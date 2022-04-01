Книга о Георгии Эльвенгрене

7 апреля в медиа-зале библиотеки им. Маяковского состоялась презентация книги Андрея Пюккенена «Георгий Эльвенгрен – белый воин». В книге, ставшей результатом многолетней работы автора, написанной на основании многочисленных архивных документов, воспоминаний современников, рассказывается о судьбе офицера русской армии, финляндского дворянина по происхождению Георгия (Юрьё) Эльвенгрена, героя Первой Мировой, военачальника в годы гражданской войны в Финляндии, деятеля русской белой эмиграции.

В 1919-1920 г.г. он командовал повстанческим Северо-Ингерманландским полком, бойцами которого были крестьяне – ингерманландские финны. Осенью 1919 года полк участвовал в наступлении белой Северо-Западной армии под командованием генерала Николая Юденича на Петроград.

Пользовавшийся авторитетом у ингерманландских финнов, Георгий Эльвенгрен был избран председателем Временной комиссии Северной Ингерманландии — административного органа, созданного на приграничной территории Кирьясало, контролировавшейся повстанцами.