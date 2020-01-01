Малоизвестные страницы Великой отечественной войны

Эмилия ИЛЬЯЙНЕН

В 2020 году Россия отмечает 75 лет победы в Великой отечественной войне, победы над нацизмом. Ни у кого не вызывает сомнений, что событие отмечается в первую очередь как победа советского многонационального народа, вставшего на защиту Родины. Однако в самом СССР национальная политика до сих пор не получила однозначной оценки.

В начале Великой отечественной войны одновременно с подъемом массового патриотизма в стране ужесточается политический контроль. Приказы правительства, которые решали судьбы целых народов, и в наши дни они остаются малоизвестными. Десятки национальностей попали в списки «неблагонадежных», т.к. в представлении советского руководства призывать их на фронт было бы политически нецелесообразно. Советские немцы, венгры, корейцы, прибалты и другие народыбыли мобилизованы в трудовую армию.Под эту политику попали и ингерманландскиефинны, советские граждане.



После приказа наркома РККА от 3 апреля 1942 года «Об изъятии из действующей армии бойцов финской национальности и переводе их в рабочие колонны НКВД» финны в массовом порядке снимались с фронта и отправлялись в трудовую армию.

На этом основании долго считалось, что они не принимали участия в Великой отечественной войне на фронте. Современные же информационные технологии позволяют взглянуть на эту проблему иначе. Сайты с оцифрованными наградными листами «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Память народа» содержат интересный материал, который свидетельствует об участии финнов в Красной армии во время Великой отечественной войны. Причем как до апреля 1942 года, так и после.

Упомянутый приказ мог не выполняться, и многие военнослужащие финской национальности с честью исполнил свой долг перед Родиной. Кроме патриотических чувств, здесь была и обратная сторона медали.В начале войны на фронт ушло много людей, у которых по понятиям сталинского времени была”плохая анкета”. Война давала им возможность ”реабилитировать” себя, очиститься от ”темного прошлого”. Для финнов этобыло важно, т.к еще до войны практически каждая финская семья подверглась репрессиям.

Немало финнов оказалось в составе частей Карельского фронта, который вел боевые действия против Финляндии, союзника Германии во время Второй мировой войны. Во многом благодаря этому обстоятельству военнослужащие финской национальности проявили себя в разведке. Несмотря на политику государства разведчик, владеющий языком врага, оставался ценным кадром на передовой. Командиры доверяли бойцам с ”подозрительным” пятым пунктом, а проявившие себя были награждены почетными медалями и орденами.

Мальми Александр Адамович родился в 1921 в деревне Малые Горки(в настоящее время в составе Ломоносовского района). В Красной армии с октября 1940 г., беспартийный, красноармеец, связной. Участвовал в Великой отечественной войне с первых ее дней. В августе 1941 года числился пропавшим без вести, но информация оказалась не соответствующей действительности. В конце октября 1941 года имел ранение.

Первой медалью «За отвагу» был награжден в сентябре 1942 года.

«Дисциплинированный, выносливый, мужественный боец. 11 августа 1941 года группа разведчиков под командованием Мальми, сделав смелую разведку в тыл противника, доставила ценные документы и 6 человек пленных белофинских солдат. 6 октября 1941 года группа Мальми в количестве 10 человек прикрыла отступление батальона, уничтожила 70 белофинских солдат.

В боях под Медвежьегорском при выходе из окружения товарищ Мальми в упор расстрелял 5 белофиннов. Выполняя обязанности связного батальона, товарищ Мальми неоднократно под ураганным огнем противника доставлял донесения на командный пункт полка».

В марте 1944 году Мальми был награжден медалью «За отвагу» второй раз. Теперь он уже имел звание ефрейтора и должность разведчика взвода пешей разведки, член ВКП(б). «14 марта 1944 года участвовал в разведывательной группе полка, разминировал минное поле противника, обезвредил 1 управляемый фугас, проделал проход в проволочном заграждении, чем обеспечил захват пленного. При отходе огнем своего автомата обеспечил отход группы и заминировал пути отхода минами противника. Имеет 10 боевых выходов в стан противника и одно ранение».



