7 ноября 2023 года в 18.00

издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга на ул. Марата, 72

1. Ингерманландия глазами С. Паулахарью. Велоэкспедиция 1911 года. Издание второе (первое – в 2014 г.), дополненное.

Этнограф и фотограф Самули Паулахарью летом 1911 года совершил уникальное путешествие на велосипеде. Он начал свой путь в Белоострове, а закончил на станции Веймари. В книге более 100 фотографий и рисунков, рассказывающих о жизни финнов-ингерманландцев, живших в Санкт-Петербургской губернии.

Книгу представит Л.И. Амирханов

2. Известный исследователь Е.А. Балашов расскажет о своих изысканиях последних лет и представит свои книги, вышедшие в 2023 году.

Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами

Начало в 18.00. Вход свободный