Без автора…. о финнах, Ингерманландии и о себе

Все имена и фамилии вымышленные, любое сходство с реальными людьми случайно.

Осторожно, под Питером много финнов-жуликов

Прихожу смотреть квартиру, которая продается в пригороде Питера. Квартиру показывают агент и собственник, бабушка, которой уже за 80. Спрашиваю, есть долги по квартплате? Бабушка начинает травмировать мою психику:

— Предыдущая хозяйка нас обманула. Оставила долг на 50 000 руб. по кварплате. Финка продавала!

Вместо того, чтобы спросить, откуда тут взялись финны, я спрашиваю:

— А разве они здесь еще остались?

Агент ничего не заподозрила в странном вопросе и выдала мне:

— В нашем городе живет много финнов!

Спрашиваю у агента:

— А зачем тогда нужны агенты?

Но агент продолжает рассказывать мне удивительные истории про деревни вокруг, где все говорят только по-фински. Бабушка добавляет:

— Я тогда им говорила, не связывайтесь с финкой. Они все жулики.

На следующий день агент звонит мне узнать мои впечатления от просмотра, предлагает также другие варианты.

— Я сохраню номер Вашего телефона. Как Ваша фамилия?

— Виролайнен.

А Вы давно живете у нас?

Стоят на кухне две стиральные машины. На одной все надписи на финском языке, на другой — на русском. Ставлю грузчикам (таджику и узбеку) задачу:

— Надо ВЫНЕСТИ ту машину, на которой написано НА ФИНСКОМ языке. Оба грузчика выразительно замолчали.

Я им подсказываю:

— Вот, написано же, валкопэсу, кирьопэсу.

В мой адрес прозвучал вопрос:

— А Вы давно живете у нас?

Бизнес не пошел

Когда рассказываю, что ремонт делали финны, подавляющее большинство удивляется: «Неужели они едут к нам на такие заработки?». Но несколько человек старшего поколения вспоминали: «Финны делают все хорошо. У меня был знакомый мастер Эйно Матвеевич, Арво Абрамович». С тех пор прошло много лет и ассимиляция сделала свое дело.

Договорились о ремонте с одним знакомым, финном по национальности. Сам он специалист не великий, но сейчас это не проблема. Смотри ютуб по смартфону. А если понадобится специалист узкого профиля, так у него много знакомых мастеров: сантехник, плиточник. Так собралась целая финская бригада, а у меня зародилась бизнес-идея.

— Давай откроем свою фирму по ремонту. Назовем «Приют чухонца» или «Убогий чухонец». Главное, дать грамотную рекламу. «Гастарбайтеры из пасмурной Ингрии сделают ремонт под ключ». Потенциальные клиенты будут звонить и спрашивать: а где это, Ингрия?

Но мой знакомый не торопился ни с открытием собственного дела, ни с ремонтом. Первый месяц мы с ним отмечали: мой день рождения, его день рождения, 23 февраля. 8-го марта я не выдержала:

— Ну сколько можно отмечать?

— Господь все устроит.

Да, все устроилось. Я научила своего прораба сверлить дырки в стене. Все розетки после него переделал дядя Слава. А после того, как он испортил десятки метров плинтуса, я случайно встретила на улице другого приятеля. Правда, выяснилось, что ему нельзя поднимать тяжести. Хорошо, что мастер-ламастер не обиделся и продолжил трудиться в моей квартире в жанре «круглое катать, плоское таскать». Он также сбил старую плитку на кухне. Ломать у него хорошо получается.

После того, как мы в третий или четвертый раз криво постелили линолеум, я расплакалась. В качестве утешения я услышала:

— Тебе не надо было сдавать вторую квартиру. Надо было в ней жить, пока мы здесь делаем ремонт.

— А тогда на какие средства мы бы с тобой отмечали наши дни рождения?

Шутка не удалась

В молодежном коллективе в мой адрес прозвучала шутка про «приют убого чухонца». Но я поняла в буквальном смысле и переспросила:

— Почему ты интересуешься моим жильем? Хочешь помочь с ремонтом? Добро пожаловать! В моей квартире для мужчины с руками всегда найдутся возможности проявить себя.

На вечернем построении наш руководитель поднял вопрос о низком уровне дисциплины, ответственности и т.д. Но я попросила слово и сказала:

— Вася обещал мне помочь с ремонтом.

— А когда же он поможет с ремонтом мне? – раздался голос новенькой девушки. Оказалась, что это невеста Вани, с которой они несколько дней назад подали заявление в ЗАГС.

Интересная национальность

Стоим лагерем в лесу. Холодно. Чтобы коллектив отогрелся, один наш товарищ начал подкалывать меня.

— Почему ты в шапке? Как тебе может быть холодно? Ты же горячий финский парень!

— С чего ты взял, что я финский парень? В Финляндии меня считают русским.

— Так ты же Яскеляйнен. Да и на лице у тебя все написано.

— Но с юридической точки зрения это ничего не значит. У твоей матери в свидетельстве о рождении в графе «Отец» кто указан?

— Оганесян Хачик Гамлетович.

— А национальность?

— Ну, ты издеваешься? Конечно, армянин.

— А у моего отца в документах записан отец Яскеляйнен Тойво Матвеевич, национальность «руский» с одной С.

Страшная фамилия

Прихожу в банк. Выдают справку, в фамилии не хватает буквы Й.

— Потому что у нас завис компьютер от Вашей фамилии.

В поликлинике. В справке фамилия без Ь:

— Из-за Вашей фамилии у нас программа слетела.

Прихожу в паспортный стол. Начинаю объяснять, что мне нужно.

— Да подождите! Не все сразу. Я сейчас с Вами буду работать полчаса.

— Не полчаса, а два.

— Почему?!

— Вы посмотрите на фамилию. От нее программы слетают, компьютеры зависают. Финляндия вступила в НАТО, поэтому программное обеспечение принимает меня за шпиона.

Сотрудница паспортного стола все сделала за 10 мин. И еще выдавала целую пачку справок ф-7, ф-9 и т.д., только чтобы я ушел поскорей.