Идентичность ингерманландских финнов

Здравствуйте! Меня зовут Василий, я студент-социолог магистратур Высшей Школы Экономики в Петербурге и Университета Тренто в Италии. Я провожу социологическое исследование, посвященное идентичности ингерманландских финнов.

В этом опросе нет правильных или неправильных ответов – нам важно узнать мнение каждого человека. Все собранные данные – конфиденциальны, результаты исследования будут демонстрировать всю собранную информацию лишь в общем виде.

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