21 апреля 2020 года после тяжелой болезни ушла из жизни Ольга Игоревна Конькова, много лет и сил отдавшая Музею антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, изучению и сохранению культур коренных народов Ленинградской области — води и ижоры.

Ольга Игоревна родилась в 1958 г., закончила филологический и исторический факультеты Ленинградского государственного университета. В период с 1981 по 1989 гг. работала в Российском этнографическом музее, а после окончания в 1991 г. аспирантуры Музея этнографии и антропологии начала работать в отделе этнографии восточных славян и народов Европейской части России.

На протяжении многих лет Ольга Игоревна вела активную научно-просветительскую деятельность, связанную с развитием традиционной культуры коренных малочисленных народов Ленинградской области. Ольга Игоревна возглавляла Общество ижоры и води, была членом международного Консультативного Комитета финно-угорских народов и с 2002 г. – директором Центра коренных народов Ленинградской области, с которым связаны большинство ее проектов последних лет.



Деятельность Ольги Игоревны охватывала весь спектр областей, связанных с просвещением, исследованием и защитой прав национальных меньшинств Северо-Западного региона РФ. Она представляла интересы коренных малочисленных народов Ленинградской области в Совете по делам коренных народов Северо-Западного федерального округа; в межнациональном Совете при губернаторе Ленинградской области и в Совете Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Ольга Игоревна также была неизменным представителем национальных меньшинств в целом ряде рабочих групп и комиссий, связанных с деятельностью просветительских организаций на территории Ленинградской области.

Ольга Игоревна всегда была неутомимым деятелем, полным энергии и энтузиазма, придумывающим и вдохновляющим других людей на новые проекты. Она не только организовывала и помогала проводить множество мероприятий, посвященных языку и культуре ингерманландцев, ижоры, води и вепсов, но и сама пела, плела, шила и вышивала, играла в народном театре, читала детям народные сказки и сочиняла новые. Благодаря деятельности Ольги Игоревны Коньковой был создан Музей коренных народов Петербургской земли, мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области, организованы курсы водского и ижорского языков, традиционного костюма и вышивки, игры на каннеле и многие другие.

Ольга Игоревна – автор пособий и учебников по национальным языкам, традиционной культуре и быту народов Ленинградской области. Она также участвовала в создании документальных и мультипликационных фильмов, рассказывающих о коренных малочисленных народах Северо-Запада, и стала автором десятков публикаций, посвященных финно-угорской этнографии.

В памяти своих коллег Ольга Игоревна Конькова навсегда останется удивительным жизнерадостным человеком, полным идей, сил и энергии.

Источник: сайт Кунсткамеры