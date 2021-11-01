Финская Москва

Елизавета Саволайнен

Москва – какой огромный странноприимный дом,

Всяк на Руси бездомный – мы все к тебе придем…

М. Цветаева

Можно подумать, что финская культура в Москве ограничивается улицей Куусинена и Финляндским посольством, но это далеко не так. Исторические следы финнов часто пунктирны, и требуют своего историка-краеведа, но они все же есть.

В Российской империи рубежа веков московская община финнов и шведов была совсем небольшой, около 150 человек, но полноправно входила в более крупную лютеранскую общину, наряду с немцами, которых было больше на порядок, голландцами, эстонцами и представителями других народов, исповедующих лютеранство. Первая лютеранская община в Москве была основана в 1626 г., а в XIX в.

Лютеранским кварталом Москвы стал Китай-город, с его запутанной сетью переулков, где первая церковь появилась в 1835 г. В 1903-1905 гг. в Старосадском переулке вознесся массивный собор Св. Петра и Павла на полторы тысячи мест. Дух времени модерна отразился в асимметрично расположенном шпиле, а традиция — в обращении к готике.

В советские годы гонений на религии, здание преобразовали в кинозал, а с 1940-х гг. и до возвращения верующим там располагались мастерские студии «Диафильм». Интерьер, хоры и шпиль были утрачены, а здание перепланировано до неузнаваемости.

В 1990-х во время возрождения общественной жизни, борьба московских лютеран велась за этот собор. Бок о бок жили и сотрудничали люди разных национальностей, объединенные верой и общей целью. Среди ярких активистов был Александр Фитц, родившийся в Казахстане журналист, писатель, общественный деятель, написавший десяток книг об истории депортированных немцев.

Олег Севастьянов, родом из Туркмении, выпускник МХАТа, долгое время работал актером театра и кино, а в 1990г. оставил лицедейство окончательно, выбрав религиозную стезю: именно он в дальнейшем стал основателем прихода Святая Троица в Москве. Известный православный священник и философ Александр Мень напутствовал ему искать свою конфессию, и он нашел – лютеранство.

В Москве его паствой была творческая интеллигенция – художники, музыканты, актеры, потом он служил в Зеленогорске-Терийоки, и со временем он переехал в Нарву, посколкьу понял, что нужен именно там. Пастор Олег — единственный священник в Эстонии, который ведет богослужение на русском языке.

Весной 1991-го инициативная группа подала документы на регистрацию общины, а уже 4 сентября состоялось первое богослужение, проведенное епископом Харальдом Калниньшем и пастором Штефаном Редером, впоследствии руководившим Теологическим институтом ЕЛЦИ.

«Диафильм» предоставил помещение для служб, но еще долгое время занимал здания. Реставрационные работы велись на пожертвования верующих, а также засчет финансовой помощи от иностранных общин (ФРГ), и завершились лишь в 2005-м году, а шпиль был восстановлен в 2010-м.

Рождение прихода

Со временем прихожане разошлись по этническим общинам: была организована немецкая лютеранская церковь, а 1992 году была зарегистрирована Евангелическая лютеранская церковь Ингрии(ЕЛЦИ) и финны постепенно стали переходить в нее. А поскольку финнов в Москве значительно меньше чем немцев, финская община покинула собор Св. Петра и Павла, и в середине 90х гг. обосновалась в церкви Святой Троицы в Лефортово.

Здесь, в одном из старейших исторических районов Москвы, обжитом уже в XIV в., селилась боярская элита XVI в. и располагались резиденции русских царей. В петровское время здесь выросла немецкая слобода, и при ней возникло лютеранское Введенское кладбище, где была построена часовня, ставшая впоследствии прибежищем ингерманландской общины.

И сегодня ЕЛЦИ в Москве проводит богослужения в этой уютной церкви. В советское время здание служило кладбищенской конторой и подсобным помещением, и пришло в ужасающее состояние. Автором реставрационного проекта был архитектор Вяйно Райкерус, активный участник Ингерманландского движения, впоследствии уехавший в Финляндию. Реконструкция велась на пожертвования прихожан, из которых значительную долю составляли пожертвования церковных общин Финляндии.

Освящение церкви Святой Троицы состоялось 12 сентября 1999 г. На нём присутствовали от объединённых приходов Хельсинки пробст Пентти Симоеки, Пекка Хиетанен, Яри Репонен во главе с епископом Ээро Хуовиненом, Исто Пихкалой и Аарно Лахтиненом — руководителем Внешней церковной помощи Финляндии, а также присутствовал посол Финляндии в России Маркус Люра.

От Московской Патриархии приехал протоиерей Всеволод Чаплин, от посольства Эстонии был советник посла Олави Ринне, представители Католической церкви. На постоянной основе приезжают группы верующих и пасторы из Финляндии.

