21 октября Книжный клуб в в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (Литейный пр. д. 17–19)

Издательство «ОСТРОВ» представят новую книгу новой серии

Амирханов Л.И. . Лапин И.С. Из Райволы в Рощино. Книга первая. От начала до переименования

Издательство «ОСТРОВ» этой книгой начинает новую серию краеведческих книг «Из прошлого в настоящее». Особенностью этой серии являются обложки книг. Это картины художника В.Ф. Ткаченко серии «Утраченные дачи Карельского перешейка».

Готовятся к печати:

Т.В. Вершинина. Из Мустамяки в Горьковское,

Н.В. Григорьева, Т.Н. Визиряко. Из Метсякюля в Молодежное

и другие

Обо всем этом расскажет директор издательства «ОСТРОВ» Л.И. Амирханов

Адрес библиотеки: Литейный пр., д. 17 – 19.

Начало в 18 часов

Вход свободный