Презентация новых книги издательств «Гйоль» и «ОСТРОВ»
19 апреля
в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова на Литейном пр. д. № 17 – 19
состоится презентация новых книги издательств «Гйоль» и «ОСТРОВ»
Третья книга Д.А. Козуненко о боевых действиях на Карельском перешейке в годы Великой Отечественной войны:
Бои местного значения. Позиционная война на Карельском перешейке. 1942 г. Том 2.
Вторые издания (значительно дополненные) книг серии «Карельский перешеек – земля неизведанная». Части 9, 11, 12, 13
Е.А. Балашов расскажет о том, как создавалась эта серия, о своей исследовательской работе на Карельском перешейке
Е.А. Александрова. Ландскрона, Ниен, Санкт-Петербург. Издание второе, дополненное. В этом издании 2025 года помещены две иллюстрации, полученные из 3d модели города Ниена, которую подготовил Александр Комаров. Эта модель позволяет совершить виртуальную прогулку по утраченному городу, располагавшемуся в устье Охты. Что мы и хотим продемонстрировать на презентации
Кроме того, в мероприятии снова примут участи члены Поисковых отрядов Санкт-Петербурга, которые расскажут о своей работе
Начало в 16.00
Вход свободный