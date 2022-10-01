К 100-летию Финского сельскохозяйственного техникума: В. В. Ферман

К 100-летию Финского сельскохозяйственного техникума.pdf

В. В. Ферман

К 100-летию Финского сельскохозяйственного техникума

Сельскохозяйственные курсы при совхозе «Рябово»

В 1920 году при совхозе «Рябово» были открыты сельскохозяйственные курсы, ставшие первым в Рябовской волости специальным учебным заведением, предшественником современного Всеволожского сельскохозяйственного техникума. Руководил курсами В. Ф. Александров.

Административный состав сельскохозяйственных курсов при совхозе «Рябово» в январе — июле 1921 года:

В. Ф. Александров, заведующий курсами. Э. Р. Финкельштейн, делопроизводитель. М. С. Беляева, заведующая хозяйством. Ив. Я. Бергман, руководитель работ на скотном дворе. С. И. Витчик, кухарка. М. И. Петтинен, кухарка. З. Ференцова, кухарка.

Преподавательский состав:

В. Ф. Александров О. П. Стакле (агроном) Е. П. Краснокутская (агором) М. Н. Лукьянюк (агроном) Э. Р. Финкельштейн Б. Г. Пуррит Н. А. Клюшин (врач) Л. Г. Забаринский

Олег Петрович Стакле — латыш, агроном. До революции жил в Петрограде на Подольской улице, в доме № 45, состоял членом Петроградского центрального сельскохозяйственного общества.

Екатерина Петровна Краснокутская — агроном, автор ряда учебных пособий из серии «Книжки для деревни»: «Виновата-ли корова, если она мало доит» (1925), «Как найти лучшую корову. Конкурсы молочности» (1926), «Азбука земледельца. Кормление молочного скота» (1927), «Улучшая коллективный выгон — удвой­те удои» (1930).

В дальнейшем добавились преподаватели: Соболевский, Чудиновский, И. М. Черняев, В. З. Наумов и П. Г. Забежинский. На должности заведующего курсами В. Ф. Александрова сменил С. К. Клементьев. Последний набор на укороченные трёхмесячные курсы состоялся в 1923 году.

Основание техникума

Техникум был организован по инициативе Финского областного бюро ЦК РКП(б) в 1923 году.

Его устав был утверждён 28 февраля 1923 года.

В документах от 6 декабря 1924 года это событие было отражено так: «В 1923 году Центральное бюро финских организаций при Северо-­западном областном бюро ЦК РКП(б) получило от Ленинградского Губземупра совхоз «Рябово» в целях учреждения в нём сельхозтехникума, долженствующего обслуживать финское население Ленинградской губернии. Так как наличных денежных средств на учреждение этого учебного заведения в то время у этой организации не было, то открытие техникума затянулось до февраля 1924 года, с какого момента, упомянутый выше совхоз «Рябово», преобразованный в учхоз, так и вновь открытый финский сельхозтехникум перешли в ведение ГУБОНО по отделу профессиональных учебных заведений. Сама передача имущества вместе с земельным участком была совершена по акту от Губземупра к Профобру, при чём было оговорено что Губпрофобр принимает «Рябово» без долговых обязательств до момента открытия сельхозтехникума в феврале 1924 года, за ключением оплаты 60 руб­лей землемеру за составление плана участка, поэтому все долговые обязательства до февраля 1924 года Губоно не принимает».

Устав техникума написали председатель финской секции Петроградского губкома РКП(б) Яло Кохонен и учитель Симо Пеллинен.

Яло Кохонен Яло Кохонен, Яло-­Иоган Петрович Кохонен (Jalo Johan (Juhani) Kohonen) (20.08.1884–17.05.1935) — финский преподаватель и журналист, «красный финн», участник революции в Финляндии, в 1918 году — глава финансового департамента Совета народных уполномоченных Финляндии в ранге министра. После окончания Гражданской вой­ны в Финляндии эмигрировал в РСФСР. В 1920-х годах работал в финской секции Петроградского губкома РКП(б), затем в Москве в Совете национальных меньшинств. По одним данным Яло Кохонен с 1930 по 1935 год преподавал финский язык в Ленинградском педагогическом институте и являлся членом редколлегии петрозаводской газеты «Красная Карелия», по другим — в 1932 году был командирован в Карелию, где работал научным сотрудником в НИИ. Арестован в 1935 году по обвинению в контрреволюционной деятельности, в том же году умер в Петрозаводске в тюрьме. Жена Ханна Фоминична Кохонен (11.10.1885–22.02.1944) — член ВКП(б), библиотекарь, 23 декабря 1937 года была арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности, Приговорёна к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, где и умерла. Остались две дочери: Пирья (1914 г. р.) и Катри (1920 г. р.).

Симо Пеллинен Симо Пеллинен (Simo Pellinen) или Семён Давидович Пеллинен (1882–12.07.1937) родился в деревне Кюрехага (ныне не существует) Матокской волости Шлиссельбургского уезда. Закончил в Финляндии курсы по землеустройству и учительскую семинарию. До революции работал в Царскосельском уездном департаменте земледелия в качестве животновода. При советской власти работал учителем и железнодорожным агрономом на Николаевской железной дороге, откуда был переведён на должность заведующего ФСХТ.Директор Рябовского финского сельхозтехникума с 1923 по 1926 год, затем преподаватель курса животноводства. Автор ряда учебников и практических руководств для студентов на финском языке. Среди них: «Neuvoja maitotaloudessa» (О молочном хозяйстве) (1927); «Nuori maamies: Kotieläinhoito» (Юный земледелец: уход за животными) (1928); «Heinänviljelys ja niittyjen hoito» (Травосеяние и управление пастбищами), «Maatalouspiirit: Niiden järjestäminen ja ohjelmat» (Сельскохозяйственные районы: организация и программы), «Neuvoja hevosen hoidossa: Hevosen arvosteleminen, valinta, ruokinta, kasvatus ja hoito» (Лошадь и уход за ней) (1929); «Neuvojavanhojen peltojen parantamisessa ja uutisviljelyksessä» (Советы по улучшению почвы полей), «Taimilavat ja lavaviljelys» (Парники и уход за ними) (1930) и другие. Жена Нонна Константиновна Пеллинен (ур. Панкевич) работала врачом в Рябовской больнице. Дочь Эльза-­Елена (24.08.1919—?). Беспартийный. В 1930-е годы был репрессирован. Сначала выслан в посёлок Роста близ Мурманска, где работал зоотехником в совхозе «Арктика» треста Мурманрыба, затем арестован, осуждён и расстрелян в 1937 году за «шпионаж и организацию контрреволюционной деятельности».

Из устава техникума: «Целью является распространение среди финского населения, проживающего на территории РСФСР сельскохозяйственных знаний путём подготовки теоретически и практически сведущих в сельском хозяйстве специалистов».

Оригинальное название учебного заведения — Rääpyvän suomenkielisen maatalousteknikumin (Рябовский финноязычный сельскохозяйственный техникум). Первое время в некоторых документах использовалось также название Финский техникум животноводства или сокращённо ФТЖ.

Для учреждения техникума Ленгубземупр отвёл из своего земельного фонда бывший совхоз «Рябово» общей площадью 164,25 десятины с постройками и помещением под общежитие, классы и кабинеты. Хозяйство бывшего совхоза, реорганизованного в учхоз, составляли: 11 лошадей, 20 дойных коров, 16 голов молодняка, 13 свиней и 50 различных сельхозмашин. Его полное официальное название — Учебное хозяйство совхоз «Рябово» Финского сельскохозяйственного техникума.

В ряде источников указано, что учхоз «Рябово» был официально передан техникуму 8 января 1924 года, однако существует документ от 6 июня 1923 года, где ЦБ Финских организаций Севзапбюро ЦК РКП(б) сообщает в Главпрофобр, что «совхоз «Рябово» действительно находится в ведении ЦБ и что указанное учебное хозяйство предоставлено в распоряжение ФСХТ».

Структура переданных вместе с учхозом земель: пашня — 116,8 десятин, огород — 4,8 десятины, сад и огород — 3 десятины, парк, дворы и постройки — 34,1 десятины, заливной покос — 1 десятина, неудобий — 5,5 десятины.

Кроме того, в конце 1924 года в состав учхоза были переданы мельница и лесопильный завод, расположенные в старом мастеровом корпусе. Заведующим учхозом вместо Микко Монто стал Виктор Васильевич Соколов.

«Первоначально новое учебное заведение предполагалось организовать по типу средних сельскохозяйственных заведений, но за неимением средств на оборудование решили открыть его по типу низших заведений, с тем чтобы со временем преобразовать в среднее».

Условиями поступления были познания на ниже курса школы I-й ступени и возраст не моложе 15 лет. Официальное открытие состоялось в январе 1924 года, но занятия начались только 15 февраля 1924 года. Был сформирован один класс из 36 учащихся, половину которых составили девушки. За исключением одного уроженца Новгородской губернии все учащиеся были из Ленинградской губернии, половина из них — жители Рябовской волости.

Директором, или как тогда называлась эта должность — заведующим, был назначен один из авторов устава техникума, учитель и агроном Симо Пеллинен, который совмещал работу руководителя с преподавательской деятельностью.

Занятия проводились в помещениях бывшей конюшни Всеволожских. Первоначально административно-­преподавательский состав техникума насчитывал 12 человек, официально принятых на работу с 1 января 1924 года.

Из ведомости на выдачу зарплаты служащим техникума за август 1924 года:

Преподавательский состав.

«1. Семён Давидович Пеллинен, заведующий техникумом, преподаватель животноводства и естественных наук, 14 разряд. 84 руб. 75 коп.

