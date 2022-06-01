Ингерманландский Генеалогический Центр
За это время мы уже обработали несколько десятков обращений. Отзывы о нашей работе вы можете прочесть по ссылке:
https://vk.com/topic-188521604_48451096
Услуги генеалогического центра весьма разнообразны.
Консультируем по поиску с анализом имеющихся у Вас данных, а так же оказываем поддержку в ходе поиска.
Помогаем с составлением запросов в архив для получения справок о рождении, венчании и смерти и прочих данных.
Также помогаем с составлением запросов в ГУВД и ФСБ для получения копий документов о репрессиях, прохождения фильтрации, эвакуации из Ленинграда, нахождения в трудоармии.
Самостоятельно проводим поиск в архивах Санкт-Петербурга и Москвы.
Также мы можем построить ваше древо или найти необходимую метрическую запись о ваших дедушках и бабушках.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту!
А стоимость услуг доступна каждому!
Для получения более подробной информации пишите на почту toivogen@gmail.com
Сохраним нашу историю вместе!