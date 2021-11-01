Революция и гражданская война в воспоминаниях Анны-Марии Неувонен

Тайсто РАУДАЛАЙНЕН

Родившаяся в 1903 году в деревне Кавелахта прихода Туутари (Дудергоф) Анна-Мария Неувонен (Вилланен) умерла в 1999 в Хельсинки в больнице Хиеталахти.

Она рассказывает о своем детстве и юности во время Первой Мировой и Гражданской воин. Анна-Мария единственная из опрошенных мною людей, рассказавших о слово за словом о своей взрослой жизни и юности, начиная с царского времени. Можно сказать, что ее воспоминания длиной с последнее столетие.

Анна-Мария была из крестьянского рода, которому с большим трудом открывался путь к образованию. У отца было пять братьев, каждому из которых бабушка по оставшейся от предков традиции построила дома. У ближайших родственников было семь усадеб. А один из дедушек был не только крепким крестьянином, но и членом земства и уездного суда от крестьянского сословия в Царском селе. Земство отвечало за ремонт дорог, народные школы, здравоохранение, пожарные вопросы, а также консультировало крестьян в области полеводства, скотоводства и садоводства.

Между прочим, в Ингерманландии местное самоуправление было эффективной и представительной структурой. Через земства пытались проводить начавшиеся после отмены крепостного права законодательные изменения, касающиеся крестьянства и сельского хозяйства. В это же время в Петербургской губернии начиналось такое же национальное движение, как в Финляндии и Эстонии, создавались песенные хоры и общества трезвости, проводились песенные праздники, быстро развивались народные школы, общинная жизнь и свободная церковная работа расцветали.

К особому репертуару Анны-Марии относилась легенда о церкви в Туутари, построенной царем. По местной традиции считается, что церковь в Туутари построена из-за строительства царского дворца. Собственно причина была в том, что первая деревянная церковь была разобрана из-за ветхости в 1833 году, так как находилась в непосредственной близости к царскому дворцу (в Красном селе) и портила пейзаж.

Новая церковь была построена на горе Мёлкюнмяки точной копией церкви в Пруссии, в которой супруга царя Николая I принцесса Шарлотта (Александра Федоровна) приняла первое причастие.

Позднее, когда в 50-е годы церковь была взорвана и разобрана, к этим легендам прибавились новые, типичные среди православных о том, что дома построенные из материалов от уничтоженной церкви, разрушились до основания.

Дом, где прошло детство Анны-Марии был домом крепкого и образованного

крестьянина. Мать Анны-Марии была родом из Малых Колпан неподалеку от Колпанской учительской семинарии. Родительский дом также привил стойкую любовь к чтению.

Она с молодости помнила петербургские газеты «Нева» и «Нюрикки», которые печатали в Финляндии. Газеты охотно выписывали и читали среди зарождающейся ингерманландской интеллигенции. Анна-Мария, со своей стороны, без устали повторяла, что кроме духовного образования, которое в Ингерманландии было на высоте, необходимы и знания по мирским наукам – в первую очередь по истории и политике.

Анна-Мария вспоминала, что в будничной жизни присутствовали расквартированные по соседству военные училища, готовившие офицеров, учебная команда, готовившая солдат для гвардии. В Красном селе были артиллеристы, юнкера, драгуны. Девочкой она была на учениях императорской гвардии, продавая молоко. Видела во время учений и Маннергейма.

Анна-Мария начала учебу в народной школе в Кавелахте рядом с Туутари, затем две зимы ходила в церковную школу в Туутари. После этого она два года (очевидно, 1915-16) училась в пятом и шестом классе школы приходе церкви Св. Марии в Петрограде. Ее часто называли по имени директора «школой Путро». Позднее, в советское время – трудовой школой 1 и 2 ступеней или школой национальных меньшинств.

Хотя было горячее желание учиться, но идти в седьмой класс не пришлось, поскольку времена стали неспокойными и школьный коллектив рассеивался – кто-то уехал за границу, кто-то арестован или казнен.

Некоторые приятные воспоминания были связаны с временами гражданской войны – полные веселья вечера, когда в деревне были размещены понесшие потери во время наступления на Петроград части армии Юденича.Три молодых и образованных офицера были размещены в их доме: сын священника, сын врача и студент, это были культурные люди. Один из них играл на пианино и пел романсы. Один романс она запомнила – это был романс Журавского «Чайка».

Романс рассказывает о свободной чайке, которую ради развлечения застрелил безжалостный охотник. Под словами скрыта страшная история гибели молодых интеллигентов как русских, так и ингерманландских финнов.

Офицер, дюбивший музыку, год спустя прислал Анне-Марии письмо из Парижа, где после гражданской войны нашли приют многие эмигранты.

В годы гражданской войны беженцами стали многие зажиточные ингерманландцы, а особенно – представители интеллигенции.

Taisto Raudalainen, Toivo Flink. Inkerin rykmentti Viron vapaussodassa S. 41-46. 2017 Tallinn

Перевод Андрея Пюккенена

фото: Анна-Мария со своей дочерью Мириам на берегу Дудергофского озера в начале 30-х годов. Позже пути дочери и ее матери разделились. Дочь осталась в осажденном Лнинграде, а мать была эвакуирована в Финляндию. Они снова встретились, когда дочь была уже замужем. Анна-Мария родилась в 1903, дочь Мириам в 1926.