2. Виктор Васильевич Соколов, зав. учхозом, преподаватель полеводства, 14 разряд. 53,75 руб.

3. Ида Генриховна Терхо, преподаватель политграмоты и полеводства, 14 разряд. 41,25 руб.

4. Адам Иосифович Халтсонен, преподаватель общеобразовательных предметов и пчеловодства, 13 разряд. 57,19 руб.

5. Семён Иванович Татти, преподаватель физкультуры, руководитель спорта и кружков.

6. Семён Матвеевич Каява, инструктор и завхоз, 12 разряд. 28,87 руб.»

Технический персонал.

«1. Дагмара Михайловна Коскела, бухгалтер, 11 разряд. 26,40 руб.

2. Август Генрихович Карппанен, кладовщик, 10 разряд. 24,75 руб.

3. Густав Иванович Лейс, квалифицированный рабочий, руководитель работ по жести и в шорной мастерской, 11 разряд. 26,40 руб.

4. Анна Павловна Рюткенен, квалифицированная рабочая, руководитель работ кройки шитья, 11 разряд. 19,80 руб.

5. Карл Карлович Пильстрём, квалифицированный рабочий, руководитель работ в мастерской по дереву, 11 разряд. 26,40 руб.

6. Анна Ивановна Лейс, сторож, 8 разряд. 9,70 руб».

1924/1925 учебный год

С началом 1924/1925 учебного года был организован второй курс: «Было принято 43 учащихся, из них детей хлебопашцев в возрасте от 16 до 21 года — 14 человек».

Отчитался о работе учхоз. Он имел 45 десятин пашни, 71 десятину покосов, а также 48 десятин под усадьбой, парком, садом, огородом и неудобьями. В 1923 году им было посеяно 5 десятин озимой ржи. В 1924 году: 10 десятин овса, 6 десятин картофеля (2 десятины для рабочих), 4 десятины ячменя, 5 десятин вики с овсом и ещё 5 десятин осталось под паром. Скота имелось: 11 лошадей, один жеребёнок, 22 дойных коровы, 22 головы молодняка, два бычка и 18 свиней с поросятами.

В конце ноября 1924 года выяснилось, что учхоз «Рябово» всё ещё обложен сельхозналогом, хотя учебные хозяйства по закону его платить не должны и запросил у Ленпрофобра ходатайство перед Губземуправлением об освобождении от налога. Кроме того, учхоз затребовал у Ленпрофобра кредит в сумме 3000 руб­лей на покупку скота, кормов и инвентаря, мотивируя это тем, что существует на хозрасчёте и всегда может его возвратить, но получил вместо кредита право продать свои векселя на сумму до 1500 руб­лей золотом под обеспечение продуктами и инвентарём .

На 1 января 1925 года в ФСХТ действовали два курса при общем количестве учащихся 79 человек, «почти все пролетарского происхождения». Среди них была создана ячейка РЛКСМ.

Список активистов — коммунистов, комсомольцев и им сочувствующих:

1. М. Лукка, 19 лет, комсомолец, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

2. Т. Гуйттари, 17 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

3. П. Ранталайнен, 25 лет, из крестьян Ленинского уезда, 2 курс

4. Ю. Патури, 23 года, комсомолец, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

5. В. Саволайнен, 17 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

6. А. Николаева, 25 лет, из крестьян Ленинского уезда, 2 курс

7. П. Яаскелайнен, 18 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

8. Т. Хаакана, 21 год, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

9. Ю. Олкконен, 20 лет, комсомолец, из крестьян Ленинского уезда, 2 курс

10. В. Хуоволайнен, 21 год, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

11. Ю. Сюкияйнен, 15 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

12. В. Калк (эстонец), 18 лет, из студентов Ленинского уезда, 1 курс

13. Е. Ряйкконен, 20 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

14. Ю. Кииссели, 16 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

15. Т. Хяккинен, 19 лет, кандидат в члены РКП(б), из рабочих Ленинского уезда, 1 курс

16. М. Матвеева, 19 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

17. Г. Хамф, 20 лет, комсомолец, из рабочих Ленинского уезда, 1 курс

18. Ю. Аатели, 17 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

19. В. Саволайнен, 16 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

20. А. Виролайнен, 17 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

21. П. Капонен, 19 лет, комсомолец, из крестьян Троцкого уезда, 2 курс

22. К. Алаперт, 18 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

23. М. Риккинен, 37 лет, из крестьян Троцкого уезда, 2 курс

24. А. Ранталайнен, 17 лет, из крестьян Ленинского уезда, 2 курс

25. Т. Сеппянен, 20 лет, комсомолец, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

26. П. Курхинен, 16 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

27. А. Хюппёнен, 25 лет, из крестьян Троцкого уезда, 2 курс

28. В. Хаюхёнен, 16 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

29. М. Пииспанен, 23 года, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

30. Е. Кирппунен, 20 лет, комсомолец, из крестьян Кингисеппского уезда, 2 курс

31. В. Петров, 21 год, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

32. Ю. Парккинен, 21 год, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

33. Х. Макара, 22 года, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

34. А. Мельников, 17 лет, из крестьян Ленинского уезда, 1 курс

35. Н. Яакколайнен, 18 лет, комсомолец, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

36. К. Кемппи, 34 года, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

37. М. Суни, 16 лет, из крестьян Троцкого уезда, 1 курс

38. Х. Тойвокайнен,? лет, из крестьян Троцкого уезда, 2 курс

39. Ю. Ховила, 16 лет, из рабочих, из Костромы, 1 курс

40. Й. Ноорантс, 18 лет, кандидат в комсомольцы, из рабочих Троцкого уезда, 1 курс .

6 января 1925 года в учхозе «Рябово» обнаружили сибирскую язву. Пала тёлка голландской породы. Рядом с ней 12 лошадей, 44 головы крупного рогатого скота и 12 свиней — все оказались здоровы. Комиссия в составе: ветеринарный врач 5-го участка Е. В. Лактаев, представитель Рябовского волисполкома В. П. Прокофьев, представитель Рабочкома П. А. Россинг, заведующий ФСХТ С. Д. Пеллинен приняли решение «всё сжечь». Причиной вспышки заболевания, по их мнению, послужили корма.

В январе 1925 года к преподавательскому составу техникума добавилась Александра Андреевна Поккинен — преподаватель естествознания, в феврале 1925 года — руководитель швейной мастерской Елена Матвеевна Талонпойка. Тогда же в феврале попал под сокращение штатов кладовщик А. Г. Карппанен.

В целом Ленпрофобр был доволен деятельностью преподавательского состава. Из отчёта за 10 февраля 1925 года: «Из девяти преподавателей двое с высшим сельскохозяйственным образованием, четверо со средним и трое с низшим. Восемь имеют специальное и один общее образование. Из них шестеро беспартийных и три члена РКП(б). Административно-­технический персонал — 9 человек. Заведующий С. Д. Пеллинен имеет высшее агрономическое образование и 20 лет стажа по специальности», но вот у партийных органов к техникуму накопилась масса претензий.

С 16 по 17 апреля 1925 года в Рябовском сельхозтехникуме находилась партийная комиссия, которая провела всестороннее обследование учебного заведения и по его результатам составила доклад с характеристиками на преподавателей и перечислением выявленных недостатков. Вот основная часть этого доклада:

«Комиссия: от Ленинградского укома РКП(б) — тов. Хирвонен; от Губкома РКП(б) — тов. Иван Кому; от Совпроснацмена Губоно — тов. Яло Кохонен [автор устава ФСХТ — Авт.].

Общее состояние техникума:

Техникум организован по инициативе Финского областного бюро ЦК РКП(б) в 1923 году. Устав утверждён 28 февраля 1923 года. Заведующий Семён Пеллинен. Входит в общегосударственную сеть учебных заведений и получает 14 окладных единиц в месяц на 11 человек технического и преподавательского персонала, в среднем по 500 руб­лей. Из местных средств отпускается на питание курсантов-­бедняков 20–25 стипендий по 6 руб­лей 40 копеек в месяц. Есть участок земли 120 десятин. [Всего 164 десятины, из которых обрабатывается 120 десятин — Авт. ] Задачи: подготовка среднего и низшего персонала техников по сельскому хозяйству для финского населения Ленинградской губернии и РСФСР.

Преподаватели:

Семён Пеллинен. Заведующий техникумом, агроном, беспартийный, закончил курс по землеоборудованию в Финляндии, усовершенствовал знания в России, имеет высшее образование по сельскому хозяйству. Работал в Царское время в Царскосельском уездном департаменте земледелия в качестве животновода. Во время советской власти работал железнодорожным агрономом на Октябрьской железной дороге, откуда переведён на настоящую должность. Учительский стаж семь лет. Адам Халтсонен. Заведующий учебной частью, преподаватель финского языка и пения. Беспартийный. Человек старого закала. Учительский стаж 33 года, герой труда. Авторитетом среди учащихся совершенно не пользуется. Поклонник европейской культуры, политически личность неточная, старик. С комсомольцами очень часто враждует. Преподавательская подготовка — для школы I-й ступени. Семён Татти. Учитель арифметики, географии и пения, руководит физкультурой. Беспартийный. 23 года. Учительскую подготовку получил в Троцком педагогическом техникуме (Гатчина). Практический стаж два года. Политически беспочвенный, имеет склонность к кляузам. Виктор Соколов. Заведующий учебным хозяйством, беспартийный, преподаёт сельскохозяйственное машиноведение, полеводство и землеустройство. Не владеет финским языком, поэтому курсанты его не понимают. Враждебен к партии и её политике. Характерны его слова: «Что такое партия? Это 300 тысяч человек против многомиллионного русского народа». А также отношение к настоящей комиссии. Отказывался дать сведения под предлогом, что не имеет права без акта, не смотря на то, что комиссия предъявила мандаты. Окончил агрономический институт. Работал во многих госучреждениях, имеет большие знакомства и связи, поэтому, по словам Пеллинена, очень полезен для учхоза. Ида Терхо. Член РКП(б) с 1920 года, участвовала в рабочем движении с 1900 года. Во времена Бобрикова была в изгнании в Дании [Николай Иванович Бобриков (1839–1904) — генерал-­губернатор Финляндии (1898–1904), черносотенец и жёсткий русификатор — Авт. ] . Прибыла в Россию в 1920 году. Преподаёт грамоту и руководит внешкольной работой курсантов. Учительский стаж — 7 лет. Как преподаватель начальных знаний по политграмоте удовлетворительна. Политически выдержана, хороший работник.

