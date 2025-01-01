Презентация новых книги издательств «Гйоль» и «ОСТРОВ»

19 апреля

в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова на Литейном пр. д. № 17 – 19

состоится презентация новых книги издательств «Гйоль» и «ОСТРОВ»

Третья книга Д.А. Козуненко о боевых действиях на Карельском перешейке в годы Великой Отечественной войны:

Бои местного значения. Позиционная война на Карельском перешейке. 1942 г. Том 2.

Вторые издания (значительно дополненные) книг серии «Карельский перешеек – земля неизведанная». Части 9, 11, 12, 13

Е.А. Балашов расскажет о том, как создавалась эта серия, о своей исследовательской работе на Карельском перешейке

Е.А. Александрова. Ландскрона, Ниен, Санкт-Петербург. Издание второе, дополненное. В этом издании 2025 года помещены две иллюстрации, полученные из 3d модели города Ниена, которую подготовил Александр Комаров. Эта модель позволяет совершить виртуальную прогулку по утраченному городу, располагавшемуся в устье Охты. Что мы и хотим продемонстрировать на презентации

Кроме того, в мероприятии снова примут участи члены Поисковых отрядов Санкт-Петербурга, которые расскажут о своей работе

Начало в 16.00

Вход свободный