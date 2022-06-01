Ингерманландский Генеалогический Центр

Июнь 16th, 2022 Рубрики: Новости / Uutiset
Сегодня ровно три месяца как официально начал свою работу Ингерманландский Генеалогический Центр.
За это время мы уже обработали несколько десятков обращений. Отзывы о нашей работе вы можете прочесть по ссылке:
https://vk.com/topic-188521604_48451096

Услуги генеалогического центра весьма разнообразны.

Мы:

Консультируем по поиску с анализом имеющихся у Вас данных, а так же оказываем поддержку в ходе поиска.

Помогаем с составлением запросов в архив для получения справок о рождении, венчании и смерти и прочих данных.

Также помогаем с составлением запросов в ГУВД и ФСБ для получения копий документов о репрессиях, прохождения фильтрации, эвакуации из Ленинграда, нахождения в трудоармии.

Самостоятельно проводим поиск в архивах Санкт-Петербурга и Москвы.

Также мы можем построить ваше древо или найти необходимую метрическую запись о ваших дедушках и бабушках.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту!
А стоимость услуг доступна каждому!

Для получения более подробной информации пишите на почту toivogen@gmail.com

Сохраним нашу историю вместе!

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