Кроме перечисленных работают в качестве преподавателей двое беспартийных курсантов последнего курса Агрономического института. Товарищ Тойкко Поккинен преподаёт мироведение и руководит практическими занятиями по сельскому хозяйству. Преподавательский состав не соответствует учителям среднего учебного заведения, кроме тов. Пеллинена. Политически они неподходящие работники. Поэтому при реорганизации необходимо пополнить техникум партийными работниками.

Методическая работа отсутствует. Каждый преподаёт как умеет, нет связи между предметами. Курсанты должны отгадывать какой у них будет урок и кто будет вести.

Взаимоотношения. Товарищеские отношения отсутствуют, вместо товарищ говорят учитель или заведующий. Халтсонен авторитетом не пользуется, тов. Пеллинен тоже частью потерял авторитет. Виною тому агитация, проведённая против него курсантами Троцкого педагогического техникума во время пребывания в Рябове летом 1924 года и отчасти из-за того, что он любит много говорить и вмешиваться в самостоятельную работу курсантов по самоуправлению и даже работу ячейки РКСМ.

Экономическое положение курсантов плохое. Стипендия на котёл 6 руб. 40 коп. крайне мала, поэтому пища в столовой плохая. В комнатах курсантов нет настоящих кроватей, отсутствует постельное бельё. Стирка белья не организована. Курсанты пытаются улучшить питание путём постановки платных вечеров в пользу столовой, но эта помощь крайне мала. Очень часто курсанты ездят домой за провизией по два дня в неделю. Стипендии выдаёт комиссия под руководством преподавателя политграмоты тов. Терхо.

Клубная работа слаба. Со стороны заведующего техникумом есть тенденция связать клубную работу с учебным процессом, что уничтожает самостоятельную работу курсантов.

Есть кружки физкультуры, драматический и политграмоты от агитотдела Укома РЛКСМ РКП(б). Нет места для читальни. Зимой место под неё выделили без отопления. Для спектаклей отапливается большое зало техникума. Клуб для рабочих и курсантов общий.

Ученическое самоуправление — студкомитет, хозкомиссия и ревизионная комиссия.

Учхоз работает на хозрасчёте, имеет своё руководство. В настоящем году показал прибыль в 6000 руб­лей, но она достигнута не прибавлением ценностей, а переоценкой имущества, то есть махинацией, для того, что бы учхоз мог получать векселя. В бухгалтерии учхоза открыты счёта для техникума, по которым отпускаются продукты за наличный расчёт. Лошади учхоза используются техникумом бесплатно. Задолженность техникума учхозу — 500 руб­лей.

При учхозе есть рабочком. Его отношения с администрацией ненормальные…»

Доклад комиссии товарища Хирвонена по обследованию ФСХТ был сделан 19 мая 1925 года на заседании Секции нацменьшинств Ленинградского уездного комитета РКП(б). После оглашения доклада были сделаны предложения:

«1. Необходимость ФСХТ подтвердить.

2. Реорганизовать работу, подыскать партийного работника, владеющего финским и русским языками, устранить от работы заведующего учхозом товарища Соколова. Оставить заведующим тов. Пеллинена. Заменить преподавателей Семёна Татти и Адама Халтсонена более подходящими людьми, как политически, так и по учебной части.

3. Привести в порядок библиотеку, устранив из неё неподходящую литературу. Урегулировать работу клуба. Местному РПП и РЛКСМ принять меры к поднятию авторитета тов Пеллинена. В будущем согласовывать вакансии в Финбюро Совпроснацмена Губоно.

4. Материально поддержать курсантов бедняков и изыскать на следующий год стипендии».

Позднее на основании результатов обследования будет сделан ряд кадровых перестановок.

Тогда же в мае в учхозе начались серьёзные проблемы с доходами, поэтому для покрытия задолженности по зарплате рабочим были проданы: жеребёнок за 40 руб­лей, плуг за 15 руб­лей, корова за 40 руб­лей, телёнок за 16 руб­лей, бык за 100 руб­лей, боров за 25 руб­лей и свинья за 26 руб­лей.

Но кроме проблем в жизни техникума случались и курьёзные события.

«22 мая 1925 года. В Ленпрофобр. Просим разъяснить. Гражданин Каява, будучи завхозом ФСХТ купил револьвер-­браунинг на средства техникума, отпущенные ЛГОНО техникуму на хозрасчёт. В настоящее время Каява оставляет должность завхоза и забирает оружие с собой. Вопросы:

1. Имеет ли гражданин Каява право взять с собой браунинг?

2. В случае, если имеет, то обязан ли он внести в кассу ФСХТ стоимость револьвера?

3. Если не обязан, то на основании какого документа стоимость револьвера списывается со счёта ФСХТ?»

Ответ Ленпрофобра был краток: «Должен оставить револьвер техникуму».

С. М. Каява был уволен 1 июня 1925 года, вместо него должность завхоза стал исполнять С. И. Татти, а револьвер остался на балансе техникума.

Любопытно другое — факт покупки на «чёрном рынке» револьвера за счёт учебного заведения ни у кого не вызвал удивления, равно как и вопроса, для какой цели завхозу было нужно незарегистрированное огнестрельное оружие.

Другой курьёзной проблемой стала неслыханная популярность техникума. Из Ленинграда и уездных центров губернии в него устраивали экскурсии. Расположенный в барской усадьбе недалеко от железной дороги он привлекал как специалистов в сельском хозяйстве или студентов других учебных заведений, так и праздношатающихся. Причём ещё неизвестно от кого было больше проблем. Например, летом 1924 года студенты Троцкого педагогического техникума (Троцк — название города Гатчина с 1923 по 1929 год) за сделанное во время экскурсии замечание, чуть не побили заведующего С. Д. Пеллинена, а потом подбивали местных учащихся снять его с работы. Экскурсии так достали сотрудников техникума, что они написали письмо: «25 мая 1925 года. В Ленпрофобр. Экскурсии отрывают сотрудников, из-за посетителей они вынуждены делать свою работу по ночам, так как днём они постоянно дают разъяснения».

В июне 1925 года на должность бухгалтера и по совместительству заведующего канцелярией техникума был принят бывший царский офицер Артемий Сергеевич Верёвочкин.

Артемий Сергеевич Верёвочкин До 1914 года служил в Казначействе вместе с братом Николаем. Поступил вольнонаёмным в лейб-гвардии Офицерскую кавалерийскую школу, 5-й маршевый эскадрон, а затем, в августе 1915 года, перевёлся в 1-ю школу прапорщиков, где был зачислен во 2-ю роту 3-й взвод в городе Ораниенбаум. Окончил её 10 октября 1915 года. Воевал в действующей армии, в окопах, в 9-м Кавказском стрелковом полку в пулемётной команде, участвовал в разведке, уничтожал немецкие караулы. 29 сентября 1916 года за боевые отличия он был произведен в подпоручики. Был женат. Сын Борис, внук — художник, эмигрировал в США. Его братья: Сергей Сергеевич Верёвочкин — офицер, командир канонерской лодки «Урал» на Чёрном море. После революции эмигрировал в Болгарию, умер там в 1956 году. Василий Сергеевич Верёвочкин — ушёл добровольцем на фронт Первой мировой, был дважды ранен, судьба неизвестна. Николай Сергеевич Верёвочкин — до революции служил в Казначействе, после революции работал бухгалтером Тихвинской конторы «Заготзерно», был арестован и расстрелян в 1937 году. Реабилитирован.

А ещё в июне из земель учхоза 5-му ветеринарному участку была выделена одна десятина. За это 5-й ветеринарный пункт, что располагался под Румболовской горой, должен был «бесплатно обслуживать учхоз советами и лекарствами, а также предоставлять практику учащимся старших классов».

15 июня 1925 года руководство ФСХТ подало ходатайство о предоставлении пяти мест для прохождения летней практики в американской коммуне «Сеятель» на Дону. «Коммуна была организована в 1921 году финскими переселенцами из Америки, имела 3000 десятин земли и все новейшие машины». Для поездки к «американским» финнам были выбраны члены РЛКСМ товарищи И. Кургинен, И. Туюнен, Е. Каупинен, кандидат в РЛКСМ А. Катсалайнен и беспартийный А. Ранталайнен.

Затем последовали обещанные партийными органами меры — техникум решили усилить кадрами. 23 июня 1925 года Секция нацменьшинств Ленинградского уездного комитета РКП(б) на основании доклада об обследовании ФСХТ, предложила:

«1. Командировать в качестве заведующим техникумом товарища Петра Александровича Крякина, члена РКП(б) с 1918 года, партбилет № 95246. Он имеет агрономическое образование по сельскому хозяйству и девять лет практики. Работал в царское время в Финляндии у частника, с 1918 года в Советской России. Работал в Шлиссельбургском уезде агрономом с 1919 по 1923 год. В настоящее время работает техническим заведующим Щегловского совхоза. Владеет финским и русским языками устно и письменно.

