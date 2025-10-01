О флаге ингеранландких финнов

Андрей Кайалайнен (В Контакте)

23 октября 2025 года пришло письмо из Главного Управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о возможности использования национальной символики народа Российской Федерации – ингерманландскими финнами.

Флаг ингерманландских финнов можно использовать. Ликвидация организации не означает запрета флага.

А теперь подробнее — почему так и что это значит.

1. Организацию закрыли — но не из-за флага

В письме Минюста чётко сказано: ликвидация «Инкерин Лиитто» не связана с правом использовать национальный флаг. Более того, прокуратура проверила флаг и не нашла в нём ничего экстремистского или запрещённого.

➜ То есть флаг «чистый», его не запрещали.

2. Регистрация символики отменена — флаг теперь «ничейный» (в хорошем смысле)

Раньше организации регистрировали свои флаги в Минюсте. С 2014 года это отменили. Теперь любая группа может написать в уставе, какой флаг использует, — и всё.

Когда организацию ликвидировали, её устав перестал действовать. Но флаг не привязан к уставу — он остался символом народа, а не бумажкой в папке юриста.

3. Что теперь с флагом делать можно?

Использовать его в личных целях: дома, на праздниках, в соцсетях — как символ своей культуры.

Участвовать с ним в согласованных митингах, шествиях, фестивалях (правила общие для всех флагов).

Создать новую организацию — и спокойно написать в её уставе: «используем традиционный флаг ингерманландских финнов».

4. Что может быть опасно?

Не сам флаг, а то, КАК его используют. Если его начнут поднимать на несанкционированных акциях, связанных с нарушением порядка, или если его возьмут на вооружение радикалы — тогда могут возникнуть проблемы.

Вывод:

Флаг остаётся вашим культурным достоянием. Его можно и нужно использовать, пока это делается в рамках закона. Сохраните ответ Минюста — это ваша «охранная грамота» на случай лишних вопросов.

Ниже прикрепляю файл для скачивания письма из Минюста.