Эмилия ИЛЬЯЙНЕН

В 2020 году Россия отмечает 75 лет победы в Великой отечественной войне, победы над нацизмом. Ни у кого не вызывает сомнений, что событие отмечается как победа советского многонационального народа, вставшего на защиту Родины. Однако в самом СССР национальная политика до сих пор не получила однозначной оценки.



В начале Великой отечественной войны одновременно с подъемом массового патриотизма в стране ужесточается политический контроль. Приказы правительства, которые решали судьбы целых народов и в наши дни остаются малоизвестными. Десятки национальностей попали в списки «неблагонадежных», т.к. в представлении советского руководства призывать их на фронт было бы политически нецелесообразно. Советские немцы, венгры, корейцы, прибалты и другие народы были мобилизованы в трудовую армию. Под эту политику попали также ингерманландские финны, советские граждане. После приказа наркома РККА от 3 апреля 1942 года «Об изъятии из действующей армии бойцов финской национальности и переводе их в рабочие колонны НКВД» финны в массовом порядке снимались с фронта и отправлялись в трудовую армию.

На этом основании долго считалось, что финны не принимали участия в Великой отечественной войне на фронте. Современные информационные технологии позволяют взглянуть на эту проблему иначе. Сайты с оцифрованными наградными листами»Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945″ и «Память народа» содержат интересный материал, который свидетельствует об участии финнов в Красной армии во время Великой отечественной войны. Причем как до апреля 1942 года, так и после.

Упомянутый приказ мог не выполняться, и многие военнослужащие финской национальности с честью исполнил свой долг перед Родиной, а также реабилитировали себя в глазах государственных репрессивных органов. В начале войны на фронт ушло много людей, у которых по понятиям сталинского времени была ”плохая анкета”. Война давала им возможность отвести подозрения, очиститься от ”темного прошлого”. Для финнов это было важно, т.к еще до войны практически каждая финская семья подверглась репрессиям.

Немало финнов оказалось в составе частей Карельского фронта, который вел боевые действия против Финляндии, союзника Германии во время Второй мировой войны.

Во многом благодаря этому обстоятельству военнослужащие финской национальности проявили себя в разведке. Несмотря на политику государства разведчик, владеющий языком врага, оставался ценным кадром на передовой. Командиры доверяли бойцам с ”подозрительным” пятым пунктом, а проявившие себя были награждены почетными медалями и орденами.

Мальми Александр Адамович родился в 1921 году в деревне Малые Горки (Pieni-Kurku, в настоящее время в составе Ломоносовского района). В Красной армии с октября 1940 г., беспартийный, красноармеец, связной. Участвовал в Великой отечественной войне с первых ее дней. В августе 1941 года числился пропавшим без вести, но информация оказалась не соответствующей действительности. В конце октября 1941 года имел ранение.

Первой медалью «За отвагу» был награжден в сентябре 1942 года. «Дисциплинированный, выносливый, мужественный боец. 11 августа 1941 года группа разведчиков под командованием Мальми, сделав смелую разведку в тыл противника, доставила ценные документы и 6 человек пленных белофинских солдат. 6 октября 1941 года группа Мальми в количестве 10 человек прикрыла отступление батальона, уничтожила 70 белофинских солдат.

В боях под Медвежьегорском при выходе из окружения товарищ Мальми в упор расстрелял 5 белофиннов. Выполняя обязанности связного батальона, товарищ Мальми неоднократно под ураганным огнем противника доставлял донесения на командный пункт полка».

В марте 1944 года Мальми был награжден медалью «За отвагу» второй раз. Теперь он уже имел звание ефрейтора и должность разведчика взвода пешей разведки, член ВКП(б). «14 марта 1944 года участвовал в разведывательной группе полка, разминировал минное поле противника, обезвредил 1 управляемый фугас, проделал проход в проволочном заграждении, чем обеспечил захват пленного. При отходе огнем своего автомата обеспечил отход группы и заминировал пути отхода минами противника. Имеет 10 боевых выходов в стан противника и одно ранение».