Сойту Андрей Адамович родился в 1914 году в д. Верепье Гатчинского района (ныне не сохранилась).В 1941 году встретил войну в звании красноармейца, шофер, беспартийный. Но благодаря проявленной смелости вскоре стал командиром стрелкового взвода 2-го батальона 132-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии.

В соответствии с заключением вышестоящего начальства был награжден медалью «За отвагу»

.«Товарищ Сойту А.А. за время пребывания в взводе разведки проявил себя инициативным, требовательным командиром. 19 октября 1941 года будучи шофером во время доставки боеприпасов на фронт с машиной попал под обстрел, машина была выведена из строя. Зная, что вслед за ним идут машины с бойцами, товарищ Сойту, рискуя жизнью, стал пробираться на встречу машинам, дабы предупредить от внезапного пулеметно-автоматного обстрела. И несмотря на сильный огонь по ним противником, добился цели и спас жизнь 30-40 бойцам.

3 марта 1942 г. будучи в разведке с поставленной задачей захватить «языка», товарищ Сойту заметил часового у землянки белофиннов, подкрался к нему, бесшумно снял, вынес из расположения подразделения противника и доставил в штаб части.

Товарищ Сойту неоднократно участвовал в жестоких схватках с врагом и всегда показывал образцы героизма, отваги и стойкости воина РККА. Товарищ Сойту предан родине, делу партии Ленина-Сталина».

Начальство отметилосмелого командира не только наградой, но и повышением в звании и должности. В 1942 Сойту уже был лейтенантом, командиром взвода 4-й стрелковой роты того же полка, кандидатом в члены ВКП(б).

«Неоднократно участвуя в боях, лейтенант Сойту проявил себя воином, сочетающим качества искусного разведчика с боевой дерзостью, решительностью и бесстрашием в бою. 5 раз ставилась боевая задача по захвату «языка» и 5 раз разведгруппа лейтенанта Сойту доставала пленного финского солдата.

В феврале 1942 г. лейтенант Сойту вместе со своими разведчиками в районе Каливо-Лахта уничтожил до десятка белофиннов и захватил пленного. В июне 1942 года лейтенант Сойту со своими разведчиками в районе Ондозеро захватил «языка» и доставил в штаб. 28 октября 1942 г. разведгруппа лейтенанта Сойту ворвалась на передний край обороны противника, уничтожила значительное количество белофиннов, взорвала вражескую землянку, захватила пулемет, взяла пленного солдата противника и доставила в штаб полка.

31 декабря 1942 года в районе западный берег Евж-озеро лейтенант Сойту с группой разведчиков, устроив засаду на лыжне противника, встретил двух финских патрульных и одного из них захватил в плен и доставил в штаб.

12 февраля 1943 г., командуя группой разведчиков, умело организовал засаду на Евж-озеро, твердо и энергично руководя людьми, провел бой, нанеся противнику потери, лично уничтожил одного финна, захватил в плен финского капрала, два автомата «Суоми», под яростным автоматно-пулеметным и минометным огнем, вытащил пленного и доставил в штаб полка. 16.10 1942 ранен во время боя».

27 февраля 1943 года лейтенант Сойту был награжден орденом «Красной звезды».

Фото: Группа разведчиков 132-й стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии 26-й армии лейтенанта Андрея Адамовича Сойту (справа) у карты.

В сентябре того же года лейтенант Сойту был награжденорденом «Красного знамени».

