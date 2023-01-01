Книжный салон на Дворцовой площади 18–21 мая. Стенд 75 в павильоне В

Издательства «Гйоль» и « ОСТРОВ» приглашают всех интересующихся историй крепости Кронштадт, Карельского перешейка и Ингерманландии посетить Книжный салон, который будет проходить на Дворцовой площади 18–21 мая с 11 до 20 час. 19 мая в 15 часов в павильоне G состоится презентация книги В. Ткаченко. Форт «Меншиков», которого больше нет.

На нашем стенде 68 в павильоне В можно приобрести наши книги по издательским ценам.