Дорогие друзья!

На протяжение долгих лет команда inkeri.ru собирала документы и публиковала их на сайте.

Однако, не смотря на большое количество информации у вас всё же остаются вопросы, которые вы с завидной регулярностью присылаете нам на почту. К сожалению, мы физически не успеваем обрабатывать все ваши письма и порой они остаются без ответа. Но кажется мы нашли выход и у нас есть несколько радостных новостей для вас!

Идет работа над книгой, где подробно будут описаны шаги для самостоятельного поиска предков. В первую очередь книга пишется для поиска ингерманландских финнов, однако будет полезна для всех, кто занимается поиском информации о своей семье. В книге будут рассмотрены все источники XX века, где может храниться информация о наших предках. Сроки издания книги пока неизвестны.

ВАЖНО !!! Мы не собираем деньги на предзаказ! ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ !!!

Всю актуальную информацию о книге вы можете получить в группе inkeri.ru и у Toivo Pumalainen Вконтакте.

Мы открываем генеалогический отдел, где:

— После детального анализа имеющихся у вас данных и документов, вы сможете получить подробную консультацию, итогом которой станет намеченный план по дальнейшему поиску.

— Получить помощь в составлении запроса в архив или другие ведомства, для получения биографической информации.

— Заказать услуги специалиста для поиска в архиве интересующей вас информации.

— Заказать родовое древо «под ключ». Заказ можно сделать как по одной линии, так и по нескольким. Также возможен поиск по конкретному историческому событию (репрессии, депортации, участие в ВОВ и т.п.).

Более подробную информацию об услугах и их стоимости вы можете получить у Toivo Pumalainen , написав на email: toivogen@gmail.com

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА РЕПОСТ!

Если вас заинтересовала книга, то напишите в комментариях количество интересующих вас экземпляров.

МЫ НЕ ПИШЕМ В ЛИЧКУ И НЕ СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПРЕДЗАКАЗ!!!

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ !!!