2. Командировать в качестве технического руководителя ФСХТ товарища Нестора Францевича Валкама, члена РКП(б) с 1920 года, партбилет № 204326. Образование среднее по сельскому хозяйству. В настоящее время работает в коммуне в деревне Новоалакуль (Белоостровская волость) агрономом. Русским языком не владеет, только финским».

Над Семёном Давидовичем Пеллиненом нависла угроза увольнения, но тут на техникум свалилась другая беда. Местные крестьяне давно считали совхоз недоразумением, поля учхоза если не своими, то общими и без зазрения совести каждый год выпасали на них свой скот. 26 июня 1925 года заведующий учхозом В. В. Соколов написал в исполком заявление: «Потравы полей учхоза — хроническое явление. Прошу Рябовский волостной исполком организовать спасение посевов от местных крестьян. Они говорят, что пока исполнительный лист дойдёт до них из народного суда, то наш совхоз развалится». В связи с проявленной бесхребетностью или нет, но 29 августа 1925 года решением заведующего Ленпрофобром Христофора Генриховича Гинтера товарищ Пётр Александрович Крякин был назначен не как планировалось — заведующим техникума, а на место заведующего учхозом товарища Виктора Васильевича Соколова. Нестору же Францевичу Валкаму вакантной должности в техникуме не нашлось #.

В конце августа была составлена подробная, с обмерами помещений, опись недвижимости учхоза, из которой мы можем иметь теперь представление о состоянии мызы Рябово на 1925 год:

«1. Большой белый дом в два этажа — 106,5+20,1+16,1+17,3 куб. саж. (21+1+2+1 пом.) [Да, не 160, как написано у Касьяна Касьянова, а всего лишь 25 комнат — Авт.].

2. Подвал при белом доме — 9,3 куб. саж. (1 помещение)

3. Винный погреб в земле — 24,6 куб. саж. (2 помещения)

4. Одноэтажный дом белый для служб — 16,6 куб. саж. (4 помещения)

5. Сарай у дома 4–7,5 куб. саж. (1 помещение)

6. Дом для рабочих и служащих, один этаж, крыша крыта железом — 91,5 куб. саж. (5 пом.)

7. Дом деревянный, крыша крыта железом — 29,0 куб. саж. (5 помещений)

8. Теплица с оранжереей — 205 куб. саж. (8 помещений)

9. Сарай дощатый — 12 куб. саж. (1 помещение)

10. Старый большой каменный дом — 1-й этаж 92 куб. саж. (10 помещений); 2-й этаж 279 куб. саж. (26 помещений)

11. Дом для рабочих, два этажа, деревянный, крыт железом — 64 куб. саж. (14 помещений)

12. Бывший гараж, каменный, крыт железом — 200 куб. саж. (5 помещений)

13. Сарай с возовыми весами Фербенкса — 18 куб. саж. (1 помещение)

Американская компания Fairbanks Scales известна с 1823 года. Различные модели весов она изготавливала с 1830 года. В России весы «Фербенкс» производило в Москве англо-­американское товарищество «Ж. Блок», где «Ж.» обозначало сокращение от «Жан, Вильям и Юлий Блок и Вильям Гиршфельд».

14. Зерносушка и амбар — 120 куб. саж. (2 помещения)

15. Дом для рабочих, одноэтажный, деревянный, крыт железом — 65 куб. саж. (10 пом.)

16. Каменная прачечная — 4,2 куб. саж. (1 помещение)

17. Баня новая, деревянная, крыта дранкой, два отделения с печкой — 19,25 куб. саж. (3 пом.)

18. Старый скотный двор — 376 куб. саж. (4 помещения)

19. Фуражный сарай на столбах, крыт дранкой — 960 куб. саж. (1 помещение)

20. Новый скотный двор — 64 куб. саж. (5 помещений)»

И ещё 22 наименования малозначимых сараев, мастерских, домиков и погребов #.

1925/1926 учебный год

С началом 1925/1926 учебного года был организован третий курс.

Противостояние с населением близлежащих деревень вышло на новый уровень. 15 сентября 1925 года из техникума в Ленупрзем поступило письмо с просьбой не уступать местным жителям ни пяди земли учхоза: «До сведения ФСХТ дошло, что Ленупрзем предполагает передать окрестным крестьянам поля учхоза, всего 40 га (клевер второго года и другие травы).

1. Более половины из 150 га учхоза искусственные луга на осушенном болоте, часть полей уже отошла соседнему совхозу «Приютино», вследствие чего количество сельхозпостроек осталось вдвое больше нормы, а нам их содержать и ремонтировать. Теперь их станет ещё больше.

2. Землеустройства в округе не было, следовательно свободной земли не будет.

3. На земли учхоза предъявляют права рабочие совхоза.

4. Производительность у нас нормальная, как у всех.

5. Неиспользуемой земли нет.

6. Механизация оставшейся земли является нерентабельной.

На основании этого просим нашу землю не отдавать, так как отдав землю жителям одной деревни вы подорвёте ФСХТ».

Процесс передачи земель был приостановлен.

Постепенно учебный процесс и преподавательский состав стабилизировались. Из ведомости на зарплату за сентябрь 1925 года:

1. Пеллинен Семён Давыдович — заведующий техникумом и преподаватель

2. Крякин Пётр Алексеевич — заведующий учхозом, зам. зав. техникума, преподаватель

3. Виролайнен Александр Адамович — зав. учебной частью, преподаватель

4. Халтсонен Адам Иосифович — преподаватель и руковод. работ по пчеловодству

5. Татти Семён Иванович — преподаватель, врио завхоза

6. Лейс Густав Иоганнович — руководитель мастерской по жести

7. Терхо Ида Генриховна — преподаватель политграмоты

8. Пильстрём Карл Карлович — руководитель мастерской по дереву

9. Верёвочкин Арсений Сергеевич — бухгалтер и зав. канцелярией.

При ФСХТ имелись пять мастерских: по дереву, по жести, шорная, швейно-­кроечно-ткацкая и учебная кухня для практических работ по домоводству.

Из ведомости за октябрь 1925 года. Преподаватели:

1. Пеллинен Семён Давидович, заведующий техникумом и преподаватель

2. Виролайнен Александр Адамович, зав. учебной частью, преподаватель

3. Ренквист Густав Александрович, преподаватель финского языка и обществоведения

4. Татти Семён Иванович, преподаватель физкультуры и географии

5. Тойкка Матвей Александрович, преподаватель спец. фитотехнического цикла.

Технический персонал:

1. Верёвочкин Артемий Сергеевич, бухгалтер и делопроизводитель

2. Крякин Пётр Алексеевич, зав. учебным хозяйством и руководитель учебной работой

3. Лейс Анна Ивановна, сторож.

4. Лейс Густав Иванович, руководитель шорной и столярной мастерской

5. Пильстрём Карл Карлович, руководитель мастерской по дереву.

Из ведомости за ноябрь 1925 года.

1. Пеллинен С. Д. — заведующий техникумом, преподаватель зоологии

2. Виролайнен А. А. — заведующий учебной частью, преподаватель математики

3. Ренквист Г. А. — преподаватель обществоведения и финского языка

4. Татти С. И. — преподаватель географии и физкультуры

5. Тойкка М. А. — преподаватель спец. фитотехнического цикла

6. Верёвочкин А. С. — бухгалтер и зав. канцелярией

7. Крякин П. А. — руководитель учебной частью

8. Лейс А. И. — сторож

9. Лейс Г. И. — руководитель мастерской по жести и шорной мастерской

10. Пильстрём К. К. — руководитель мастерской по дереву #.

За 1925/1926 учебный год посевная площадь в учхозе увеличилась на 17 га, стадо — на 4 коровы, но известность техникума продолжала играть с ним злую шутку: «15 июня 1926 года. В Ленпрофобр и Экскурсионную базу Ленинского волостного исполкома. ФСХТ сообщает, что дни приёма экскурсий вторник и четверг. Просим о намерении посетить техникум уведомлять заранее, до приезда экскурсантов. Экскурсанты приезжают поздно вечером, портят деревья в парке, ходят по полям и покосам, рвут цветы и вообще не подчиняются правилам техникума. Будем составлять протоколы». Протоколы действительно составлялись, но с потоками праздношатающихся экскурсантов не справлялась даже милиция.

Конфликт техникума с учхозом

Конфликт между заведующим ФСХТ Семёном Давидовичем Пеллиненом и новым заведующим учхозом Петром Александровичем Крякиным, прикомандированным к техникуму Ленинским укомом ВКП(б) «для усиления кадров», начался ещё осенью 1925 года.

Зимой 1926 года товарищи Пильстрём и Меус написали заявление в Губком ВКП(б) о нездоровых настроениях в коллективе, но им на это ответили: «разбирайтесь сами».

Однако, в связи с тем, что конфликт разгорался и затрагивал всё большее количество сотрудников, в июне 1926 года его начала разбирать комиссия Финской секции нацменьшинств Ленгубкома ВКП(б) под руководством представителя Губкома товарища Я. И. Мартинсена.

О сути возникших противоречий можно узнать из протокола комиссии:

«1. Пеллинен считает возможным передать часть земель учхоза местным крестьянам, а Крякин против.

2. Крякин считает нужным заменить счетовода — бывшего офицера, а Пеллинен против. (Примечание: бухгалтер также является бывшим офицером).

3. Крякин не принимает участия в педагогической работе.

4. Крякин считает, что для преподавателей нужно ввести квартплату.

