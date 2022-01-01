(Всеволожский район ЛО и южные окрестности Петербурга)

Алексей Вадимович Крюков

Inkerin Nimikeskus (C.-Петербург)

E-mail: kauko@mail.ru

Цитирование: Крюков А. В. (2021) Заметка о перемещении топонимов (Всеволожский район ЛО и южные окрестности Петербурга).

Всеволожский район — вехи истории (1936–2016)

Депортации финского населения оставили глубокие следы на карте Всеволожского района. После выселения гражданского населения бывших приграничных территорий летом 1936 года около 80 деревень опустели. Постройки были разобраны и вывезены, угодья заросли лесом. Несколько крупных населённых пунктов были сохранены (их обитателями стали военные), но позже почти все они исчезли — одни в годы вой­ны (Лемболово), другие в послевоенное время (Верхние Никулясы, Старый Белоостров). Из списка деревень бывшей пограничной зоны, выселенных в 1936 году1, к настоящему времени под своими названиями существует четыре населённых пункта (Агалатово, Елизаветинка, Медный завод, Чёрная Речка), причём коренных жителей там совершенно нет (не было и в 1980-х годах).2 Вместе с жителями приграничья в 1936 году были депортированы на восток жители многих деревень к востоку от Токсова и Кузьмолова («деревни на полигоне»).3

«Ликвидация хуторской системы» в 1940 году состояла не только в сломе традиционной системы расселения, но и в ликвидации множества деревень (Керро, Киурумяки, Токсован Койвукюля, Верхнее Кясселево, Пугарево и др.), жители которых были переселены в соседние деревни и посёлки. Некоторые из выселенных в 1940 году деревень сохранились как населённые пункты, но уже не как деревни (там жили военные или служащие полигона). Фактически кампании 1936 и 1940 годов привели к замене гражданского сельского населения военными.

«Спецэвакуация» финского населения весной 1942 года привела, помимо прочего, к исчезновению множества деревень (Киссулово, Кюрегака, Ойнолово, Рогосары, Халози, Малое Манушкино, Пундолово и др.). Согласно общему мнению бывших жителей этих деревень, в отсутствии хозяев дома были разобраны и растащены4, а после вой­ны в «снятых с учёта» (ликвидированных) населённых пунктах никого не прописывали. Кроме того, усадьбы и угодья многих выселенных в 1942 деревень отошли к т. н. «полигону» (Гавань, Химаколово и др.), и доступ туда был закрыт.

В послевоенное время линия на окончательное устранение финского этнического элемента была продолжена: в 1945–50 годах возвращавшиеся к своим родным местам финны получали «24 часа» (т. е. категорическое предписание убраться в течение суток). Сохранившиеся деревни были заселены колхозниками — переселенцами из Калининской, Костромской, Ярославской областей. Одним из следствий «замены населения» было исчезновение ряда деревень, оставленных новыми жителями (Авволово, Бабино, Волчьи Горы, Никитолово, Софолово и др.).5 В 1960-е и 70-е годы обычной практикой стала «мелиорация» — запахивание мест бывших деревень и усадеб (Лемболово, Хипельмяки, Хейнолово, Юдикалово и др.),6 возведение дачных посёлков на местах бывших деревень (Старый Белоостров, Васкелово, Малое Кайдолово, Мертуть и др.).

С 1936 по 1986 год с территории современного Всеволожского района исчезло не менее ста населённых пунктов, десятки ойконимов вышли из употребления. К последствиям депортаций (1936, 1942) и акций, направленных на недопущение возвращения финского населения (1946–55) можно отнести ряд топонимических казусов. Типологическое однообразие этих казусов позволяет отнести их к одному из двух вариантов.

Вариант 1 — перенос ойконима на другой объект

В северной части нынешнего Всеволожского района есть случаи переноса ойконима с одного объекта на другой. Рассмотрим эти случаи.

