83 года назад с этого документа начался новый этап государственного террора — «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР».

Июль 4th, 2020 Рубрики: Новости / Uutiset

2 июня 1937 года ЦК ВКП (б) разослал по региональным комитетам СССР и ЦК нацкомпартий телеграмму, в которой бывшие кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки, являются главными врагами советской власти. На местах рекомендовалось брать их на учет и расстреливать наиболее враждебных и опасных.

В 1937–1938 годах по обвинению в антисоветской деятельности по данной телеграмме арестовали более 1,5 млн человек, из них к высшей мере приговорили почти 700 тыс.

Теги:
Оставить комментарий

Есть 1 комментарий. к “83 года назад с этого документа начался новый этап государственного террора — «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР».”

  1. Аноним
    Июль 7th, 2020 at 13:50
    1

    1zqjfa'»(){}:/1zqjfa;9

    Reply

Написать комментарий