5. Конфликтует с преподавателем Г. А. Ренквистом (Комиссия — зря вынесли конфликт, его нужно было решать внутри).

6. Учхоз имеет некоторое количество свободной земли, на которую претендуют местные крестьяне. Пеллинен считает, что её нужно отдать крестьянам, а Крякин — что нужно подождать два года, может самим понадобиться.

7. Пеллинен считает, что техникуму нужен свой врач и швейцар. Крякин, что нужно экономить, а врачом он хочет устроить свою жену.

8. Крякин считает, что нужно заменить счетовода по учхозу Григорьева и бухгалтера Верёвочкина, как бывших офицеров. Пеллинен считает, что Крякин как хозяйственник, так себе, хотя и лучше прежнего, Соколова.

9. Крякин считает, что Пеллинен не имеет плана работ, что нужно сеять и т. д.

10. Против Крякина выступает преподаватель Ренквист, который приезжает два-три раза в неделю на занятия, так как Крякин ввёл квартплату для преподавателей — 15 руб­лей в месяц. Ренквист порвал счёт и сказал, что не будет платить и вообще он против Крякина на должности заведующего. Рекнквист член ВКП(б) с 1918 года. После скандала он переехал в соседнюю деревню, где полностью оторвался от жизни техникума и учхоза.

Представитель партячейки Бруно Шёгрен поднял 30 января 1926 года на президиуме педсовета ФСХТ вопрос о высоком заработке Ренквиста и его бездеятельности. Однако Шёгрен не является членом партии, он даже не кандидат, но Крякиным и прочими был выставлен, как «представитель» ячейки партии. Нам Шёгрен известен, как любитель склок, он сыграл значительную роль в разногласиях между Крякиным и Ренквистом, хотя среди учащихся Ренквист имеет авторитет, ведёт хоровой кружок, гимнастику-­спорт, стенгазету».

Бруно Шёгрен Бруно Шёгрен (Bruno Väinö Sjögren) или Вяйнё Филимонович Шёгрен (10.08.1886–09.02.1938) — «красный финн», член Союза писателей Карелии. Родился в Финляндии, в деревне Эваярви провинции Хяме, в крестьянской семье. В начале 1900-х годов уехал в США, где работал лесорубом и шахтером, но затем вернулся в Финляндию и занялся сельским хозяйством. Принимал участие в финляндской революции и гражданской вой­не 1918 года на стороне красных. После поражения «красных финнов» бежал в Советскую Россию. Попытался снова уехать в США через Дальний Восток, но был арестован в захваченном колчаковцами Омске. После освобождения вернулся в Петроград. С 1924 года жил в учхозе Рябово, работал в Романовке школьным учителем труда по дереву, заведующим клуба и библиотекарем #. В конце 1920-х годов переехал в Петрозаводск, работал сценаристом Финского театра, печатался в газетах «Punainen Karjala», «Vapaus» и других финноязычных изданиях. С 1925 по 1929 год в США было опубликовано четыре его романа под псевдонимом Лаури Луото (Lauri Luoto). С 1931 по 1934 год в СССР были издано четыре книги его рассказов. С 1931 по 1935 в Финляндии и СССР по его сценариям было поставлено три пьесы. В 1935 году Бруно Шёгрен был арестован и обвинён по 58-й статье УК РСФСР «за шпионаж и организацию контрреволюционной деятельности». Освобождён. Повторно арестован 22 декабря 1937 года и осуждён по 58-й статье за «призывы к свержению Советской власти». Расстрелян 9 февраля 1938 года в окрестностях Петрозаводска. Реабилитирован 17 мая 1989 года #.

«Ещё к недостаткам надо отнести то, что учхоз платит студентам только три стипендии (на 70 человек), а партячейка состоит из 4–5 человек.

Выводы: С. Д. Пеллинен — чуждой идеологии скрытный человек, слабый администратор и не терпит общественного контроля. По учебной части его лучше заменить на его помощника, товарища Виролайнена. Оставить Пеллинена на месте до подбора другого работника. Крякина и Ренквиста вызвать и строго предупредить за неконтактную работу. Григорьева и Верёвочкина уволить, как бывших офицеров. Крякину установить тесную связь с жизнью и работой ФСХТ» #.

3 августа 1926 года состоялось заседание бюро уездного комитета ВКП(б), на котором было принято постановление об отстранении Семёна Давидовича Пеллинена от должности заведующего техникумом, а 31 августа Ленинградский уездный комитет ВКП(б) по договорённости с Ленинградским губкомом ВКП(б) направил в Рябово для назначения новым заведующим ФСХТ однофамильца прежнего директора — товарища Николая Павловича Пеллинена.

Николай Павлович Пеллинен Николай Тахвана Пеллинен (Nikolai Tahvana Pellinen) или Николай Павлович Пеллинен (29.05.1889–01.10.1938) родился в деревне Тиррози (ныне не существует) Куйвозовской волости. Его родители: Пааво Пеллинен (?–1925) и Матильда (ур. Хонкала) из села Лемболово. Отец с 1879 по 1895 год работал сельским учителем, после занимался сельским хозяйством. У семьи было четыре десятины земли. После окончания в 1908 году Куйвозовской земской школы поступил в Колпанскую учительскую семинарию, которую окончил в 1912 году со свидетельством учителя и кантора-­органиста. Был призван в царскую армию, в 50-ю Артиллерийскую бригаду, где первые полгода служил канониром, а затем был переведён в писари. С 1914 по 1917 год служил в действующей армии писарем. В 1917 году демобилизовался. Жена Анна Филипповна Пеллинен (1898–?), уроженка Тверского округа, Осташковского района, деревни Большая Коша. Двое детей, дочери Юлия и Эльви. С 20 января 1918 года начал работать учителем в Лесколовском земском училище. Член ВКП(б) с 1919 года. В январе 1921 года оставил работу учителя и до августа 1921 года работал заведующим подотдела нацмена Петроградского УОНО, затем перешёл на должность заведующего УОНО. С апреля 1922 года — член Куйвозовского волостного комитета ВКП(б) и учитель Куйвозовской школы. С 15 июля по 13 сентября 1924 года проходил курс переподготовки в Педагогическом техникуме имени Н. А. Некрасова. С октября 1924 года — заведующий ОНО Куйвозовской волости, с февраля 1925 года — председатель Куйвозовского волисполкома. «Есть личный наган». С 1926 по 1937 год находился на должности заведующего Финского сельхозтехникума. В 1934 году окончил заочное отделение Ленинградского аграрно-­педагогического института. С 1 января 1937 года занимал должность заведующего учебной частью 18-й неполной школы Приморского района Ленинграда на Гатчинской улице, дом № 35, где преподавал географию и являлся парторгом школы. 20 января 1938 года был арестован, осуждён по 58-й статье УК РСФСР за «призывы к свержению Советской власти» и расстрелян 1 октября 1938 года #, #, #.

Согласно прошедшей в 1926 году переписи населения в учхозе «Рябово», административно относившемуся тогда к Румболовскому сельсовету, проживали 32 семьи, из них русских — 9 семей, 32 человека; ингерманландских финнов — 8 семей, 13 человек; финляндских финнов — 11 семей, 32 человека; эстонцев — 4 семьи, 15 человек, всего 92 человека.

В общежитии учащихся ФСХТ проживали 105 человек #.

В самом техникуме, правда, были несколько иные данные.

Из приложения для утверждения штатов ФСХТ на 1926/1927 учебный год: «Учащихся: I курс — 35 человек, II курс — 32 человека, III курс — 27 человек. Итого 94 человека. Все живут при ФСХТ и имеют общий котёл. Постельное бельё не получают. Стипендии, государственные — 27, от Карельской республики — 11, всего 38.

Полное развёртывание ФСХТ планируется в 1926/1927 учебном году, на всё выделяется 26 ставок преподавательского и технического персонала. Планируется открытие подготовительных курсов, где будут изучаться следующие предметы: финский язык, русский язык, обществоведение, математика, основы физики, основы химии, ботаника, основы земледелия, зоология и анатомия, основы животноводства, география и краеведение».

1926/1927 учебный год

Бюджет ФСХТ на 1926/1927 учебный годы:

25 стипендий по 160 руб­лей в год. Зарплата — 1736 руб.

Канцелярия — 1591 руб. Топливо — 1654 руб.

Путевое довольствие — 160 руб. Ремонт и оборудование — 4000 руб. Учебные расходы — 1200 руб.

С началом 1926/1927 учебного года был организован четвёртый курс. В документах курсы обозначались римскими цифрами: I, II, III, IV. Из доклада в Ленпрофобр: отчислено с I курса — 15%, со II курса — 10% учащихся. Оставлено на второй год на I курсе — 8%, на II курсе — 5%.

На 9 сентября 1926 года общее количество рабочих и служащих техникума составляло 49 человек, из них преподавательский состав — девять человек, технический персонал — семь человек, рабочих — 32 человека и один заведующий. Среди преподавателей шестеро было из крестьян, трое из рабочих, один из мещан. Технический персонал: пятеро из крестьян, один из рабочих, один из служащих. Рабочие учхоза по происхождению: 21 из крестьян, 11 из рабочих.

Сельхозинвентарь был старый, рассчитанный на обработку 60–90 га земли. Плуги паро- и одноконные — 13, борон трёхзвенных — две, луговых — две, пружинных — одна, с деревянными зубьями — одна. Борона рондоль — три штуки. Сенокосилок — пять, жнеек — одна, сноповязок — две, конные грабли — двое, сеялки — две, сеялки для минеральных удобрений — одна, рядовая сеялка — одна, катки деревянные — двое, сеноворошилки — две, картофелекопалка — одна, молотилки — две, веялки — две, пресс для сена — один.