В наши дни на Рождество и Пасху собирается не более 40 человек, да и пространство не вместит больше. Богослужения проводят настоятель прихода пастор Игорь Алисов, с первого дня служащий в церкви, и приходской священник пастор Андрей Юртаев. Иногда устраивают концерты камерной музыки, в дневное время, поскольку кладбище рано закрывается.

Уголок Ингерманландии

В цокольном этаже размещена трапезная, где помимо чаепития после службы проводятся встречи, выставки графики и фотографи, и другие мероприятия. Особое внимание уделялось курсам финского языка – в церковь приезжал преподаватель, занятия шли в трапезной, организацию курсов поддерживало Посольство Финляндии.

Можно сказать, что это место – маленький уголок Ингерманландии в Москве: на стенде Инкерин Лиитто, можно ознакомиться с информацией, полистать газеты и журналы на финском языке.

Организация «Инкерин Лиитто» в Москве была создана во второй половине 1980-х, но зарегистрировали ее лишь в 1990-м. Первым его председателем был Альберт Соянен, внесший огромный вклад в восстановление правового статуса финнов – возвращение честного имени народа было делом его жизни. Его главная заслуга была в том, что совместно с Леонидом Гильди из Петербурга они добились принятия Закона «О реабилитации российских финнов», принятого Верховным Советом РСФСР 29.6.1993г., это был очень долгий и сложный путь. Он помогал пожилым ингерманландским финнам получать документы по реабилитации в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 г.

Затем общество возглавил Роберт Винонен, писатель, поэт, публицист, почетный председатель общества русскоязычных поэтов Финляндии. Когда еще у «Инкерин Лиитто» не было места, а в церкви велась реставрация, он, работая в Литературном институте, организовывал помещения для заседаний. В своей книге «ОН и Я- опыт одного сосуществования» (Гйоль, 2018) Роберт пишет об Альберте Соянене, как о своем соратнике, авторе статьи «Последний крик ингерманландца».

Затем председателем стал Валерий Халонен, видный мужчина, писал стихи, замечательно пел и был прекрасен на сцене.

Затем дело взяли в свои руки подруги — Сальме Сярг и Элеонора Панкратова. Обе эти женщины – тонкие и сложные, Элеонора – ижорка, более 20 лет прихожанка церкви Ингрии в Лефортово, кандидат филологии, переводчица с норвежского языка, ее перу принадлежат переводы Кнута Гамсуна и десятки статей по филологии. Она оппонировала на защите диссертации Элины Рахимовой в МГУ, посвященной Эйно Лейно, и, несмотря на то, что она не является специалистом по поэзии, взялась за работу, поскольку в ней прозвучали отзвуки родной культуры.

Свежая работа авторства Элеоноры — сборник «Ингрия – наша родина», вышедший в издательстве «Гйоль», куда входят заметки и воспоминания ингерманландских финнов, как питерских, так и рассеянных на просторах России. Сальме Сярг, ныне уже покойная — ингерманландка из сибирской деревни Рыжково, человек со сложными духовными исканиями, долгое время она была управляющая делами и бухгалтером в церкви.

Люди, составлявшие костяк общины – яркие и интересные, однако, ни у кого из участников ингерманландского движения, как и в целом у постсоветских людей, не было представления о содержании этноконсолидирующей работы. Многие московские финны приезжали на Юханнус в Ингерманландию, поддерживают контакты с финнами на родной земле, но работа по сохранению идентичности намного шире, чем участие в праздниках и поддержание связей.

В конце 1990-х в Ингерманландии отношения между лидерами движения обострились, и это косвенно отразилось на московской общине, поскольку московские ингерманландцы были связаны с конфликтующими сторонами, что в итоге существенно снизило градус интереса и вовлеченности. Свидетели становления и упадка московской общины говорят, что за 30 лет в Инкерин лиитто в основном, они видели, как люди уходят – кто из страны, кто из жизни.

О людях

Яркими именами в движении были Хилма Химонен, Раиса Плотникова (увы, уже покойные). Лариса Пелконен, художница и педагог, чья траектория судьбы шла из Казахстана, через БАМ и Тынду, где Лариса создавала Академию моды, перебралась в Шишкин лес в Новой Москве, где она преподавала детям рукоделие, основанные на традиционных приемах. Именно женщины сохраняли то, что кажется мелочью — поговорки и пословицы, рецепты, открытки, рукодельные сувениры, которые, имеют кране важное значение для сохранения идентичности, а именно – содержат культурные коды и витальную душевную теплоту. Ирина Острерова передала свою историю семейную историю внучке Соне, которая заинтересовалась финской культурой, и примет поколенческую эстафету как хранитель памяти и носитель культуры. Инкери Граевская, не часто посещает церковь, но охотно участвует в мероприятиях.