Белоостров. Со времени постройки Финляндской железной дороги на ней появилась станция Белоостров (1870), названная по деревне Белоостров (калька с фин. Valkeasaari), находившейся в 7–8 км севернее. Вскоре у станции Белоостров возник одноименный посёлок, после чего деревню, давшую название станции, стали называть Старый Белоостров. При советской власти (в 1920-х гг. название Белоостров воспринималось как «белогвардейское», и оба населённые пункта получили идеологически верные названия — пос. Красноостров и дер. Старый Красноостров (1933) — которые, впрочем, не прижились.

Деревня Старый Белоостров (фин. Valkeasaari, также Kirkon­kylä) выселена в 1936 году, существовала как населённый пункт до 1941 года, была разрушена в годы вой­ны (здесь проходил фронт), возрождена в послевоенное время, существовала до середины 1970 годов, когда была вновь ликвидирована (её жители были переселены в посёлок у станции Белоостров). С конца 1970-х годов здесь только дачный посёлок — Cадоводство. С того же времени название Белоостров к месту бывшей деревни больше не применяется. До 1980-х годов сюда ходил пригородный автобус (с автостанции 3-е Парголово) — его конечным пунктом был «40-й км Выборгского шоссе» (фактически — Старый Белоостров).

В результате название Белоостров закрепилось за станцией и прилегающим к ней посёлком, а название Старый Белоостров после повторного выселения (1976) исчезло с карт и из употребления. Таким образом, ойконим Белоостров перемещён на другой объект, на 7–8 км к югу от первоначального.

Екатериновка. Деревня Екатериновка (фин. Venäjänkylä ‘русская деревня’) существовала до вой­ны и исчезла, предположительно, после «спецэвакуации» 1942 года. Точно сказать, когда пропали дома, никто не может (свидетелей не найти), но после вой­ны домов уже не было (за исключением одного дома лесника). В 1960-х годах название Екатериновка было присвоено совхозному посёлку, созданному на месте бывшей усадьбы Лошкарёвых (фин. Laskerovan hovi), на территории дер. Куйвози), в 1,5 км к северу от места бывшей дер. Екатериновка.

Керро. Деревня Керро (фин. Kiero) не существует с 1940 года, когда её жители были переселены в соседние деревни. В 1980-х годах на месте деревни Керро был один дом лесника (автобусная остановка Лесники). В настоящее время место деревни застроено дачами. Современный населённый пункт Керро («деревня Керро») — воинская часть, находящаяся в лесу, в 2 км к юго-западу от места бывшей деревни Керро.

Ненимяки. Дер. Ненимяки (фин. Nenimäisi) не существует с 1936 года — население было депортировано, дома разобраны. Место деревни частью заросло лесом, частью занято дачами. Название Ненимяки сохранилось за посёлком (бывшая воинская часть), находящимся в 2 км от места бывшей дер. Ненимяки. По объяснению бывших жителей дер. Ненимяки, деревня и воинская часть некоторое время существовали одновременно, и адресом военной части было «деревня Ненимяки». После 1936 года деревни не стало, но адрес военных остался прежним. В последнее время (по крайней мере, с 1970-х годов) воинская часть и городок официально называются «деревня Ненимяки» (хотя никакой деревни здесь нет). На протяжении нескольких десятилетий (в прописке — до сих пор) употребляется искажённая форма топонима — Нюнемяки. На картах можно встретить и другое искажённое написание этого ойконима — Ненюмяки.

Стеклянный. Деревня Стеклянный Завод (фин. Lasenmäki, также Lassavotta и Salosavotta) не существует с 1936 года (жители депортированы, постройки разобраны). В 1960-х годах название Стеклянный присвоено заводскому посёлку, построенному на месте дер. Масельки (фин. Maanselki), также выселенной в 1936 году. Примечательно, что местные жители не называют свой посёлок «Стеклянным» — его называют Завод ВИТР. Что находится на месте бывшей дер. Стеклянный завод, точно неизвестно (территория воинской части).

