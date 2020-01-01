Шведская рецензия на нашу книгу: И.С. Лапин «Храмы Карельского перешейка»
В результате пробудившегося в последнее время в России интереса к краеведческому исследованию бывших финских террирорий сейчас ежегодно публикуется множество книг и брошюр. В 2019 году вышла, в числе прочих, богато иллюстрированная книга обо всех церквях и святых местах Карельского перешейка. Автор ее Илья Сергеевич Лапин, «literator i krajeved», литератор и краевед из Санкт-Петербурга. Илья — один из энтузиастов-создателей сайта www.ristikivi.spb.ru, содержащего богатый фотоматериал и документацию о населенных пунктах и (бывших) достопримечательностях Перешейка. Он известен также как писатель, издавший, в числе прочих, в 2017г. книгу об Эдит Сёдергран и Райволе, а в 2018 переиздавший небольшую брошюру К.А.Вреде и Габриеля Лагуса «Зарисовки Старого Выборга» (1895).
Книга о храмах Карельского перешейка дает систематическое описание, в привязке к населенным пунктам, больших и малых святых мест всех конфессий, включая бывшие часовни и молельни, с кратким историческим экскурсом и содержит, в общей сложности, сотни иллюстраций. Здесь представлены материалы о 154 (!) святых местах, из которых 18 лютеранских и 14 ортодоксальных относятся к одному лишь Выборгу. Иллюстративный материал впечатляет и содержит в основном фотографии, которые можно бесплатно загрузить из финских дигитальных источников Поэтому множество иллюстраций взято из фотоархива Обороны SA-kuva, которым пользуются многие исследователи и писатели из России. Фотографии храмов, целиком или частично разрушенных во время войны, дополнены, в частности, дигитализированными рисунками из собрания Национальной Библиотеки и музеев, которые легко отыскать на сайте www.finna.fi. Многие из этих иллюстраций опубликованы ранее на веб-сайте ristikivi и на схожем сайте www.terijoki.spb.ru.
Из печатных источников о различных храмах довольно хорошо представлены финские общедоступные обзоры. Особый интерес представляют ссылки на позднейшие русские краеведческие исследования, которые не слишком известны у нас. Ссылок же на многочисленные финские городские и приходские исторические источники, равно как и на послевоенные краеведческие записки и мемуары приведено сравнительно мало.
Немного неожиданно для финского читателя — с устоявшимся представлением о Перешейке как о преимущественно финско-лютеранской территории — то большое место, которое отведено ортодоксальным церквям и часовням, что отражает, разумеется, нынешнее желание подчеркнуть русское влияние в Карелии. Это, конечно, справедливо, хотя исторически сложившееся подавляющее большинство населения, согласно статистике, до 1939 года исповедовало лютеранство.
Райнер Кнапас
Одними из новых явлений в исторической науке Карелии постперестроечного периода являются издание переводов работ зарубежных, в первую очередь финских, исследователей и публикации работ об истории Карелии в Финляндии, но на русском языке, то есть для российского читателя. Наиболее заметным явлением такого порядка является изданная в Финляндии на русском языке книга «Прибалтийско-финские народы: история и судьбы родственных народов». Ее составителем является профессор университета из города Ювяскюля в Финляндии Мауно Йокипии. Цель книги – показать основанную на единстве происхождения, языка и культуры общность всех прибалтийско-финских народов, живущих в разных странах. Книга подготовлена большим авторским коллективом, состоящим из представителей этих народов. Ингерманландцам посвящены разделы, подготовленные финскими учеными Х. Лескиненом и М. Йокипии, а также живущим в Финляндии ингерманландцем П. Мутаненом и профессором Петрозаводского университета Л. В. Суни. Свое понимание истории Карелии и карел изложили известные финские ученые – историк Х. Киркинен и лингвист П. Вир-таранта, М. Йокипии, а также карельские писатели О. Степанов и Я. Ругоев. Краткий очерк истории вепсов в ХХ веке представил писатель А. Петухов. Значимость этого издания определяется не только содержащейся там ценной информацией, многочисленными картами и иллюстрациями, но и возможностью ознакомиться с мнением финских ученых об основных проблемах этнической истории прибалтийско-финских народов.