Нынешний председатель – Роман Тикка, более 30 лет участвующий в движении, говорит, что в списках Инкерин Лиитто около ста человек, однако активных, кто, посещает мероприятия и вообще выходит на связь не более 25 человек. Роман – предприниматель, занимается традиционно финским делом – строит сауны. Он сделал многое в церкви своими руками и помогал общине материально. Отец пяти детей, сам он немного говорит по-фински, но детям постарался передать язык и самосознание — двое старших сыновей Петр и Павел учились в Финляндии, при содействии Питерского Инкерин Лиито, и теперь живут там со своими семьями. Но они осознают сложную русско-финскую/финско-русскую идентичность.

Эпизодически проводятся экскурсии и культурные мероприятия, встречи с гостями из Финляндии, были презентации книг Бориса Тикка «Kohtalot», Ирины Такала «Финны в Карелии и в России. История возникновения и гибели диаспоры.».

Московская община вместе с финнами всего мира празднует Рождество, Иванов День, День Ингерманландии (5 октября), День независимости Финляндии (6 декабря). Нередко на праздничные службы в церкви приезжают сотрудники финского посольства и консульства, сотрудники московских представительств различных финских фирм.

Мы – разные

Но консолидация на религиозной почве затрагивала далеко не всех — многие из московских финнов не интересовались религией, а приходили в общину, чтобы погрузиться в финскую культуру, получить основы языка, а затем уехать из России навсегда. Потомки красных финнов были зачастую антирелигиозными и критически относились к тандему ИЛ и ЕЛЦИ.

Состав финнов Москвы не менее пестрый, чем в Карелии: тут живут потомки ингерманландских, североамериканских и финляндских финнов, приехавших в разное время, а также экспаты — граждане Финляндии, работающие в Москве. Московское отделение Инкерин Лиитто и два прихода ЕЛЦИ охватывают и отражают интересы далеко не всех финнов. Сравнивая переписи населения 2002 и 2010гг. численность финнов в Московском регионе колеблется в районе 600 человек, но с негативной тенденцией — в Москве количество финнов сократилось с 400 до 388 человек, в Московской области с 228 до 146 человек, а в последней переписи 21 человек в Московском регионе назвал себя ингерманландцем. В перспективе сбор московских финнов — обширное поле для поиска участников и налаживания коммуникаций.

«Московский след» в Финляндии и Карелии

Следы финнов в Москве улавливаются еле-еле, но следы Москвы московской культуры в жизни финнов значительны.

Система Станиславского повлияла на национальный театр Финляндии. В начале 1900-х Московская театральная школа, а в частности МХАТ, заложили фундамент творчества Эйно Калима, руководившего Национальным театром Финляндии в межвоенный период, адаптировавшего систему Станиславского для финского театра и внесшего значительный вклад в театральное искусство Финляндии.

Красная Москва имеет свою финскую историю – здесь жили, работали, преподавали, вели переговоры, погибали финляндские красные финны — романтики, создававшие КФССР.

Революционеры Эдвард Гюллинг и Густав Ровио в период Большого террора были расстреляны на полигоне в подмосковной Коммунарке, где сейчас расположилась главная ковидная больница. Отто Куусинен жил и умер в Москве и похоронен в Кремлевской стене. Документальная память о создании 16-ой союзной республики запечатлена в архивах КП КФССР — это учредительные документы, протоколы съездов и партийных собраний, огромный массив истории Карело-Финской ССР хранится в московских архивах и ждет своего исследователя.

Именно из Москвы разошлась по России традиция решать важные политические и бизнес вопросы в сауне. Легендарный президент Урхо Калева Кекконен, проводил в парилке сложные переговоры Никитой Хрущевым. «Банная дипломатия» принесла свои плоды: Финляндии удалось, сохранив достоинство, стать форточкой через «железный занавес», а Кекконен, окрыленный успехом в Советской России, продолжил работу по восстановлению отношений в разрушенной Европе и мире.

В 1990-х через Москву проходили пути миграции сибирских финнов – по репатриации в Финляндию и Московское ИЛ содействовало им. Однако, существовал и обратный поток – приезжали и активно работали предприниматели из Финляндии. Но им было сложно понять, кто таков постсоветский человек и как с ним взаимодействовать, и в этой ситуации ингерманландские финны становились незаменимыми посредниками, выстраивая коммуникативный мост над культурной пропастью.

Так Арво Саволайнен, переехавший в Москву в 1980-х, в начале своей предпринимательской карьеры переводил на переговорах с русскими заказчиками, и финны удивлялись, насколько архаичен его язык, мол «так говорили до Войны»… Но уже через год работы он открыл бизнес по электромонтажу, и его компанией за 8 лет было построено более 30 крупных объектов, таких как здания банков, торговых пассажей и посольств. Его сын Эдвард, переехавший в Финляндию, вел бизнес с Россией, торгуя печами и другими комплектующими для сауны.