Перейдём в юго-восточную часть Всеволожского района.

Дубровка. В переписной книге 1500 года — сельцо Дуброва на Невѣ.7 В XIX веке так назывались две деревни, расположенные на двух берегах Невы, напротив друг друга — Выборгская Дубровка и Московская Дубровка. В 1911 году недалеко от дер. Выборгская Дубровка (на другом берегу р. Дубровки) возник рабочий посёлок, получивший название Невская Дубровка (часто — просто Дубровка). До 1941 года деревня Выборгская Дубровка и посёлок Дубровка существовали одновременно.8 Деревня Выборгская Дубровка (фин. Tuprova) полностью уничтожена в годы вой­ны, её место до последнего времени оставалось пустым. После вой­ны посёлок Невская Дубровка восстановлен и называется просто Дубровка.9 В результате ойконим Дубровка перенесён с пропавшей деревни Выборгская Дубровка (берег Невы) на посёлок Невская Дубровка.

Каменка. Деревня (первоначально посёлок арендаторов, фин. Kaamenkka, произносится Kuamentka) была расположена вдоль левого берега р. Каменки, в 2–3 км к юго-западу от современной станции Радченко (до вой­ны — Чёрная Речка). Неподалёку были эстонские хуторские посёлки — Чёртово колено и др. В конце 1930-х годов, при «ликвидации хуторской системы», дома с хуторов были перевезены в одно место — к берегу Чёрной речки, близ Чёртова колена. Новообразованный посёлок получил название Каменка, хотя он находится в стороне от реки Каменки и в 4–5 км от места бывшей дер. Каменка. Другими словами, название Каменка перенесено на другое место и на другой населённый пункт.

Корнево. Деревня Корнево (фин. Kornova, произносится Kornɛva) сохранилась и существует, но административно объединена с дер. Романовка и, таким образом, лишена своего имени. Название Корнево перешло к посёлку при станции Корнево, основанному в 1950-х годах. Население этого посёлка в значительной части составили финны — местные уроженцы, вернувшиеся в родные места во второй половине 1950-х годов. Многие из них были родом из деревни Корнево (видимо, попасть в свои дома или построиться в самой деревне оказалось для них невозможным).

Мельничный Ручей. С постройки Ириновской железной дороги на ней была станция Мельничный Ручей (1896)10, названная так по ручью или по ближайшей деревне. При реконструкции железной дороги (1927) станция была перемещена на 1 км к западу от моста через Мельничный ручей (теперь рядом со станцией протекает река Лубья).

Деревня Мельничный Ручей (фин. Myllyoja), официально Мельничий ручей (1926), Мельничьи ручьи (1909, 1933)11 практически исчезла в конце 1930-х годов — оставшиеся в ней три семьи были переселены в Романовку. К настоящему времени от деревни сохранился один дом (на территории научного учреждения). Место бывшей дер. Мельничный Ручей сейчас называют Магнитка. Название деревни перешло на посёлок у станции Мельничный Ручей.12 Сейчас это район города Всеволожска.13Таким образом, ойконим перемещён на 3–4 км.

Случаи перемещения ойконимов есть и к югу от Петербурга. Типичным примером перемещения ойконима можно считать перенос названия деревни Шушары (фин. Suosaari), пропавшей в годы вой­ны, на посёлок у станции Шушары (сейчас — новый микрорайон Петербурга), находящийся почти в 5 км от места бывшей дер. Шушары. При этом на месте бывшей дер. Шушары в послевоенное время возник и до сих пор существует посёлок Ленсоветовский.

Название деревни Вой­скорово (фин. Kirkonkylä), пропавшей в годы вой­ны, в 1980-х годах присвоено новому посёлку, построенному на другом берегу реки Ижоры. Место деревни Вой­скорово до настоящего времени остаётся пустым. Таким образом, исторический ойконим использован в названии другого населённого пункта, к тому же находящегося в другом месте.

