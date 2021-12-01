Пиккуйоулу в Пудости

По материалам сайта Пудость.рф

12 декабря в Пудостьском культурно-досуговом центре прошёл праздник «Пиккуйоулу». Пиккуйоулу или Маленькое Рождество- это давняя традиция финнов отмечать будущее Рождество в компании друзей. Участниками праздника стали ребята, которые изучают финский язык, интересуются традициями и культурой ингерманландских финнов. География праздника широка. Ребята съехались со всех уголков Пудостьского поселения: Пудости, Терволово, Ивановки, Рейзино, Мыза-Ивановки, Юля-Пурской. Также встречали гостей из Санкт-Петербурга и Гатчины.

А главный гость -Йоулупукки прибыл из Лапландии! Участники с азартом прошли увлекательный квест, из которого узнали, что такое Адвент -календарь, разучили рождественскую песню на финском языке, поиграли в веселые финские игры.

Замечательная традиция Пиккуйоулу – это когда собираются вместе, чтобы мастерить елочные украшения, так и гостей праздника ждал увлекательный мастер-класс по изготовлению рождественской игрушки. На следующей станции каждый желающий смог научиться расписывать глазурью имбирные пряники, их специально испекли к празднику. И, конечно, какое Рождество без угощения? Горячий глёги, йоулутортут- лакомство в виде звездочки из слоёного теста, имбирное печенье – всем этим ребята и родители угощались между станциями.

Когда все задания были выполнены, к ребятам пришёл Йолупукки-самый северный финский Дедушка Мороз, в сопровождении гнома и оленя. Дети смогли пообщаться с Йоулупукки и получили финские рождественские подарки.

«Пиккуйоулу» (Pikkujoulu) – «Маленькое Рождество» состоялось, благодаря победе в конкурсе творческих проектов муниципальных образований Гатчинского района, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации.

Спасибо администрации Гатчинского муниципального района за возможность организовать для детей этот праздник. Спасибо команде профессионалов, которые вместе со мной воплотили в жизнь идеи проекта: индивидуальный предприниматель Вера Ефимова, творческая мастерская для детей и взрослых «Чудеса Творения» и руководитель Наталья Хромова, Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» и руководитель Валерий Тойко. Спасибо нашим родителям за помощь и участие!