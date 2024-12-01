10 декабря 2024 года

Детская библиотека истории и культуры Петербурга на ул. Марата, 72

проведет вечер, посвященный 80-летию библиотеки А. Аалто в Выборге

Это самая знаменитая библиотека в Ленинградской области. Она располагается в здании, построенном по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционализма

Городская библиотека Выборга начала свою работу в 1935 году, но после двух жестоких войн 7 ноября 1944 года началась новая жизнь библиотеки

14 ноября 2024 года в библиотеке А. Аалто прошла конференция «Город и библиотека: прошлое, настоящее, будущее»

В работе конференции принимал участие историк и литератор Л.И. Амирханов

Он расскажет участникам мероприятия об архитекторе А. Аалто, об истории библиотеки и о ее работе в современных условиях

Участникимероприятия могут ознакомиться с книгами о Выборге, выпущенными издательствами «ОСТРОВ» и «Гйоль»

Начало в 18.00

Вход свободный