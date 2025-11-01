Книжный клуб издательств «Гйоль» и «ОСТРОВ»

27 ноября в 18 часов

в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17 – 19)

Издательства «Гйоль» и «ОСТРОВ» представят новую книгу

Эдит Сёдергран

Страна, которой нет

Это новые переводы стихов известной поэтессы, умершей в Райволе (ныне Рощино) в 1923 году. Перевел стихи поэт и переводчик Алексей Дмитриенко. Он прочитает стихи Эдит Сёдергран в сопровождении музыки, исполняемой на арфе Станиславой Малаховской, которая иллюстрировала эту книгу.

Но презентации книги будет предшествовать небольшой разговор о поэзии и не только финской.

Арсений Тарковский писал:

Искать поэзию не надо

Ни у других, ни в словарях.

Она сама придет из сада

С цветами влажными в руках.

Чем графоман отличается от истинного поэта, почему стихи В. Маяковского многие воспринимали только звучащими из его уст, что позволило Даниилу Андрееву создать знаменитую «Розу мира»…

Об этом расскажет директор издательства «ОСТРОВ» Л.И. Амирханов

Кроме того, мы посмотрим 30-минутный фильм об Эдит Сёдергран, снятый в 2023 году

Адрес библиотеки: Литейный пр., д. 17 – 19.

Начало в 18 часов

Вход свободный