водь. Ижора. Фотографии и материалы из собрания Российского этнографического музея. Автор-составитель Л. В. Королькова. Фотосъемка сотрудников Этнографического отдела Русского музея Д.А. Золотарева, А. А. Гречкина, Н. Ф. Прытковой в 1926-1928 годах (2020)

«Экспедиция в земли народа сету» Бориса Вильде и Леонида Зурова (2021)

Мартти Раутанен, апостол Намибии. Автор Матти Пелтола. Перевод с финского (2022)

История Выборга. Автор Й.-В. Руут. Перевод со шведского (2024-2025)

Было много планов, но… что сделано, то и останется. В общем, Андрей хорошо поработал. Жаль, что так рано закончил.

А. Крюков