Еще один культурный мост создают Финские журналисты, освещающие политическую и социальную жизнь, их волшебные квартирники с душевной атмосферой собирали московскую и интернациональную интеллигенцию и богему. Вот уж где уместно сказать: Nokia connecting people — эти трудноуловимые социальные и культурные связи поддерживают архитектуру обществ и создают коммуникативное поле между странами.

Есть мнение, что к московским финнам относятся предвзято, мол в Москву не ссылали, и могли бы вернуться на родину, а не осесть в столице. Но траектории судеб у всех разные, и вырванные с корнями однажды, финны сползались кто куда мог, в том числе и в столицу – за любовью, карьерой, заработком, возможностями реализации. Но не место красит человека, а человек – место: финны здорово обогатили московский культурный ландшафт.

Преподаватель вуза – самая ингерманландская профессия

Как сказал однажды Владимир Кокко, «самая распространенная профессия среди ингерманландских финнов – преподаватель ВУЗа», и это похоже на правду – многие московские финны имеют научные степени, занимаются исследованиями и просветительскими проектами.

В этой связи особенно стоит отметить научный вклад Марии Лескинен, доктора исторических наук, члена экспертного совета РАН по истории, написавшей несколько книг и несколько десятков статей об истории национальных окраин Российской империи – Польши и Финляндии, их этническом своеобразии и переплетении культур в перспективе сравнительного исследования.

Из молодого поколения интеллектуалов стоит отметить Ивара Максутова – выпускника МГУ, религиоведа, автора и главного редактора цифрового просветительского проекта «Постнаука». Ивар создал интернет-ресурс, имеет огромную популярность в молодежной среде, где известные ученые в коротких видео-лекциях рассказывают об интересных темах, методах и лакунах в своих отраслях знания.

Стоит отметить и творческих людей, которые становятся известными и успешными, например, Никита Вирронен, молодой дизайнер-кожевенник, создающий коллекции добротных стильных аксессуаров из натуральной кожи для современного горожанина. В шоуруме в модном творческом квартале «ЦТИ Фабрика» выставлены уникальные собранные вручную рюкзаки и сумки, где можно оценить, что работы мастерской соответствуют амбициозному слогану бренда: «Вирронен. Сделано в Москве. Чтобы покорить весь мир». Умение добросовестно и честно работать – лучший ключ к любому социуму!

Автор сей статьи тоже имеет значительный гуманитарно-творческий бекграунд, будучи одновременно и дерзкой современной художницей, и скромным исследователем-социологом в РАН, посвятившим диссертацию современной идентичности ингерманландских финнов.

Быть финном в Москве крайне сложно. Во-первых, сложно называть и чувствовать себя ингерманландцами, ведь прекрасная Инкери осталась в истории, а ныне она раздавлена Ленобластью и ее следы видит тот, кто знает историю. Имея финскую фамилию, часто приходится цитировать Пушкина, объяснять кто такие ингерманландские финны – что это «свои», питерские, сограждане.

Во-вторых, даже затрачивая усилия на изучение языка, крайне затруднительно сохранять его «в вакууме» — без практики с носителями языка. В-третьих, Москва переваривает всех, как плавильный котел, и попытки поддерживать этнические контакты, не подкрепленные другими интересами, быстро выдыхаются. Но истории московских финнов доказывают, что плетью sisu не перешибешь, и внутренняя Inkeri или Suomi – это то, что нельзя отнять, то, что переезжает вместе с финном в любую точку земного шара, если он решает помнить о родине.

Остаться финнами

Московское Инкерин Лиитто сейчас занято формулированием целей, адекватных новому цифровому времени, размышляя как объединить финнов в столице и других регионах, которые хотели бы чувствовать себя сопричастными финской культуре. Ведь финнам, живущим рассеянно, еще сложнее сохранять идентичность вдали от Родины — никто не помнит про них! Только некоторым изредка приходит журнал Suomen Silta, а в последние годы с развитием Интернета Suomi Seura присылает журнал в электронном виде, что не дает утерять связь с финской пра-родиной и культурой окончательно.

Из-за пандемии активная деятельность Инкерилн Лиитто немного затихла, но московские представители участвуют в заседаниях Зарубежного финского парламента (USP), выдвигая свои инициативы.

По выражению Андрея Платонова «Без меня народ не полный!», и объединение финнов в новом цифровом формате может восполнить разорванные трагической историей ХХ века социальные связи, и быть значимым для сохранения российских финнов как этнической общности как на родной земле, так и за ее пределами.

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Благодарность за консультацию в ходе подготовки статьи Элеоноре Панкратовой, Элине Каркконен, Роману Тикка.