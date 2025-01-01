Умер Якуб Лапатка

Сегодня на 81 году жизни, умер Якуб Лапатка (1944-2024)!

Лучший переводчик, с кем мне приходилось работать. Его чудесные переводы Юхани Конкка, Петера фон Кёппена и многие другие книги, выходившие в издательстве Гйоль, были выполнены на чудесном русском языке! А, несколько переводов ждёт ещё своего времени и будет издана. Мы потеряли настоящего друга!

У Якуба, в нашем издательстве, были выпущены мемуары: «ЖИТИЕ… БЫТИЕ… И ВСЕ… ОСТАЛЬНОЕ»