Деревня Малое Карлино (фин. Järveläisi) пропала в годы вой­ны (1944), как и все соседние деревни. После вой­ны на её месте был ­какой-то объект, сохранивший название Малое Карлино. Уточнить, оставалось ли там ­что-то от бывшей до вой­ны деревни, проблематично, поскольку ни довоенных жителей, ни краеведов здесь нет. Во всяком случае, в 1980-х годах на месте бывшей дер. Малое Карлино не было ничего похожего на деревню. Примерно в 1980-х годах название Малое Карлино распространили на посёлок совхоза Нагорный, построенный в 1960-х годах на месте деревни Большое Карлино (фин. Karhila).14 Поскольку на месте бывшей дер. Малое Карлино нет жилых построек, можно считать, что ойконим Малое Карлино перенесён на Большое Карлино.

Путаница с ойконимом Малое Карлино усугубляется тем, что до революции так же называлась ещё одна соседняя деревня (впоследствии Ханнолово, фин. Hannola). В послевоенное время её место было пустым, сейчас его застраивают.

Деревня Муя (фин. Muja) расположена вдоль берега р. Мга, в её верхнем течении. До 1927 года деревня официально называлась Мга.15 С постройкой Мурманской железной дороги на ней появилась станция Мга (1905), названная так, очевидно, по реке Мга (фин. Mujajoki). Со временем у этой станции возник рабочий посёлок Мга (фин. Namkku), в 1927–1960 годах — райцентр ЛО. Название деревни было изменено (между 1926 и 1933) по причине возникшей омонимии.16 В результате ойконим Мга перемещён на расстояние около 20 км.

Село Синявино (старое название — Вагриселка) пропало в огне вой­ны. После вой­ны название Синявино было присвоено двум посёлкам, из которых один находится в 10 км к северу, другой (Синявино-2) — в 10 км к северо-­востоку от места с. Синявино. Кроме того, в 1970-х годах название Синявино «прилипло» к большому дачному массиву, находящемуся вблизи этих посёлков (и ещё дальше от первоначального Синявина). Рядом с местом бывшего с. Синявино в 1970-х годах построен новый посёлок, получивший название Молодцово.

Деревня Малукса бывшего Мгинского р-на (сейчас Кировский р-н ЛО) пропала в годы вой­ны. Её место в настоящее время — пустое. С постройкой железной дороги Мга — Будогощь, примерно в 10 км к западу от места бывшей дер. Малукса, возникла станция Малукса (1921). В послевоенное время (вероятно, с 1960-х годов) здесь стало уже две станции — Старая и Новая Малукса, и при них одноименные посёлки («деревни»). В результате ойконим перенесён на другие населённые пункты, не менее чем на 10 км от первоначального места.

Вариант 2 — умножение (разброс) ойконима

Помимо полного переноса топонима (ойконима) в окрестностях Петербурга встречается другой казус — умножение (разброс) ойконима. При этом исходный объект (населённый пункт) иногда сохраняется и сохраняет своё название, а в другом месте — обычно не очень далеко — возникают другие населённые пункты с тем же названием. Естественно, «разброс» ойконима создаёт известную путаницу.

Лемболово. Дер. Лемболово (фин. Lempaala) не существует с вой­ны — её жители выселены в 1936 году, постройки пропали, скорее всего, в 1941 году. После вой­ны это необитаемое место.

В 1960-х годах название деревня Лемболово было присвоено совхозному посёлку, построенному на месте дер. Масельки (выселенной в 1936 году). Жителями этого посёлка в 1960–90-х годах были финны, вернувшиеся в свои места после 1956 года. В разговорной речи название Лемболово к этому посёлку не применяют, его называют Совхоз.

Помимо этого, название Лемболово в 1960-х или 70-х годах присвоено небольшому посёлку (несколько домов), находящемуся на месте бывшей дер. Пасторат (фин. Kirkonkylä ‘церковная деревня’), примерно в 10 км от бывшей дер. Лемболово.

