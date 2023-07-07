Август 3rd, 2023 Рубрики: Новости / Uutiset
8 августа 2023 года
издательства «ОСТРОВ» и «Гйоль» представят свои новые книги в Детской библиотеке истории и культуры Петербурга
на ул. Марата, 72
Альманах «Цитадель» № 28, посвященный истории Кронштадта и приморских крепостей
Е.А. Балашов. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Издание девятое. Книга основательно дополнена новыми материалами.
И. С. Лапин. Путешествие в ближнюю Финляндию: Выборг, Кексгольм
и Карельский перешеек глазами русских путешественников
XVIII — начала XX веков. — 2-е изд., дополненное и исправленное.
Кроме того, участники мероприятия смогут осмотреть интерьеры библиотеки (бывший дом Бажанова) с уникальными каминами
Начало в 18.00. Вход свободный
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