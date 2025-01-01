Блокадные дневники и мемуары

ПРЕСС-РЕЛИЗ

18 марта в 16.00 в отделе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» (Невский пр., 87/2) пройдёт научно-просветительское мероприятие «Блокадные дневники и мемуары: опыт поиска и публикации. На примере серии историко-документальных сборников «Блокада глазами очевидцев».

«Блокада глазами очевидцев. Дневники и воспоминания» — общественный проект, осуществляемый с 2012 года на средства издательства «Остров».

Инициаторы проекта – директор издательства «Остров» Леонид Ильясович Амирханов и кандидат филологических наук, краевед и журналист, научный сотрудник отдела музея «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» Сергей Евгеньевич Глезеров.

В 2022 году серия книг «Блокада глазами очевидцев. Дневники и воспоминания» (выпуски 8 и 9) была удостоена Литературной премии имени Маршала Советского Союза К.А.Мерецкова (премия правительства Ленинградской области).

В сборниках публикуются дневники жителей блокадного Ленинграда, письма, воспоминания. Практически все материалы, которые печатаются в сборниках, опубликованы на его страницах впервые, они хранились в семейных, домашних архивах и никогда не были известны широкой публике.

После выхода каждого выпуска автор и издатель получают немало писем и сообщений о хранящихся в семьях дневниках и воспоминаниях. Таким образом происходит сбор материалов для каждого из последующих выпусков.

Материалы, опубликованные в вышедших сборниках «Блокада глазами очевидцев» — уникальный материал для работы вдумчивого исследователя. Здесь огромное поле для анализа: сравнивая информацию, представленных в различных материалах, ее можно «препарировать» — по географии, по хронологии, вплоть даже до анализа самых различных сторон блокадной повседневности. Огромный пласт – настроения людей, их отношения друг к другу и к действующей власти.

В 12-й сборник «Блокада глазами очевидцев», как и в предыдущие, вошли дневники, письма и воспоминания, которые прежде не были знакомы широкой публике.

Обратим внимание на некоторые материалы сборника. Инженер Павел Тюменев, который до войны был одним из ведущих проектировщиков первых эскалаторов (он работал в конструкторском бюро ленинградского завода «Красный металлист») записал свои воспоминания о блокаде спустя сорок лет после войны.

Исследователи Вячеслав Кокин и Вадим Кустов продолжают знакомить читателей с уникальными материалами из семейного архива Беспаловых, волею судьба оказавшихся ныне разбросанными едва ли не по всей стране. В 11-м выпуске «Блокады глазами очевидцев» был опубликован блокадный дневник Владимира Беспалова, обнаруженный их в одном из петербургских букинистических магазинов. В нынешнем сборнике – семейная переписка Беспаловых после эвакуации из Ленинграда.

Едва ли кого-то оставит равнодушным дневник бойца МПВО Клавдии Зуевой. Значительная часть дневника посвящена событиям, происходившим в 1944 году на территории нынешнего Кировского района Петербурга, – участию в разминировании. В частности, речь идет про окрестности больницы Фореля.

Следующий, 13-й выпуск из серии «Блокада глазами очевидцев» выйдет в свет в январе 2026 года.

Запись на мероприятие: 8 (921) 358 97 48

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