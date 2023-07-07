8 августа 2023 года

издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга

на ул. Марата, 72

Альманах «Цитадель» № 28, посвященный истории Кронштадта и приморских крепостей

Е.А. Балашов. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Издание девятое. Книга основательно дополнена новыми материалами.

И. С. Лапин. Путешествие в ближнюю Финляндию: Выборг, Кексгольм

и Карельский перешеек глазами русских путешественников

XVIII — начала XX веков. — 2-е изд., дополненное и исправленное.

Кроме того, участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами

Начало в 18.00. Вход свободный