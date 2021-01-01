Памяти Пааво Парккинена

25 августа ушел из жизни первый председатель Общества ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» Пааво Парккинен, один из учредителей общества в 1988 году, человек внесший огромный вклад в возрождение Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, многие годы руководивший приходским хором.

Пааво Парккинен родился 21.12.1948 в Ярославской области. Семья смогла вернуться в родную деревню Колбино Колтушского прихода только в 1962 году. После окончания средней школы в Колтушах учился в Физико-механическом техникуме, работал техником на заводе «Сокол».

В 70-80-е годы минувшего века был музыкантом, играл на бас-гитаре и пел в рок-группах, одновременно участвуя в жизни церковного прихода.

В конце 80-х годов он стал председателем «дватцатки», воссоздавшей Колтушский приход. В 1988 году он был одним из подписавших учредительные документы «Инкерин Лиитто», первым председателем общества в 1988-1990 годах.

Как заместитель главного редактора воссозданной в 1998 году газеты «Инкери» хочу отметить его особое доброжелательное, внимательное отношение к нашей газете. В сложные моменты он дважды финансово поддерживал выпуск нашей газеты, а в одном из первых номеров было опубликовано интервью с ним, в котором он рассказывал, в том числе об историческом событии, многим казавшемся чудом — передаче в 1977 году лютеранскому приходу церкви в Пушкине.

Пааво Парккинен был в числе прихожан, первыми вошедших в церковное здание, возвращенное верующим.

Заместитель главного редактора газеты «Инкери»

Андрей Пюккенен