Такое же название — Лемболово — получил посёлок, находящийся недалеко от железнодорожной платформы Лемболово (в 1 км к востоку от неё), на месте бывшей дер. Ристолово (фин. Ristola), выселенной в 1936 году. Так же называют (неофициально) находящуюся близ станции Лемболово воинскую часть и военный городок. Перенос названия Лемболово так далеко от исходного Лемболова (15 км на северо-­восток) связан с появлением остановочного пункта Лемболово (1916) на железной дороге Петроград — Кексгольм.17 Остановка Лемболово получила название, видимо, по Лемболовскому озеру.

Место настоящей деревни Лемболово в послевоенное время пустовало, с конца 1990-х годов понемногу застраивается дачами. До 1980-х годов с автостанции 3-е Парголово до места бывшей дер. Лемболово ходил пригородный автобус (конечная остановка «Лемболово» на 20-м км Приозерского шоссе). С 1980-х годов название Лемболово к месту бывшей дер. Лемболово не применяется.

Осельки. В XIX веке так назывались две деревни — Верхние Осельки (фин. Ylä-­Osselki) и Нижние Осельки (фин. Ala-­Osselki), существующие доныне. В 1930-х годах к ним добавился расположенный между ними посёлок Осельки (военная часть и городок), а в послевоенное время — посёлок у станции Осельки (до вой­ны — Хиттолово). Таким образом, кроме д. Верхние и Нижние Осельки есть два посёлка, называющихся одинаково — Осельки — и удалённых друг от друга на 5 км. Чтобы их различать, один из них называют «посёлок у станции Осельки».

Путаницу внесло также переименование станции Хиттолово в Осельки, поскольку дер. Верхние Осельки находится у станции Пери, в военный городок Осельки тоже ездят через станцию Пери, тогда как станция Осельки находится от них в стороне.

Сертолово. Ойконим известен с XVI века (деревни на Сиротале). До 1930-х годов было одно Сертолово (фин. Sierattala, произносится Sɛrtala) — деревня Юкковского сельсовета. В 1936 году на Верхне-­Выборгском шоссе, в 3–4 км от деревни, возникли воинская часть и военный городок, которые стали называть «Сертолово» (можно думать, по аналогии с дер. Ненимяки, что почтовым адресом воинской части было «деревня Сертолово», и в дальнейшем это название перешло на городок). В послевоенное время количество городков в Сертолово увеличилось — в 1973 году так назывались 4 населённых пункта — посёлки Сертолово 1-е, Сертолово 2-е, Сертолово I — 3-й городок и деревня (Сертолово 2-е).18 Впоследствии эти посёлки были объединены в один посёлок Сертолово (с 1998 года — город). В настоящее время, когда говорят про Сертолово, имеют в виду город, а не деревню (о существовании которой мало кто знает). Не лишне заметить, что коренных жителей — финнов — нет ни в городе, ни в деревне Сертолово (с 1942 года).

Углово. Деревня Углово (фин. Kähy) известна с XVI века (деревни в Кяхкоме). До вой­ны было только одно Углово. В настоящее время это название носят три населённых пункта — деревня Углово, посёлок Углово (бывшая военная часть) и «местечко Углово» (бывший аэродром). Все три населённых пункта расположены по соседству, при этом первые два — смежно (без промежутка). «Местечко Углово» находится примерно на месте бывшего хуторского посёлка Верница. Экзотичный для нашей местности тип населённого пункта — «местечко» — вероятно, продукт фантазии бывших здесь военных.

Примеры «разброса ойконимов» можно найти к югу и к востоку от Невы.

