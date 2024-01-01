Презентация книги: «История ингерманландских финнов»

Сентябрь 5th, 2024 Рубрики: Новости / Uutiset

 

10 сентября 2024 года в 18.00
издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свою новую книгу в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга
на ул. Марата, 72

История ингерманландских финнов

Издание третье, исправленное

 Книга рассказывает о непростой судьбе ингерманландских финнов, населявших когда-то Санкт-Петербургскую губернию и пострадавших в годы сталинских репрессий

Эта книга написана группой финских историков и опубликована в Финляндии в 1969-м году.

В 1990-х известный историк и полиглот Д.И. Орехов перевел эту книгу на русский язык, но первое издание на русском языке состоялось только в 2012-м году.

Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами

Начало в 18.00. Вход свободный

 

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Есть 1 комментарий. к “Презентация книги: «История ингерманландских финнов»”

  1. Эспер Мустрэа
    Сентябрь 6th, 2024 at 19:32
    1

    А эта книга есть в свободном доступе и можно ли где-нибудь её получить бесплатно?

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