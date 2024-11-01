Презентация книги: «Евангелическо-лютеранский Скворицкий приход. 400 лет»
12 ноября 2024 года
издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» в Детской библиотеке истории
и культуры Петербурга
на ул. Марата, 72
представят новую книгу
«Евангелическо-лютеранский Скворицкий приход. 400 лет»
На презентации авторы книги Павел Крылов, настоятель прихода, пробст, кандидат исторических наук, и Марина Каупонен, архитектор, куратор виртуального проекта в сети vk «Музея ингерманландских финнов», расскажут об истории лютеранского прихода Skuoritsa (Скворицы) на территории Ингерманландии, расскажут о создании музее в Скворицах (д. Петрово) и покажут уникальные фотографии
Ольга Матвеева, создатель проекта «Маршрутом Самули Паулахарью», созданного на основе книги «Ингерманландия глазами Самули Паулахарью», покажет фильм об этой экспедиции по Ингерманландии.
Кроме того, можно будет ознакомиться с другими книгами по истории Ингерманландии, ингерманландских финнов и Карельского перешейка.
Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами
Начало в 18.00. Вход свободный
Радостное событие за столько месяцев!