Мыза Вой­сковицы (XIX век) унаследовала название деревни, бывшей здесь в отдалённом прошлом (в XVI веке). При постройке железной дороги Петербург — Нарва в 6 км от этой мызы возник полустанок Горвицы (по фамилии владетеля мызы Вой­сковицы — А. И. Горвица), в дальнейшем — станция Вой­сковицы. В советское время мыза превратилась в совхозный посёлок Вой­сковицы (неофициальное название — Учхоз). В послевоенное время (видимо, в 1970-х годах) к югу от станции Вой­сковицы, в промежутке между деревнями Илькино и Карстолово, возник новый посёлок, получивший название Вой­сковицы. С 1970 года в состав пос. Вой­сковицы включены дер. Илькино и Сеппелево. Сейчас это посёлок Вой­сковицы в составе Вой­сковицкого сельсовета. Учхоз (бывшая мыза Вой­сковицы) сейчас считается «деревней Вой­сковицы» в составе Сяськелевского сельсовета. В результате два населённых пункта, относящиеся к разным сельсоветам, называются одинаково.

Кобралово. Так называются два населённых пункта в Гатчинском районе. Деревня Кобралово (фин. Pukkila, историческое название Koprala) находится на левом берегу реки Ижоры в Пудомягском сельсовете. Посёлок Кобралово в Сусанинском сельсовете находится у станции Кобралово на железной дороге Петроград — Псков. Эта станция возникла в 1922 году19 и названа, очевидно, по ближайшей деревне. Примечательно, что между деревней Кобралово и одноимённым посёлком нет прямого сообщения. Расстояние между этими населёнными пунктами с названием Кобралово составляет около 3 км по прямой и 6,5 км по дороге).

Новолисино. Это название носят два населённых пункта в Тосненском районе, расположенные на расстоянии около 10 км один от другого. Станция Новолисино на железной дороге Петербург-­Новгород, существующая с 1870 года, называлась первое время Хейная, а с 1917 года получила современное название по расположенному рядом со станцией хуторскому посёлку Новолисино (фин. Heinoja ‘сенной ручей’), возникшему в начале XX века. Название этого посёлка указывает на происхождение его жителей — выходцев из финских деревень Лорвилово и Поги финского прихода Liissilä (Лисино).

В 10 км отсюда (по прямой) находится посёлок Новолисино (фин. Osmola, народное название Savotta). Деревня Азмола в Ижерском погосте известна с XVI века. В середине XIХ века эта деревня называлась Княжеское Лисино или Стеклянный Завод (1862). В начале ХХ века она называлась Княже-­Лисино (1909 и 1914, карты) и Ново-­Княжеское Лисино (1917, карта). В советское время название упростилось до Лисино (1926, 1933) и Новолисино (карты 1922, 1947 и далее). После вой­ны Новолисино — деревня Большелисинского сельсовета (1966 и далее). Характерно, что местные жители практически не употребляют это название — посёлок называют АэРЗэ (авторемонтный завод). Название Новолисино в речи местных жителей означает обычно посёлок Форносово, находящийся у станции Новолисино (название Форносово малоупотребительно).20

Назия. До вой­ны в нижнем течении реки Назии были деревни Верхняя и Нижняя Назия (до нашего времени сохранилась Нижняя Назия, сейчас — Назия). С постройкой Мурманской железной дороги на ней появилась станция Назия (1905) и при ней одноименный посёлок (в 6 км от моста через р. Назию). В 1933 году рабочий посёлок у станции Жихарево также получил названия Назия (реки Назии там нет и близко). Таким образом, три населённых пункта, удалённых один от другого более чем на 10 км, называются одинаково. Для того, чтобы их различать, приходится пояснять — «деревня Назия», «посёлок у станции Назия» и «посёлок Назия у станции Жихарево».

Название Назия в речи жителей Ленинграда — Петербурга неофициально применяется также к «садоводству» (дачному посёлку), возникшему в конце 1960-х — начале 1970-х годов в нижнем течении р. Назия.

