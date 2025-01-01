Книжный клуб

Уважаемые коллеги!

По независимым от нас причинам мы вынуждены сменить место проведения наших мероприятий. Теперь они будут проходить в библиотеке им. Лермонтова на Литейном проспекте, 17–19.

Пока нам выделены субботы:

22 февраля. Презентация серии книг «Блокада глазами очевидцев». По просьбе дирекции библиотеки.

22 марта. Презентация серии книг Д. Козуненко. Позиционная война на Карельском перешейке. 1941, 1942.

26 апреля. Презентация книги Л.И. Амирханова Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб. Хроника, события, люди.

В летнее время библиотека по выходным работать не будет, поэтому нам выделят какие-то будние дни.

Как сложится наша работа в сентябре, пока говорить рано.

О всех новостях вы сможете узнать на нашем сайте или на сайте библиотеки им. Лермонтова