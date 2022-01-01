Съезд «Инкерин Лиитто» подвел итоги и обсудил планы

Съезд «Инкерин Лиитто» прошел 9 апреля в конференц-зале Дома дружбы Ленинградской области. Любовь Северикова напомнила о том, что в Финляндии в этот день отмечают государственный праздник – День финского языка. Присутствующие с интересом выслушали ее краткий рассказ о Михаэле Агриколе – создателе финской грамматики и литературного языка, о первом переводе Библии на финский язык.

С докладом о работе общества за прошедшие два года выступил председатель «Инкерин Лиитто» Дмитрий Поляков, отметивший, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, общество продолжало работу. В частности, в 2020 и 2021 удалось провести празднование Юханнуса, хотя даты празднования пришлось серьезно сдвинуть.

Работа общества за отчетный период была признана удовлетворительной. Делегаты Съезда избрали Совет «Инкерин Лиитто», председателем на новый двухгодичный срок был единогласно избран Дмитрий Поляков. Делегаты обсудили вопросы, связанные с проведением Юханнуса-2022, который пройдет 25 июня в Туутари на территории комплекса «Туутари-парк».