Заключение

Рассмотренные случаи переноса и разброса ойконимов относятся в основном к советскому времени. Число их не очень велико, и в них едва ли можно увидеть ­какую-то систему. Скорее можно предположить, что они возникли в силу ­каких-то частных причин. В числе вероятных причин — отсутствие коренных жителей (в послевоенное время), малограмотность номинаторов (незнание; отсутствие уважения к историческому наследию), факторы случайности и стихийности. Возможны и иные причины (идеологические, а также субъективно-­приказного свой­ства). Отдельные примеры — Синявино, Малукса, Назия — показывают, что послевоенная путаница с топонимами не сводится исключительно к устранению финского населения из-под Ленинграда.21

Многие из приведённых примеров показывают роль железной дороги в переносе ойконима с одного объекта на другой: сначала станция получала название по близлежащей деревне, затем при станции возникает посёлок с тем же названием, затем первоначальный объект теряет своё название — особенно если он исчез как населённый пункт. Таким образом, ойконим мигрирует, переместившись в другое место. Если два населённых пункта — старый и новый — расположены по соседству, то они иногда сливаются, при этом старый объект становится периферией нового (поглощение старого объекта новым). Примеры такого поглощения — село и посёлок Ириновка, деревня и посёлок Токсово, деревня и посёлок Щеглово, деревня и посёлок Виллози, село и посёлок Шапки, деревня и посёлок Вырица, посёлок Тайцы и деревня Большие Тайцы, деревня Кобрино и посёлок Кобринское, деревня Кузьмолово и посёлок Кузьмоловский, деревни Старо-­Сиверская и Ново-­Сиверская и посёлок Сиверский. Список можно продолжить (Волосово, Кикерино, Большие Колпаны, Нурма и др.). В таких случаях можно считать, что населённый пункт сохранил своё историческое название и при этом «вырос».

Роль воинских частей и военных городков в переносе ойконимов на другой объект оказывается значительной. Приведённые примеры показывают, как воинские части и городки перехватывали ойконимы соседних селений, и со временем присваивали их окончательно (Керро, Лемболово, Ненимяки, Сертолово и др.).

Использование исторических ойконимов в названиях новых населённых пунктов усложняет не только топонимическую систему, но и саму жизнь («куда ехать?»; «у нас таких нет» и др.). Повсюду, где имеют место названные выше топонимические казусы, происходит путаница от смешения сведений, относящихся к одноименным населённым пунктам, существовавшим в разное время и в разных местах (см. Вой­сковицы, Кобралово, Назия, Новолисино в интернет-­энциклопедиях). С течением времени начинает утверждаться мнимая преемственность между бывшим и современным селением (см. Вой­скорово в интернет-­энциклопедиях). Последнее обстоятельство позволяет говорить о возможной идеологической подоплеке некоторых «новых-­старых» названий. Смешение сведений об одноименных населённых пунктах становится причиной неправильных утверждений, например, таких: «Кобралово (фин. Koprala) — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Сусанинского сельсовета»22.

Перенос топонимов (ойконимов) с одного объекта на другой не является ­чем-то специфичным для Ленинградской области — аналогичные примеры нетрудно найти в соседних регионах.

Пример 1. Любытинский район Новгородской области. Село Бельский погост в 1931 году переименовано в Любытино — по одной из близлежащих деревень, которая, в свою очередь, получила название Артём. Логику в этом переименовании увидеть трудно.

Пример 2. Лахденпохский район Карелии. Посёлок Тоунан построен после вой­ны на месте, где не было исторического селения, а его название образовано, по-видимому, от ойконима Тоунаа — так называлась деревня волости Хийтола, находившаяся в северной части острова Кильпола и заброшенная после эвакуации финского населения в 1944 году. Расстояние, на которое перенесён ойконим — около 30 км. Мотивация названия пос. Тоунан неизвестна.

Подобные примеры можно найти, видимо, в каждой области России. Можно думать, что произвольный перенос ойконимов — проявление стремления советской эпохи к переименованиям, часто немотивированным.