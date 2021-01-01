Юханнус — и в августе Юханнус!

В этом году из-за сложной эпидемической обстановки празднование Юханнуса приходилось дважды переносить. Однако праздник не стал менее радостным от того, что прошел 28 августа!

Как и в предыдущие годы местом проведения праздника стал Лялин луг — живописное место на берегу реки Оредеж в окрестностях поселка Сиверская в Гатчинском районе Ленобласти.

Участников приветствовали епископ Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии Иван Лаптев, председатель «Инкерин Лиитто» Дмитрий Поляков, председатель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойкка, председатель Санкт-Петербургской городской организации «Инкерин Лиитто» Елена Тикка.

Собравшихся порадовали знакомые всем коллективы, такие, как «Рёнтюшки», «Пиирилейкки», «Нар-цы» и другие. И, конечно же, неповторимую атмосферу праздника создавали ведущие — Владимир Кокко и Айна Яккола.

На празднике можно было приобрести книги издательского дома «Гйоль», посвященые истории и культуре ингерманландских финнов, и свежий номер газеты «Инкери».

А завершил праздник традиционный хоровод вокруг костра, вспыхнувшего на берегу Оредежа.