Тысячи советских женщины воевали на фронте во время Великой отечественной войны, главным образом в качестве медиков и связисток. Но нередко обстановка требовала встать в один строй с мужчинами и проявить себя на более опасных участка фронта.

Лелло Берта Ивановна родилась в 1921 году, местом рождения указан Сестрорецк, но согласно архивным данным семья Лелло проживала в Лисьем Носу. Призывалась в добровольном порядке Череповецким РВК Вологодской области, из чего можно сделать вывод, что семья подверглась принудительному выселению. В 1936 году на Карельском перешейке по приказу командования Ленинградского военного округа было произведено переселение всего гражданского населения из ближайшего тыла строящегося Карельского укрепрайона. Выселенные были небольшими группами размещены в западных районах Вологодской области.

В наградном листе указано звание старшина медицинской службы, а должность – радистка-разведчица разведотдела штаба Карельского фронта, беспартийная. Участие в Великой отечественной войне принимала с июля 1942 года. Через два года награждена орденом «Красное знамя». «За время службы в разведке с июля 1942 г. проявила себя выносливой и отважной разведчицей.

В 1943 году в течение более трех месяцев находилась в глубоком тылу противника в составе разведгруппы 2-го отделения разведотдела штаба Карельского фронта в качестве радистки, обеспечивала бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием, передав за это время несколько боевых донесений – 37, с ценным разведданным о противнике. Во время всей разведоперации вела себя как настоящая советская патриотка-герой. При выходе из тыла противника через линию фронта вынесла на себе из тыла радиостанцию и раненного разведчика за 15 км. за линию фронта. В настоящее время 4-й месяц беспрерывно работает в тылу противника, обеспечивая бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием.

Кроме основной задачи обеспечения радиосвязи, как опытная разведчица и преданная дочь Социалистической Родины, во всей боевой деятельности группы показывает образцы мужества и отваги, воодушевляя своими героическими подвигами всю группу на отличное выполнение боевого задания командования, в исключительных трудностях зимы и распутицы, а также в суровых условиях Севера».

В февраля 1945 Берте Ивановне была также вручена медаль «За оборону советского Заполярья»

Финны проявляли себя как отважные разведчики не только на советско-финском фронте, но также и на советско-германском фронте. Гюннинен Адам Иванович родился в 1914 году в д. Ладога (Latukka, в настоящее время Тосненский район). Как и тысячи других ингерманландских финнов принял участие в финской компании 1939-1940 в составе Финской народной армии.

По замыслу советского руководства она должна была заменить в Финляндии части Красной Армии и стать военной опорой в процессе советизации Финляндии. Однако военные действия развернулись по другому сценарию. После окончания военных действий на базе частей ФНА была сформирована 71-я стрелковая дивизия.

В Великой отечественной войне участвовал с первых дней на Петрозаводском направлении. В 1943 года младший сержант Гюннинен, разведчик отдельной разведывательной роты 31-й отдельной лыжной бригады 14-й армии Карельского фронта воевал на Мурманском направлении был награжден орденом «Красная звезда».

«Выполняя боевую задачу по захвату языка в глубоком тылу противника младший сержант Гюннинен Адам Иванович был в составе захватывающей группы и в бою 22 августа 1943 г. показал себя мужественным и находчивым воином. Заметив патрульную группу противника, товарищ Гюннинен открыл огонь из автоматической винтовки, убил одного из гитлеровцев, остальные бросились бежать. Гюннинен вскочил и бросился в след за ними, стрелял на бегу, ранил еще одного из них и совместно с другими захватил двух пленных.

Участвуя в выполнении боевых задач отдельной разведывательной роты на протяжении полутора лет, младший сержант Гюннинен уничтожил до 30 гитлеровцев. Товарищ Гюннинен всегда активно участвует в выполнении боевых задач, совершенствует свое боевое мастерство и боевую выучку. Передает свой богатый опыт старого разведчика молодым бойцам разведчикам».

