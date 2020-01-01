2 июня 1937 года ЦК ВКП (б) разослал по региональным комитетам СССР и ЦК нацкомпартий телеграмму, в которой бывшие кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки, являются главными врагами советской власти. На местах рекомендовалось брать их на учет и расстреливать наиболее враждебных и опасных.

В 1937–1938 годах по обвинению в антисоветской деятельности по данной телеграмме арестовали более 1,5 млн человек, из них к высшей мере приговорили почти 700 тыс.