Презентация книги: «Евангелическо-лютеранский Скворицкий приход. 400 лет»

12 ноября 2024 года

издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» в Детской библиотеке истории

и культуры Петербурга

на ул. Марата, 72

представят новую книгу

«Евангелическо-лютеранский Скворицкий приход. 400 лет»

На презентации авторы книги Павел Крылов, настоятель прихода, пробст, кандидат исторических наук, и Марина Каупонен, архитектор, куратор виртуального проекта в сети vk «Музея ингерманландских финнов», расскажут об истории лютеранского прихода Skuoritsa (Скворицы) на территории Ингерманландии, расскажут о создании музее в Скворицах (д. Петрово) и покажут уникальные фотографии

Ольга Матвеева, создатель проекта «Маршрутом Самули Паулахарью», созданного на основе книги «Ингерманландия глазами Самули Паулахарью», покажет фильм об этой экспедиции по Ингерманландии.

Кроме того, можно будет ознакомиться с другими книгами по истории Ингерманландии, ингерманландских финнов и Карельского перешейка.

Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами

Начало в 18.00. Вход свободный