Наступление советских войск летом 1944 на финском направлении, а также подготовка к нему, потребовали активизации разведки. Следующую боевую награду, орден «Красное знамя», младший сержант Гюннинен получил в июле 1944 года. Теперь он уже командир разведывательной группы 2-го отделения разведотдела штаба Карельского фронта.

«В нашей части в течение 1943-1944 годов 9 раз ходил в глубокий тыл противника на выполнение специальных боевых заданий командования. Несмотря на исключительно трудные условия работы, разные периоды времени года, преследование финской полиции и карательных отрядов, товарищ Гюннинен показал себя мужественным, смелым, стойким и выносливым защитником Социалистической Родины.

Товарищ Гюннинен, будучи в глубоком тылу противника, сам лично ходил на самые трудные и опасные боевые задания, добывал ценные разведданные по расположению гарнизонов противника, их численности и вооружение. Дал ценные данные о состоянии обороны противника.

Ведя бой с превосходящими силами противника, сам лично прикрывал отход всей группы, отходя последним. Под его личным командованием были добыты и доставлены ценные документы, которые были использованы командованием в дальнейшей работе. Поставленные задачи командованием товарищ Гюннинен выполнял как настоящий герой защиты нашего отечества».

Деятельность разведки всегда тесно связана с работой штаба. Без переводчика, не только владеющего языком противника, но умеющего свободно ориентироваться в трофейной документации, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было провести бой или военную операцию. Талья Тойво Матвеевич родился в деревне Минулово (Miinala) Всеволожского района в 1920 году. Красноармеец, член ВЛКСМ с февраля 1943, участвовал в войне с октября 1941 года в составе Онежской флотилии, имел легкое ранение. С 23 февраля 1943 года переводчик разведотдела штаба 368-й стрелковой краснознаменной дивизии.

«В период боев с финскими захватчиками товарищ Талья показал образцы мужества, отваги и храбрости. Будучи в составе разведотделения 438-й отдельной разведроты 13 и 17 марта 1944 года, действующего на западном берегу Онежского озера, где оборонялся противник, товарищ Талья все время шел в головном дозоре, первым вышел на берег и несмотря на вражеский обстрел, продолжал подслушивать противника, в результате чего добыл ценные разведсведения.

23 июня 1944 года товарищ Талья вместе в разведгруппой 438-й отдельной разведроты форсировал реку Свирь и севернее г. Вознесенье, настиг и уничтожил отряд финских поджигателей, в том числе и командира. Захватил ценные документы – план уничтожения города Вознесенье, приказы и распоряжения по 7-й пехотной дивизии, раскрывающие группировку и намерение противника.

В период наступательных боев отлично обеспечил сбор и обработку разведданных. За мужество и отвагу, проявленную во время действий с разведподразделениями, за захват и сохранение ценных разведданных, за отличный сбор и обработку разведданных о противнике товарищ Талья достоин награждения орденом «Красная звезда»».

История непростых советско-финских отношений отразилась на биографии Тинуса Михаила Михайловича. Он родился в 1919 году д. Малое Сойлово (Pien-Suojala) Токсовского района, которая прекратила свое существование еще до войны. Как и семья Берты Лелло, семья подверглась принудительному выселению в связи со строительством военных городков Карельского укрепрайона. Выселяли целые колхозы, жители деревни Малое Сойлово были выселены в Мошенский район Ленинградской области (ныне Новгородской). Советское руководство не только укрепляло границы, но и очищало приграничную территорию от «неблагонадежного населения».

Член ВЛКСМ с 1938 года, призван Мошенским РВК в Красную армию17.11.1939, т.е. еще до начала зимней компании. Службу проходил в1-ом стрелковом корпусе Финской народной армии. Корпус принял участие в самом последнем и кровопролитном сражении Зимней войны–в штурме Выборга.

