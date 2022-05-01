В память о последнем адресе

22 мая на Загородном проспекте, 24 появились три новые таблички Последнего адреса: учительнице Елизавете Мулло, счетоводу Иосифу Дорнеру и проводнику Якову Адамчику.

СПРАВКА: МУЛЛО Елизавета Ивановна, 1902 г.р., урож. д. Новая (с 1927 г. Красногвардейского р-на Лен. обл.), б/п, педагог 16-й школы Володарского р-на. Прож. в Ленинграде, Загородный пр., д. 24, кв. 65. Арест. 5.09.37 г. Приговорена Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 10.11.37 г. по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к ВМН. Расстр. 15.11.37 г. в Ленинграде.

(https://www.inkeri.ru/rep/peoples/?id=6314)

Им было 35, 45 и 55 лет, соответственно.

Их национальности: финка, еврей, поляк.

Их образование: высшее, среднее, низшее.

Что их объединяло, помимо общего дома, это расстрельные приговоры «двойки», вынесенные в так называемом «альбомном порядке» (когда принимавшие решение о расстреле делали это на основе одной лишь коротенькой справки по делу), а затем реабилитация «за отсутствием состава преступления».

Таблички появились по инициативе нынешних жильцов дома. Они собрали подписи, собрали деньги, вместе выбрали место для табличек. Но родственников расстрелянных мы не знали, найти их не смогли.

И случилось маленькое чудо. За пару минут до установки ко мне подошла женщина и сказала, что она — племянница Елизаветы Мулло, и вместе с ней здесь родной внук и правнук Елизаветы Ивановны.

Жительница дома пригласила нас спрятаться от ветра в парадную, и там мы впервые увидели фотографию учительницы Елизаветы Мулло, арестованной в самом начале учебного 1937 года. Узнали, что она преподавала математику, и что у неё было не 6 (как мы думали), а 8 братьев и сестер. Дочь самой младшей из которых стояла перед нами, залитая солнечными лучами.

(Оказалось, что пару дней назад одна из родственниц совершенно случайно встретила в фб анонс установки со знакомой фамилией)

Фото — из репортажа «Бумаги» (ссылку оставлю в комментарии)

Jenya Kulakova (Facebook)

https://paper-paper.press/v-centre-peterburga-ustanov..