Скот породистый. Дойных коров — 28, недойных — три, нетелей — восемь, телят — восемь, быков — двое. Лошадей — 12, свиней — шесть, пчёл — девять семей.

Посевная площадь на 1926/1927 учебный год — 71,95 га. Овёс — 30,5 га, клевер — 24,8 га, вика — 4,25 га, ячмень — 3 га, картофель — 4,5 га, корнеплоды — 3,3 га, капуста — 1,6 га.

Под садом — 1,9 га. В саду 82 яблони, 33 вишни, пять слив, 20 гряд малины, 50 кустов смородины и крыжовника.

30 га парк. Выгона и леса нет. Постройки занимали 10 га (требовали ремонта): жилых домов — 12, в них 94 комнаты. Хозяйственные постройки были расчитаны на 250 га обрабатываемой земли, 226 голов скота и 60 лошадей.

Лесопильный завод с локомобилем в 10 лошадиных сил располагался в бывшем мастеровом корпусе, там же находились неисправные паровой котёл и паровая машина, а также мельничный постав, лесопильная рама, токарный и сверлильный станки, детали электрооборудования, насос для водопровода. Лесопильный завод и мельница обслуживали окрестное население.

Мастерские. По дереву с шестью станками и оборудованием на шесть-­десять человек. Два токарных станка по дереву. Шорная мастерская на пять-шесть человек. Кузница на один горн. Швейно-­ткацкая на десять человек.

10 сентября 1926 года был принят на работу новый делопроизводитель Михайлов. 1 октября из Ленпрофобра был направлен новый преподаватель В. К. Вуокко.

Список преподавателей на 2 октября 1926 года:

1. Вуокко В. К. — преподаватель обществоведения, член ВКП(б), стаж в партии шесть лет, педагогический стаж отсутствует. Окончил Коммунистический университет национальных меньшинств Запада.

2. Виролайнен А. А. — преподаватель математики и физики, беспартийный, педагогический стаж восемь лет. Окончил Инструкторский отдел Ленинградского института народного образования.

3. Захарьева Е. П. — инструктор по животноводству и полеводству, беспартийная, педагогический стаж один год. Окончила Московский зоотехнический институт.

4. Мартинен И. И. — преподаватель русского языка, беспартийный, педагогический стаж четыре года. Окончил Педагогический институт имени Герцена.

5. Пеллинен С. Д. — преподаватель животноводства и зоологии, беспартийный, педагогический стаж 12 лет. Окончил «учительскую семинарию, Крон. сельхозинститут, Высшее сельхозучилище».

6. Пеллинен Н. П. — преподаватель финского языка и экономической географии, член ВКП(б) с 1919 года, педагогический стаж восемь лет. Окончил учительскую семинарию.

7. Поккинен Александра Андреевна — преподаватель естествознания и метеорологии, беспартийная, педагогический стаж четыре года. Окончила сельхозинститут.

8. Тойкка М. А. — преподаватель химии и почвоведения, беспартийный, педагогический стаж один год. Окончил Ленинградский сельхозинститут.

Кроме вышеупомянутых в разное время в 1920-е годы в техникуме преподавали: С. Ринне, А. Лиив, А. Рюткинен и Г. Лаукайнен.

24 ноября 1926 года до Народного комиссариата просвещения дошло известие о смещении с должности директора С. Д. Пеллинена: «Совнацмен Наркомпроса просит срочно собщить о мотивах увольнения заведующего ФСХТ гр. С. Д. Пеллинена и назначения нового — Н. П. Пеллинена, так как вопрос об увольнении не был согласован с Угро-финским отделом Наркомпроса. Немедленно выслать послужной список нового заведующего ФСХТ.

Председатель СНМ в ГПФ тов. Я. М. Свикке [Ян Мартынович Свикке (1885–1976) — бывший участник латышских боевых отрядов на Урале и в Сибири, приписавший себе участие в расстреле царской семьи в Ипатьевском доме — Авт.] и зав. угро-финским отделом Данилов».

5 января 1927 года согласие на временное замещение должности заведующего ФСХТ Н. П. Пеллиненом было получено #.

Учёба в техникуме была бесплатна. Стипендии учащимся (10 руб/мес) выплачивались от Ленинградского уезда и Карельской Автономной ССР. Техникум получал доходы от лесопильной рамы, мельницы, драничного станка и кузницы. На продажу шёл выращенный картофель, ячмень, овёс, капуста, свёкла, морковь, брюква, огурцы, смородина, малина, рассада и мёд. Приносила прибыль сдача в аренду лошадей, случка свиней, продажа телят, поросят и выбракованных коров

В новом 1927 году в техникуме появился свой первый трактор «Фордзон-­Путиловец». Были приняты на работу скотовод В. П. Лиив и ветеринарный врач Н. Н. Елисеев. Преподаватель А. А. Виролайнен стал заместителем заведующего техникумом. С бывшего директора С. Д. Пеллинена были взысканы деньги за недостачу, найденную во время проведённой после его отставки ревизии, счетовод техникума Николай Михайлович Сельский был привлечён судом к дисциплинарной ответственности за присвоение 300 руб­лей #.

В ночь на 17 декабря сгорел бывший усадебный дом Всеволожских, где проходили занятия студенческого танцевального кружка и репетиции художественной самодеятельности, а в ночь на 25 декабря сгорел лесопильный завод в бывшем мастеровом корпусе. Причины неизвестны.

Техникум в 1930-е годы

Первый выпуск ФСХТ состоялся в 1928 году. Было выпущено 20 техников-­животноводов: Т. Гуйтер, С. Сакаринен, Ю. Ренонен, А. Катсалайнен, С. Суни, М. Калинин, Т. Хаккарайнен, П. Пеллинен. Е. Маркканен, С. Саволайнен, С. Кирен, И. Курхинен, Я. Хюппёнен, И. Юнолайнен, И. Туюнен, Е. Катсалайнен и ещё четверо.

В 1929 году между прудом в парке и руинами сгоревшего барского дома, на средства, выделенные областным земельным управлением, из разобранных дач был построен бревенчатый двухэтажный учебный корпус. Некоторые источники сообщают, что он был возведён в 1932 году, однако снимок выпускников 1929 года на его фоне говорит об обратном.

В 1930 году техникум окончила Елизавета Томберг.

Елизавета Степановна Томберг Елизавета Степановна Томберг (28.01.1909–05.11.1988) — советская актриса. Родилась в деревне Вой­скорово Ижорской волости (совр. Тосненский район) в семье ингерманландских финнов. В школе участвовала в художественной самодеятельности. Отец работал агрономом, поэтому для продолжения образования она выбрала Финский сельскохозяйственный техникум, где также принимала активное участие в самодеятельных спектаклях. В 1930 году окончила ФСХТ, работала агрономом в рябовской коммуне «Труд». Там, во время поиска талантливой молодёжи, её обнаружил Ганс Гансович Тамми (Hannes Tammi) (1890–21.11.1937) — финский театральный режиссёр, который работал в СССР с 1923 года. По его настоянию в 1932 году она сдала экзамены в Ленинградский институт повышения квалификации работников искусств и была принята в труппу Ленинградского Финского драматического театра, которым он руководил с момента создания в 1931 году. В марте 1937 года Ганс Тамми был обвинён в шпионаже и контрреволюционной деятельности, приговорён к смертной казни и расстрелян вместе с женой Ольгой. После этого Елизавета вместе с первым мужем, дочерью и престарелой матерью переехала в Пушкин, где поступила на трикотажную фабрику и организовала драмкружок. С началом финской вой­ны стала выступать на фронте в составе концертной бригады, составленной из артистов финских национальных театров Ленинграда и Петрозаводска. Там она познакомилась со вторым мужем — финским режиссёром Суло Туорила, художественным руководителем петрозаводского драмтеатра. В 1940 году поступила в труппу Финского драматического театра в Петрозаводске. До марта 1942 года, вместе со вторым мужем, находилась в блокадном Ленинграде. С 1942 года вместе с мужем на Карельском фронте. Участница фронтовых концертов. С 1944 по 1950 год выступала вместе со своим театром в районных домах культуры Карелии. В 1950 году театр вернулся в Петрозаводск. В 1956 году вместе с мужем переехала в Таллин, где поступила в местный драмтеатр, но через год они вернулись в Петрозаводск. Выходила на сцену до середины 1980-х годов. Гастролировала вместе с театром в Финляндии, где её работы пользовались особым успехом. Заслуженная артистка Карельской АССР (1947). В 1950 году была удостоена Сталинской премии третьей степени, в 1951 году — звания Народной артистки РСФСР, а в 1959 году — звания Народной артистки СССР. Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962–1966). Лауреат Государственной премии имени Станиславского (1970). Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 гг.» и орденом «Знак Почёта». В 1978 году была удостоена звания «Почетный член Союза актеров Финляндии».

В марте 1930 года Н. П. Пеллинен и его жена А. Ф. Пеллинен были осуждены народным судом на один месяц принудительных работ с удержанием 50% заработка за то, что 22 февраля 1930 года избили в помещении 2-й Лесколовской школы сторожиху.

Из протокола допроса: «Суть дела. Я сторожиху не бил. Моя жена заведующая 2-й Лесколовской школой и я провожу там дни отдыха. Уборщицей там жена Куйвозовского народного судьи Вайне Ивановна Яскелайнен, она была знакома с помещицей Вельяминовой. Имела свидания в школе с её бывшей прислугой С. Ивановой из Никитолово подозрительного политического характера. Я сообщил об этом в райком, свидания прекратились. Зато они стали устраивать в помещении школы ежедневные свидания с мужчинами до ночи и до утра. Помещение Вайне отделено от комнаты моей жены только перегородкой… Не давали спать… В итоге жена оттаскала её за волосы… Я разнимал…» #.