С началом Великой отечественной войны в звании младшего сержанта был назначен командиром-радистом разведывательной группы в/ч 4082. В июле 1942 года был награжден медалью «За отвагу» за неоднократное выполнение боевого задания разведотдела штаба Карельского фронта. Задание выполнялось на территории Финляндии. «За время службы в части в должности командира разведгруппы и радиста с 25.6.41 г. по настоящее время тов. Тинус М.М. показал себя преданным Социалистической Родине.

Политически и морально устойчив, бдителен. Умеет хранить военную тайну. Пользуется деловым авторитетом. За время войны с немецко-финскими фашистами тов. Тинус, выполняя задание командования в тылу противника, за 6 походов прошел свыше 1000 км.

С группой в составе 4 человека в тылу противника пустил под откос два воинских эшелона и доставил ценные сведения о расположении резервов противника. Кроме того, тов. Тинус с группой в составе 5 человек в течение двух месяцев, находясь на территории Финляндии, информировал нас о движении частей противника к линии фронта Ухтинского и Кестеньгского направления».

Следующую награду, орден «Красное знамя» разведчик Тинус получил в звании младшего лейтенанта, будучи командиром взвода воинской части № 1821 особого назначения. «За период войны 1942 г. тов. Тинус М.М. в качестве старшего группы и радиста 3 раза со специальными заданиями командования ходил в глубокий тыл противника. Преодолевая трудности в пути: морозы, вьюги, болота, делая многокилометровые переходы в глубоком тылу противника отлично выполнял задание и давал весьма ценные сведения о противнике.

1-го июня 1942 г. тов. Тинус М.М. в качестве старшего группы и радиста был направлен в тыл противника со специальным заданием: выявить деятельность базы снабжения противника, состав гарнизона и переброску войск и грузов противника на одной из главных коммуникаций, питающей фронтовые части врага и полученные данные немедленно сообщать командованию. Из-за отсутствия продуктов группа во главе с тов. Тинусом в течение июля месяца питалась рыбой и ягодами одновременно выполняла задание командования.

После выполнения задания на обратном пути группа в составе 3-х человек — Тинус, Никутьев и Коршунов были окружены финнами. Вступив в неравный бой горстка советских храбрецов мужественно отбивалась. Коршунову перебило ногу, который после тяжелого ранения себя пристрелил, чтобы не остаться живым в плену. Никутьев, преследуемый шестью финнами и уже раненый в нескольких местах осколками и пулями встретил преследователей очередью из автомата «Суоми», ловко прикрывшись за лежащее дерево. Четыре финна свалились замертво, двое бежало.

Тов. Тинуса контузило, и он вначале был без сознания и когда открыл глаза, увидел двух финнов, бегущих к нему. Собрав силы, он снял с пояса гранату и бросил. Оба финна были уничтожены. Имея свыше 10-ти пулевых и осколочных ранений тов. Тинус не в состоянии был тащить с собой радиоаппаратуру, которую вынужден был спрятать в лесу, а сам свыше 60 км, имея свыше 10-ти ранений, из них три тяжелых, пробирался через тыл и фронт противника и прибыл к нам в штаб».

Ингерманландские финны, как национальное меньшинство, ощутили на себе всю тяжесть репрессивной политики и раньше, и острее. В годы Большого террора официальной директивы о начале финской операции не было, но негласно именно финские семьи становились источником для выполнения планов по репрессиям. В массовом порядке штамповались дела, где финны фигурировали как антисоветские элементы, агенты иностранной разведки, белофинны.

Последний термин с началом Зимней, а затем Великой отечественной войны актуализировался и применялся для дискриминации финнов на государственном и бытовом уровне. Война внесла в политику государства свои коррективы. Именно те, кто еще недавно считался «белофинном», приняли бой с «настоящими белофиннам», при чем на самом опасном и ответственном участке фронта.