Памяти Вячеслава Петровича Вяйзенена

6.04. 1937 – 12 .09.2022

Слава Вяйзенен родился в д. Глазово (приход Venjoki, сейчас часть пос. Тярлево). Вместе с родителями был в родной деревне во время немецкой оккупации, затем, вынужденно, в Эстонии и Финляндии. Семья вернулась в Советский Союз в 1945 году. После войны они жили в Карелии, в г. Питкяранта. В 1954 году они вернулась ближе к родным местам, но жить в родной деревне им уже не пришлось. Слава учился в ЛИМЭСХ (Институт Механизации и Электрификации сельского хозяйства, современное название – СПб ГАУ, «сельхозакадемия»), окончил его в 1960 году. Работал инженером на машинно-испытательной станции (МИС) в пос. Калитино (Волосовский р-н ЛО), позже во ВНИИ Трансмаш (пос. Горелово). Кандидат технических наук (1973). Доцент сельхозакадемии в 1977-87 годах. С 1960-х годов жил в пос. Тайцы.

Слава участвовал в создании и работе Инкерин Лиитто на протяжении всего времени его деятельности. Он был одним из организаторов митинга 30 июля 1988 года, а также и учредительного съезда Инкерин Лиитто осенью 1988 года. Занимался доставкой гуманитарной помощи, организацией преподавания финского языка в пос. Тайцы, содействовал фермерскому движению в Гатчинской районе (пригонял сельхозтехнику), участвовал в создании дома престарелых в пос. Тайцы.

Слава был членом Совета Инкерин Лиитто, причём всегда активным, инициативным. Он не стеснялся высказывать и отстаивать своё мнение. Для большей самостоятельности в своих действиях в 1995 году он организовал «Инкерин Тупу» – отдельное подразделение Инкерин Лиитто. Деятельность «тупы» была многообразной. Это была организация летнего праздника Юханнус – в Туутари и позже в Скворицах, организация традиционных финских праздников, техническая и методическая помощь активистам различных направлений деятельности Инкерин Лиитто.

Слава много работал с детьми – возил детей в Финляндию, участвовал в работе летних детских лагерей. Все помнят его участие в хоре «Инкери». Слава был неизменным участником детских рождественских праздников.

Деятельность Славы в национальном движении ингерманландских финнов не была лёгкой и безоблачной. Массу сил и энергии он тратил на вынужденное общение с местными администрациями, старался добиться нужных нам решений. Это была настоящая борьба, в которой Слава не щадил своих сил. Подобно своему другу Кирьянену Альберту, он был упорным бойцом в нашем деле. Слава, как и Альберт, не терпел фальши, бывал и резок.

Не все проекты Славе удалось осуществить. До сих пор ни у «тупы», ни у Инкерин Лиитто нет своего дома (под словом «тупа» подразумевался именно дом, с помещениями для репетиций, музеем, библиотекой – подобный тому, что есть у наших товарищей в Тарту и в других местах). Если эту задачу удастся осуществить, то многолетние усилия Славы получат достойное воплощение.

Для многих из нас Слава был верным другом и надёжным товарищем. Его увлечённость и бескорыстие поразительны. Слава останется для нас лучшим примером финского активиста.

А. Крюков