В 1930 году преподавателем зоотехники был принят только что вступивший в члены ВКП(б), финляндский уроженец Андрей Андреевич Хуттунен (1894–1937).

В 1932 году появилось второе отделение — овощеводство, готовившее техников-­агрономов. Были приняты преподаватели Вяйне Иосифович Юнкаринен (1894–1938), член ВКП(б) с 1919 года, Андрей Павлович Мартикайнен, член ВКП(б) с 1928 года и библиотекарь Александр Антонович Юнкаринен (1897–1942), член ВКП(б) с 1928 года #.

В 1933 году в техникуме под руководством директора Н. П. Пеллинена прошла серьёзная чистка партийных рядов, в результате которой преподавательский состав был обновлён и пополнен. На место уволенных пришли преподаватели: Т. И. Гуйтер, А. И. Звонкова, Н. И. Холми, В. И. Гавгянен, Е. О. Тойвокайнен, М. С. Монто, И. И. Мартинен.

Его заместитель, заведующий учебной частью сельхозтехникума, кандидат в члены ВКП(б) Александр Адамович Виролайнен (1896—?) 31 января 1933 года был арестован, а 7 мая 1933 года «тройкой» ПП ОГПУ в ЛВО был приговорён по статье № 58, частям 6, 7, 8, 10, 11 и 14 УК РСФСР к заключению в концлагерь на 10 лет с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок.

Тогда же преподавателями агрономии стали Иван Иванович Хартикайнен (1899–1938) и финляндский уроженец Яли Ялмарович Кирьяранта (1908–1938), а комендантом техникума — Ялмар Иванович Нюканен (1906–1937). Несколько лет спустя всех их уже не отправят в Казахстан, а расстреляют.

С началом 1934/1935 учебного года в техникуме было создано отделение с преподаванием на эстонском языке, а само учебное заведение было преобразовано в Финско-­эстонский сельскохозяйственный техникум. Директором эстонского отделения был назначен эстонец по фамилии Винтерфельдт, но вскоре эту должность занял член ВКП(б) Эрих Михайлович Сыэрд.

Эрих Михайлович Сыэрд Эрих Михайлович Сыэрд (Erich Sõerd) (10.07.1901–04.1942) — эстонец, родился в Ревеле (совр. Таллинн), окончил железнодорожное училище, с 1917-го по 1920 год работал на Ревельском судостроительном заводе, с 1921-го по 1923 год служил в Эстонской армии. В 1923 году поступил курьером в эстонское отделение Добровольческого флота СССР. С 1923-го по 1925 год член Эстонской компартии. Участвовал в перводекабрьском восстании — попытке экспорта пролетарской революции, предпринятой коммунистами 1 декабря 1924 года. После его поражения бежал в СССР. В 1923–1925 годах учился в ЛОКУНМЗ имени Ю. Ю. Мархлевского (Ленинградское отделение Коммунистического университета национальных меньшинств). Женат с 1932 года. Член ВКП(б) с 1933 года. С 1933-го по 1934 год преподавал в ЛОИМЗО (Ленинградское отделение института массового заочного обучения при ЦК ВКП(б)) на финско-­эстонском отделении. 23 апреля 1934 года был зачислен инструктором отдела национальных меньшинств Леноблисполкома, но 13 сентября 1934 года, в связи с жилищными проблемами, уволился по собственному желанию. 18 сентября 1934 года поступил на работу заведующим учебной частью совпартшколы города Кингисепп. Год спустя перешёл на работу в ФЭСХТ # , #.

Ещё на эстонском отделении преподавал бывший член Эстонской компартии Иоганес Иоганович Миллер (1904–1938). По состоянию на конец 1934/1935 учебного года из 250 студентов, 29 были учащимися эстонского отделения, на котором готовили зоотехников, позднее стали выпускать и техников-­агрономов.

До 1937 года в Финско-­эстонском сельскохозяйственном техникуме учился известный, впоследствии, эстонский валторнист и дирижер Роберт Касемяги (Robert Kasemägi) (21.05.1919–30.04.2015). В 1939 году техникум окончил, ставший заслуженным учителем Эстонской ССР и директором (1950–1979) Ряпинаской садоводческой школы (Räpina Aianduskool), Бернард Кярбис (Bernhard Kärbis) (26.11.1918–07.06.1999) #, #.

Всего к 1936 году сельхозтехникум выпустил 176 специалистов #.

20 августа 1937 года Финско-­эстонский сельхозтехникум был преобразован во Всеволожский сельскохозяйственный техникум с преподаванием на русском языке, куда начали принимать учащихся вне зависимости от их национальной принадлежности, но знанием русского языка.

Причиной этому послужила, начавшаяся в 1937 году кампания по упразднению финских национальных советов, ликвидации лютеранских приходов и закрытию всех финноязычных учреждений, средств массовой информации и учебных заведений. Этому предшествовало значительное уменьшение финского населения в Ленинградской области, в связи с депортациями 1930–1931 и 1935–1936 годов, в ходе которых в отдалённые районы Советского Союза были выселены 45 000 ингерманландских финнов.

1 сентября 1937 года директор Н. П. Пеллинен был уволен, принят на работу завучем в одну из ленинградских школ, но жить остался по прежнему в сельхозтехникуме. Заявление в комендатуру управления НКВД по Ленинградской области от Н. П. Пеллинена, 21 сентября 1937 года: «Прошу выдать удостоверение на право приобретения, ношения и хранения револьвера системы Коровина № 344918 [это первый советский серийный самозарядный пистолет ТК (Тульский Коровина) под патрон 6,35×15 мм Браунинг, принятый на вооружение в 1926 году, использовался, в том числе, для вооружения государственных служащих и партийных работников — Авт.], как живущему за городом далеко от станции и вынужденному возвращаться поздно вечером. Живу на станции Всеволожская в коммуне «Труд». Место службы: Ленинград, улица Гатчинская, 18-я неполная средняя школа» #.

Новым директором ВСХТ приказом от 2 сентября 1937 года был назначен Иван Алексеевич Тормазов.

Иван Алексеевич Тормазов Родился 17 сентября 1905 года в деревне Перговищи Крутецкого прихода Устюженского уезда Новгородской губернии. Русский. Из зажиточных крестьян-­середняков. Семья состояла из десяти человек. Перед революцией семье принадлежали 1,35 десятины пашни, 5 десятин покоса и 15 десятин леса. Состоял в ВЛКСМ с 1926 по 1932 год. Партийный стаж с 1938 года. Партбилет № 2088327. Образование среднее специальное, педагогическое. С сентября 1913-го по июнь 1918 года учился в школе в деревне Крутец Устюженского уезда. После окончания начальной школы в сентябре 1920 года поступил в школу II ступени в городе Устюжна, где учился до декабря 1922 года, но не окончил её. Тем не менее, в сентябре 1923 года успешно поступил в Устюженский педагогический техникум, который окончил в сентябре 1926 года. С сентября 1926-го по сентябрь 1927 года работал учителем начальной школы в деревне Оснополье Устюженского района. С октября 1927-го по октябрь 1928 года совмещал работу учителя с должностью директора школы. С октября 1928-го года по январь 1930 года занимал должность председателя Устюженского районного комитета работников просвещения. Жил в Устюжне по адресу: улица Карла Маркса, дом № 18. С января 1930-го работал учителем обществоведения в школе крестьянской молодёжи села Большое Восное Устюженского района. 1 октября 1930 года на базе школы колхозной молодежи города Устюжна был образован Устюженский техникум кормодобывания, куда И. А. Тормазов перешёл на работу, также учителем обществоведения. В феврале 1931 года, после вступления в кандидаты в члены ВКП(б), он сменил на посту директора техникума С. К. Балдычева и проработал в этой должности до сентября 1937 года. В 1933 году в техникуме кормодобывания было открыто агрономное отделение, а сам он переименован в Устюженский сельскохозяйственный техникум полеводства. С июня по август 1933 года И. А. Тормазов повышал квалификацию на курсах заведующих и преподавателей в Высшей советской партийной школе. В 1935–1938 годах учился в Ленинградском отделении Института массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП(б), где в 1937 году окончил кружок руководителей партактива по специальности история ВКП(б), а в 1938 году — по специальности руководитель партактива. В 1937 году И. А. Тормазов оставил работу в Устюжне и уехал, по официальной версии, в Ленинградскую область «на временную практику», где остался вопреки предписанию Устюженского райкома ВКП(б), а Ленинградский обком ВКП(б) содействовал его назначению на должность директора реорганизованного Всеволожского сельхозтехникума. С сентября 1937-го по май 1939 года работал в должности директора и преподавателя Конституции СССР Всеволожского сельхозтехникума. 16 июня 1938 года вступил в ряды ВКП(б). Рекомендации для вступления в партию ему подписали: Иван Иванович Комов — партстаж с 1924 года, с 1937 года помощник секретаря Всеволожского райкома партии, заведующая культурно-­пропагандистским отделом райкома партии Е. В. Полина и 3-й секретарь райкома партии Михаил Васильевич Петров — член партии с 1926 года. Отдельно нужно упомянуть рекомендацию начальника Всеволожского районного отдела НКВД сержанта госбезопасности Кузьмы Павловича Шевцова. В ней он, в частности, написал: «За время работы в сельхозтехникуме тов. Тормазов провёл большую работу по ликвидации вредительства, по реорганизации техникума и очищению его от примазавшихся к нему социально-­враждебных элементов. Рекомендую». 26 июня 1939 года И. А. Тормазов был утверждён в должности заведующего отделом пропаганды и агитации Всеволожского райкома ВКП(б). 19 апреля 1941 года — утверждён членом бюро и заведующим отделом пропаганды и агитации Сланцевского райкома ВКП(б). 24 июля 1941 года был призван в Красную армию в звании майора. Начал службу в политотделе 56-го запасного стрелкового полка Ленинградского фронта. С 1943 года — заместитель начальника политического отдела 13-й стрелковой дивизии (2-го формирования) 67-й армии Ленинградского фронта. В 1945 году — старший инструктор агитации и пропаганды политотдела Высших курсов усовершенствования старшего политсостава Красной армии. Награды: орден Красной Звезды (16.03.1943), орден Красной Звезды (30.12.1956), медали: «За оборону Ленинграда» (01.06.1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 гг.» (08.1945), «За боевые заслуги» (03.11.1953) # , # , #.

