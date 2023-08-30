Октябрь 5th, 2023 Рубрики: Новости / Uutiset
10 октября 2023 года в 18.00
издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга
на ул. Марата, 72
А. Пюккенен. Былое Токсово. Издание третье, исправленное и дополненное
Книгу представит ее автор А. Пюккенен
А. Барановский. Вырица при царе
Книгу представит издатель Л. Амирханов
Л. Амирханов, В. Ткаченко. Форты и батареи Кронштадта. Издание второе исправленное и дополненное
Книгу представит один из авторов и издатель Л. Амирханов.
Кроме того, он расскажет о современном состоянии фортов Кронштадта
Участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами
Начало в 18.00. Вход свободный
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