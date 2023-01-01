Без автора…. о финнах, Ингерманландии и о себе
Все имена и фамилии вымышленные, любое сходство с реальными людьми случайно.
Осторожно, под Питером много финнов-жуликов
Прихожу смотреть квартиру, которая продается в пригороде Питера. Квартиру показывают агент и собственник, бабушка, которой уже за 80. Спрашиваю, есть долги по квартплате? Бабушка начинает травмировать мою психику:
— Предыдущая хозяйка нас обманула. Оставила долг на 50 000 руб. по кварплате. Финка продавала!
Вместо того, чтобы спросить, откуда тут взялись финны, я спрашиваю:
— А разве они здесь еще остались?
Агент ничего не заподозрила в странном вопросе и выдала мне:
— В нашем городе живет много финнов!
Спрашиваю у агента:
— А зачем тогда нужны агенты?
Но агент продолжает рассказывать мне удивительные истории про деревни вокруг, где все говорят только по-фински. Бабушка добавляет:
— Я тогда им говорила, не связывайтесь с финкой. Они все жулики.
На следующий день агент звонит мне узнать мои впечатления от просмотра, предлагает также другие варианты.
— Я сохраню номер Вашего телефона. Как Ваша фамилия?
— Виролайнен.
А Вы давно живете у нас?
Стоят на кухне две стиральные машины. На одной все надписи на финском языке, на другой — на русском. Ставлю грузчикам (таджику и узбеку) задачу:
— Надо ВЫНЕСТИ ту машину, на которой написано НА ФИНСКОМ языке. Оба грузчика выразительно замолчали.
Я им подсказываю:
— Вот, написано же, валкопэсу, кирьопэсу.
В мой адрес прозвучал вопрос:
— А Вы давно живете у нас?
Бизнес не пошел
Когда рассказываю, что ремонт делали финны, подавляющее большинство удивляется: «Неужели они едут к нам на такие заработки?». Но несколько человек старшего поколения вспоминали: «Финны делают все хорошо. У меня был знакомый мастер Эйно Матвеевич, Арво Абрамович». С тех пор прошло много лет и ассимиляция сделала свое дело.
Договорились о ремонте с одним знакомым, финном по национальности. Сам он специалист не великий, но сейчас это не проблема. Смотри ютуб по смартфону. А если понадобится специалист узкого профиля, так у него много знакомых мастеров: сантехник, плиточник. Так собралась целая финская бригада, а у меня зародилась бизнес-идея.
— Давай откроем свою фирму по ремонту. Назовем «Приют чухонца» или «Убогий чухонец». Главное, дать грамотную рекламу. «Гастарбайтеры из пасмурной Ингрии сделают ремонт под ключ». Потенциальные клиенты будут звонить и спрашивать: а где это, Ингрия?
Но мой знакомый не торопился ни с открытием собственного дела, ни с ремонтом. Первый месяц мы с ним отмечали: мой день рождения, его день рождения, 23 февраля. 8-го марта я не выдержала:
— Ну сколько можно отмечать?
— Господь все устроит.
Да, все устроилось. Я научила своего прораба сверлить дырки в стене. Все розетки после него переделал дядя Слава. А после того, как он испортил десятки метров плинтуса, я случайно встретила на улице другого приятеля. Правда, выяснилось, что ему нельзя поднимать тяжести. Хорошо, что мастер-ламастер не обиделся и продолжил трудиться в моей квартире в жанре «круглое катать, плоское таскать». Он также сбил старую плитку на кухне. Ломать у него хорошо получается.
После того, как мы в третий или четвертый раз криво постелили линолеум, я расплакалась. В качестве утешения я услышала:
— Тебе не надо было сдавать вторую квартиру. Надо было в ней жить, пока мы здесь делаем ремонт.
— А тогда на какие средства мы бы с тобой отмечали наши дни рождения?
Шутка не удалась
В молодежном коллективе в мой адрес прозвучала шутка про «приют убого чухонца». Но я поняла в буквальном смысле и переспросила:
— Почему ты интересуешься моим жильем? Хочешь помочь с ремонтом? Добро пожаловать! В моей квартире для мужчины с руками всегда найдутся возможности проявить себя.
На вечернем построении наш руководитель поднял вопрос о низком уровне дисциплины, ответственности и т.д. Но я попросила слово и сказала:
— Вася обещал мне помочь с ремонтом.
— А когда же он поможет с ремонтом мне? – раздался голос новенькой девушки. Оказалась, что это невеста Вани, с которой они несколько дней назад подали заявление в ЗАГС.
Интересная национальность
Стоим лагерем в лесу. Холодно. Чтобы коллектив отогрелся, один наш товарищ начал подкалывать меня.
— Почему ты в шапке? Как тебе может быть холодно? Ты же горячий финский парень!
— С чего ты взял, что я финский парень? В Финляндии меня считают русским.
— Так ты же Яскеляйнен. Да и на лице у тебя все написано.
— Но с юридической точки зрения это ничего не значит. У твоей матери в свидетельстве о рождении в графе «Отец» кто указан?
— Оганесян Хачик Гамлетович.
— А национальность?
— Ну, ты издеваешься? Конечно, армянин.
— А у моего отца в документах записан отец Яскеляйнен Тойво Матвеевич, национальность «руский» с одной С.
Страшная фамилия
Прихожу в банк. Выдают справку, в фамилии не хватает буквы Й.
— Потому что у нас завис компьютер от Вашей фамилии.
В поликлинике. В справке фамилия без Ь:
— Из-за Вашей фамилии у нас программа слетела.
Прихожу в паспортный стол. Начинаю объяснять, что мне нужно.
— Да подождите! Не все сразу. Я сейчас с Вами буду работать полчаса.
— Не полчаса, а два.
— Почему?!
— Вы посмотрите на фамилию. От нее программы слетают, компьютеры зависают. Финляндия вступила в НАТО, поэтому программное обеспечение принимает меня за шпиона.
Сотрудница паспортного стола все сделала за 10 мин. И еще выдавала целую пачку справок ф-7, ф-9 и т.д., только чтобы я ушел поскорей.