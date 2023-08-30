10 октября 2023 года в 18.00

издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга

на ул. Марата, 72

А. Пюккенен. Былое Токсово. Издание третье, исправленное и дополненное

Книгу представит ее автор А. Пюккенен

А. Барановский. Вырица при царе

Книгу представит издатель Л. Амирханов

Л. Амирханов, В. Ткаченко. Форты и батареи Кронштадта. Издание второе исправленное и дополненное

Книгу представит один из авторов и издатель Л. Амирханов.

Кроме того, он расскажет о современном состоянии фортов Кронштадта

Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами

Начало в 18.00. Вход свободный