В Ленинграде И. А. Тормазов познакомился с ближайшим помощником А. А. Жданова (1896–1948), вторым секретарём горкома, членом так называемой «тройки» Алексеем Александровичем Кузнецовым (1905–1950), который в это время «с неутомимой энергией боролся за разоблачение врагов народа, орудовавших на идеологическом фронте — в Государственном Эрмитаже, в Русском музее, музее Революции и ряде других культурных учреждений» #.

И. А. Тормазов с энтузиазмом занялся разоблачением врагов советской власти на селе, выступал в печати и на собраниях с выдвинутым им тезисом: «1937 год, это год выкорчёвки троцкистско-­бухаринских осиных гнёзд в сельском хозяйстве!», а затем был направлен обкомом ВКП(б) на оздоровление Всеволожского сельхозтехникума.

Устюженский райком ВКП(б), ввиду нехватки кадров, пытался вернуть Тормазова на работу директором Устюженского сельхозтехникума, но тщетно. И. А. Тормазов написал письмо А. А. Жданову с просьбой «оставить меня на работе в ВСХТ. В Устюжне меня шельмуют».

22 марта 1938 года. Докладная записка 1-му секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданову: «В августе 1937 года Леноблземотдел по настоянию Устюженского РК ВКП(б) в целях перестраховки освободил от работы по собственному желанию директора Устюженского сельхозтехникума, кандидата в члены ВКП(б) товарища И. А. Тормазова и по согласованию с отделом школ Ленинградского обкома ВКП(б) назначил его директором Всеволожского сельхозтехникума. В этой должности Тормазов работает уже восемь месяцев.

В августе 1937 года Устюженский райком ВКП(б) выдал ему временный открепительный талон, но теперь отказывается выслать по месту новой работы его личное партийное дело и предлагает вернуться на работу в Устюжну.

16 декабря 1937 года секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Кузнецов обращался в ЦК ВКП(б) по Вологодской области с письмом, что бы дело Тормазова выслали во Всеволожский райком, но секретарь по Вологодской области тов. Овчинников ответил, что Тормазов отправлен в Ленинградскую область на временную практику, самовольно выехал во Всеволожский райком и требует вернуть его в Устюжну.

Ввиду того, что Тормазов с работы снят, а затем откомандирован до размежевания Ленинградской и Вологодской областей, работает в ВСХТ целый учебный год, в возвращении отказать и выслать дело» #.

В 1937–1938 годах под руководством директора И. А. Тормазова прошла новая чистка рядов. Из прежних преподавателей остались Е. О. Тойвокайнен и А. И. Звонкова. На место уволенных были приняты: А. В. Викстрем (парторг), М. И. Костенко (завуч), И. С. Ткачев (завуч), И. И. Ханикайнен, Т. А. Талантов, С. О. Павлушков, А. П. Бьёрн, И. А. Чижик, М. И. Костенко, А. И. Костриков, Г. С. Руденко, Истомин. Ряд выпускников и преподавателей были расстреляны.

Список расстрелянных преподавателей ФСХТ:

Пеллинен Семён Давыдович, 1882 года рождения, ингерманландский финн, беспартийный, преподаватель, заведующий Финским сельхозтехникумом. Арестован 17 августа 1937 года. 1 декабря 1937 года приговорён «двой­кой» по статье № 58, части 6, 10 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 7 декабря 1937 года в Ленинграде. (Его братья Иван и Давыд, были расстреляны 21 и 27 ноября того же года).

Пеллинен Николай Павлович, 1889 года рождения, ингерманландский финн, член ВКП(б), преподаватель, заведующий Финским сельхозтехникумом, завуч школы № 18 в Ленинграде. Арестован 21 января 1938 года. 2 сентября 1938 года приговорён «двой­кой» по статье № 58, части 10 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 1 октября 1938 года в Ленинграде.

Кирьяранта Яли Ялмарович, 1908 года рождения, финн, беспартийный, преподаватель Финского сельхозтехникума. 17 января 1938 года приговорён «двой­кой» по статье № 58, части 6, 9 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 27 января 1938 года в Ленинграде.

Миллер Иоганес Иоганович, 1904 года рождения, эстонец, в прошлом член КП Эстонии, преподаватель Всеволожского сельхозтехникума. Арестован 8 июня 1938 года. Особой «тройкой» УНКВД ЛО 7 октября 1938 года был приговорён по статье № 58, части 6 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 10 октября 1938 года.

Нюканен Ялмар Иванович, 1906 года рождения, финн, беспартийный, комендант Финского сельхозтехникума. Проживал по месту работы. Арестован 21 августа 1937 года. Приговорён особой «тройкой» УНКВД ЛО 3 декабря 1937 года по статье № 58, части 10 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 5 декабря 1937 года в Ленинграде.

Хартикайнен Иван Иванович, 1899 года рождения, ингерманландский финн, беспартийный, преподаватель агрономии Финского сельхозтехникума, проживал в посёлке Всеволожский. Арестован 1 августа 1938 года. Особой «тройкой» УНКВД ЛО 25 октября 1938 года приговорён по по статье № 58, части 6, 10 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 1 ноября 1938 года.

Хуттунен Андрей Андреевич, 1894 года рождения, финн, член ВКП(б), преподаватель Финского сельхозтехникума. Проживал в общежитии техникума. Арестован 30 октября 1937 года. Приговорён «двой­кой» 22 ноября 1937 года по статье № 58, части 6 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 27 ноября 1937 года в Ленинграде.

Студенты, в чьих семьях были обнаружены «враги народа», немедленно отчислялись. В 1937/1938 учебном году на двух отделениях — зоотехников и техников-­агрономов, проходило обучение 480 человек, но уже через год, по данным переписи населения 1939 года в населённом пункте Романовского сельсовета под названием Всеволожский сельхозтехникум проживало лишь 246 человек #.

20 января 1938 года был арестован бывший директор Н. П. Пеллинен. Из протокола допроса:

«Н. П. Пеллинен показал, что будучи директором ФСХТ в течение десяти лет проводил контрреволюционную работу и воспитывал студентов в духе финского буржуазного национализма, умышленно вызывал ненависть к ВКП(б) и Советской власти. Преподавательский состав подбирал из детей кулаков и бывших офицеров.

Н. П. Пеллинен показал, что был воспитан в духе финского национализма и прививал его студентам. Возвышал финскую культуру и распространял финскую национальную литературу. Русский язык в техникуме был в загоне. Преподаватель русского языка Мартынен Иван Юносович вёл его на финском языке. [Мартинен Иван Иванович — Авт.]

Разжигал ненависть между финнами и эстонцами. Завхоз Ялмар Нюканен создавал финским студентам лучшие условия. Принял на работу Тойвокайнен Екатерину Осиповну — убеждённую финскую националистку, а также перебежчиков из Финляндии, строительных рабочих Ярвинена и Леппела и ещё троих студентов — финских перебежчиков.

Свидетели показали, что он умышленно развалил техникум. В 1930 году ликвидировал учхоз и оранжереи, создавал невыносимые бытовые условия для студентов, не учил их русскому языку. Зажимал самокритику. В общежитии клопы, помещения грязные, холодно. Учил эстонцев на финском языке, хотя их было 50%.

Подписал начальник Всеволожского районного отдела НКВД сержант госбезопасности Шевцов. 29 января 1938 года» #.

2 сентября 1938 года Н. П. Пеллинен был осуждён по 58-й статье, части 10 и 11 УК РСФСР. Расстрелян 1 октября 1938 года.

После выпускных экзаменов за 1938–1939 учебный год техникум был закрыт. Агрономическое отделение было переведено в Беседский техникум полеводства. В бывшем ВСХТ осталось только зоотехническое отделение. Директор техникума И. А. Тормазов перешёл на работу в отдел пропаганды и агитации Всеволожского РК ВКП(б). Исполняющим обязанности директора техникума стал преподаватель Яков Семендяев. Летом 1940 года зоотехническое отделение ВСХТ было объединено с Кингисеппским и Ораниенбаумским техникумами животноводства и переведено на Карельский перешеек в посёлок Валкъярви (совр. пос. Мичуринское) Раутовского (совр. Приозерского) района Ленинградской области. Объединенный техникум получил название Валкъярвский зоотехнический техникум. В июне 1941 года в нём состоялся первый и последний выпуск специалистов. Затем в помещениях Всеволожского сельхозтехникума была организована областная школа шофёров. В начале вой­ны в помещениях техникума были размещены Артиллерийско-­минометные курсы младших лейтенантов.

Реинкарнация ВСХТ произошла в октябре 1944 года #.

А в 1953 году бывший начальник Всеволожского районного отдела НКВД, лейтенант госбезопасности Кузьма Павлович Шевцов, был исключён из партии «за аморальное поведение и злоупотребления властью» #.