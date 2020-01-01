В результате пробудившегося в последнее время в России интереса к краеведческому исследованию бывших финских террирорий сейчас ежегодно публикуется множество книг и брошюр. В 2019 году вышла, в числе прочих, богато иллюстрированная книга обо всех церквях и святых местах Карельского перешейка. Автор ее Илья Сергеевич Лапин, «literator i krajeved», литератор и краевед из Санкт-Петербурга. Илья — один из энтузиастов-создателей сайта www.ristikivi.spb.ru , содержащего богатый фотоматериал и документацию о населенных пунктах и (бывших) достопримечательностях Перешейка. Он известен также как писатель, издавший, в числе прочих, в 2017г. книгу об Эдит Сёдергран и Райволе, а в 2018 переиздавший небольшую брошюру К.А.Вреде и Габриеля Лагуса «Зарисовки Старого Выборга» (1895).

Книга о храмах Карельского перешейка дает систематическое описание, в привязке к населенным пунктам, больших и малых святых мест всех конфессий, включая бывшие часовни и молельни, с кратким историческим экскурсом и содержит, в общей сложности, сотни иллюстраций. Здесь представлены материалы о 154 (!) святых местах, из которых 18 лютеранских и 14 ортодоксальных относятся к одному лишь Выборгу. Иллюстративный материал впечатляет и содержит в основном фотографии, которые можно бесплатно загрузить из финских дигитальных источников Поэтому множество иллюстраций взято из фотоархива Обороны SA-kuva, которым пользуются многие исследователи и писатели из России. Фотографии храмов, целиком или частично разрушенных во время войны, дополнены, в частности, дигитализированными рисунками из собрания Национальной Библиотеки и музеев, которые легко отыскать на сайте www.finna.fi . Многие из этих иллюстраций опубликованы ранее на веб-сайте ristikivi и на схожем сайте www.terijoki.spb.ru .

Из печатных источников о различных храмах довольно хорошо представлены финские общедоступные обзоры. Особый интерес представляют ссылки на позднейшие русские краеведческие исследования, которые не слишком известны у нас. Ссылок же на многочисленные финские городские и приходские исторические источники, равно как и на послевоенные краеведческие записки и мемуары приведено сравнительно мало.

Немного неожиданно для финского читателя — с устоявшимся представлением о Перешейке как о преимущественно финско-лютеранской территории — то большое место, которое отведено ортодоксальным церквям и часовням, что отражает, разумеется, нынешнее желание подчеркнуть русское влияние в Карелии. Это, конечно, справедливо, хотя исторически сложившееся подавляющее большинство населения, согласно статистике, до 1939 года исповедовало лютеранство.

Райнер Кнапас