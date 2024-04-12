Токсовский вокзал: восстановление или новодел ? (письмо в редакцию)

Пюккенену Андрею Юрьевичу,

издательствам «Гйоль» и «Остров»

Здравствуйте !

С большим возмущением и разочарованием сообщаю вам, что в газете «Инкери» №1 (092) за 2023 г., книгах 2023 г. издательств «Гйоль» и «Остров» обнаружена недостоверная (ложная) информация касательно здания вокзала железнодорожной станции Токсово (Токсовского вокзала).

Факты реальной действительности, имеющие многочисленные подтверждения.

С период с позднего вечера 23.04.2021 г. до 12ч.47мин. 24.04.2021 г. с применением тяжелой техники было снесено ценное историческое здание Токсовского вокзала (1916-17 г.п.). Ускоренный снос исторического здания произведен подрядчиком ОАО «РЖД» в процессе судебного обжалования отказа Комитета по культуре ЛО во включении вокзала в перечень выявленных объектов культурного наследия и накануне народного схода жителей поселка Токсово в защиту вокзала.

Конструктивно Токсовский вокзал представлял собой обшитый досками бревенчатый сруб, установленный на ленточный валунный (бутовый) фундамент; здание было одноэтажным с небольшой мансардой, которая располагалась в «башенке» вокзала (подтверждается историческими документами и фотографиями, а также документами и фотографиями наших времен, в т.ч. техническим паспортом, выпиской из ЕГРН), общая площадь здания вокзала составляла 261 кв.м., здание не являлось аварийным и функционировало для пассажиров до 20.04.2021 г.

После сноса исторического здания и расчистки площадки установлен железобетонный плитный фундамент, возведено новое двухэтажное каркасно-щитовое здание Токсовского вокзала (появилось более 10 новых окон разных форм и размеров, 6 новых слуховых окон, изменилась планировка здания и внесены другие изменения, в т.ч. увеличилась площадь застройки здания), площадь которого составила 506 кв.м., высота здания увеличилась на 2 м (грубо нарушены требования федерального законодательства, установленные для реконструкции в защитной зоне объектов культурного наследия).

Таким образом, новое здание Токсовского вокзала имеет этажность и площадь в 2 раза больше по сравнению с историческим и существенно увеличенную высоту (на 2 м). Другая планировка, вдвое увеличено количество окон и слуховых окон, иные изменения.

В связи с существенными изменениями исторических внешнего облика и параметров здания Токсовского вокзала, произошедшими в результате «реконструкции» 2021-22 гг., в феврале 2024 г. Комитетом по сохранению культурного наследия ЛО отказано во включении вокзала в перечень выявленных объектов культурного наследия (если бы здание было воссоздано/восстановлено по историческим чертежам и фотографиям, то такого отказа не последовало бы).

Недостоверная (ложная) информация в газете и книгах, изданных в 2023 г.

1) На странице 12 газеты «Инкери» №1 (092) за 2023 г. (статья с заголовком «Токсово: стальная магистраль и Привокзальная площадь») указаны недостоверные сведения — «По старым чертежам возрожден вокзал, построенный в 1917 году…». Очевидно, что построено новое здание с существенно увеличенными параметрами, другой планировкой, иным обликом, которые не соответствуют историческим чертежам и фотографиям.

2) На странице 412 книги «Посёлок на Токсовских высотах. Историко-краеведческое издание. Прогулки по Токсову» (2023 г.) указаны недостоверные сведения (подпись к фотографии нового двухэтажного здания вокзала) — «Восстановленный вокзал станции Токсово. 2023 год». Вокзал был уничтожен и построено новое вокзальное здание, восстановления не было.

3) На странице 218 книги «Былое Токсово» (издание третье, 2023 г.) указаны недостоверные сведения — «Вокзал — ровесник железной дороги, …, был разобран в 2021 году и восстановлен в первоначальном виде по старым чертежам». Разбор вокзала и восстановление в первоначальном виде не производились, вокзал был ускоренно снесён тяжелой техникой, обломки выкинуты вблизи озера в Новом Токсово (https://www.ntv.ru/novosti/2546305/?ysclid=lzhdxxwwyd336901003), построено новое здание с существенно увеличенными параметрами.

Хочется верить, что это ошибки, а не сознательное распространение заведомо ложной информации в интересах региональных органов власти и ОАО «РЖД» (неоднократно обращал внимание в соцсетях на недостоверную информацию по вокзалу в указанный книгах издательства Гйоль, но обратной связи не получил), фальсификация истории, поддержка уничтожения последних исторических зданий поселка Токсово.

Прошу дать опровержение в газете «Инкери» недостоверной информации касательно сноса Токсовского вокзала и строительства нового здания, а также внести соответствующие исправления в книги «Посёлок на Токсовских высотах. Историко-краеведческое издание. Прогулки по Токсову» (2023 г.) и «Былое Токсово» (издание третье, 2023 г.).

Дмитрий Сергеев

токсовский краевед, координатор группы по сохранению исторического и культурного наследия на территории МО «Токсовское городское поселение».

2. По победе с Токсовским вокзалом в Конституционном Суде РФ в апреле 2024 г.:

https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=68670 ,

https://vgudok.com/rassledovaniya/vokzal-pobedil-rzhd-posmertno-snesyonnyy-vokzal-v-toksovo-utyor-nos,

https://nsp.ru/38636-istoriceskii-vokzal-v-toksovo-snesli-nezakonno-resil-konstitucionnyi-sud,

https://www.dp.ru/a/2024/04/12/ne-speshi-ti-nas-snosit-konstitucionnij,

https://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3828,