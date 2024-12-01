10 декабря 2024 года
Детская библиотека истории и культуры Петербурга на ул. Марата, 72
проведет вечер, посвященный 80-летию библиотеки А. Аалто в Выборге
Это самая знаменитая библиотека в Ленинградской области. Она располагается в здании, построенном по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционализма
Городская библиотека Выборга начала свою работу в 1935 году, но после двух жестоких войн 7 ноября 1944 года началась новая жизнь библиотеки
14 ноября 2024 года в библиотеке А. Аалто прошла конференция «Город и библиотека: прошлое, настоящее, будущее»
В работе конференции принимал участие историк и литератор Л.И. Амирханов
Он расскажет участникам мероприятия об архитекторе А. Аалто, об истории библиотеки и о ее работе в современных условиях
Участникимероприятия могут ознакомиться с книгами о Выборге, выпущенными издательствами «ОСТРОВ» и «Гйоль»
Начало в 18.00
Вход свободный