«Лейтенант Сойту, разработав детальный план и подготовив личный состав вверенного ему взвода, блестяще и умело провел 25.09.43 г. операцию по захвату языка с переднего края белофинской обороны, в силу чего выполнил в точности поставленную перед ним командованием задачу. Умело сочетая действия групп, отдельных бойцов и лично руководя на месте операцией, лейтенант Сойту, встретивший отряд белофиннов численностью до 70 человек, вступил в бой и не смотря на окружение, маневрируя своими группами, нанес удар по противнику, в результате которого захватил трех пленных, 2 радиостанции, 2 автомата «Суоми» и 2 винтовки. В силу стремительности удара рассредоточил группировку противника, нанес ему большие потери в живой силе, вышел из окружения с пленными и трофеями без потерь в личном составе своего взвода. Умело прикрываясь группой прикрытия и одиночными бойцами, оторвался от противника без каких-либо потерь, вывел свою разведгруппу вместе в пленными и трофеями из района проводимой им операции».

В том же году лейтенант Сойту был переведен в члены ВКП(б). Было ли вступление в руководящую партию страну связано с верой в коммунистические идеалы? Вероятнее всего оно могло быть также продиктовано необходимостью военного времени. Для отличившихся фронтовиков процедура вступления в партию была значительно упрощена. В те годы это рассматривалось как награда от государства. Членство в партии было тоже основанием для присвоения офицерского звания. В условиях военного временидаже краткосрочные офицерские курсы не всегда были возможны, аКрасная армия остро нуждалась в командирах.

В августе 1944 года лейтенант Сойту становится командиром 7-й стрелковой роты 63-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии. Следующую награду он получает за заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях.«13.7.44 полк действовал в глубоком тылу противника с задачей оседлать (взять под контроль – прим. автора)дорогу и отсечь живую силу и технику противника.

Рота лейтенанта Сойту, насчитывавшая 21 человека, была обнаружена противником в непосредственной близости от дороги. Оценив создавшуюся угрозу, противник обрушил на роту мощный огонь артиллерии и минометов, но не добивших должного результата бросил в атаку до 100 человек. Лейтенант Сойту, дав приказание подпустить противника ближе, лег за ручной пулемет и с дистанции 50 метров дал огонь по атакующим белофиннам. Не выдержав, противник залег и оправившись, предпринял шесть яростных следовавших одна за другой атак.

«Рота лейтенанта Сойту мужественно отстаивала обороняемый рубеж. Оставив на поле боя 34 трупа, противник, оставив выгодный рубеж, отступил. За умелое, руководство, личную отвагу и одержанную победу над превосходящими в пять раз силами противника ходатайствую о награждении лейтенанта Сойту орденом «Александра Невского»».

Лейтенанту Сойту было не суждено дожить до дня Победы несколько месяцев. Он пропал без вести в Венгрии в районе с. Хараст Выгард в феврале 1945 года.

Тысячи советских женщины приняли воевали на фронте во время Великой отечественной войны, главным образом в качестве медиков и связисток. Но нередко обстановка требовала встать в один строй с мужчинами и проявить себя на более опасных участка фронта.

Лелло Берта Ивановна родилась в 1921 году, местом рождения указан Сестрорецк, но согласно архивным данным семья Лелло проживала в Лисьем Носу. Призывалась в добровольном порядке Череповецким РВК Вологодской области, из чего можно сделать вывод, что семья подверглась принудительному выселению.

В 1936 году на Карельском перешейке по приказу командования Ленинградского военного округа было произведено переселение всего гражданского населения из ближайшего тыла строящегося Карельского укрепрайона. Выселенные были небольшими группами размещены в западных районах Вологодской области.

В наградном листе указано звание старшина медицинской службы, а должность – радистка-разведчица разведотдела штаба Карельского фронта, беспартийная. Участие в Великой отечественной войне принимала с июля 1942 года. Через два года награждена орденом «Красного знамени».

«За время службы в разведке с июля 1942 г. проявила себя выносливой и отважной разведчицей. В 1943 году в течение более трех месяцев находилась в глубоком тылу противника в составе разведгруппы 2-го отделения разведотдела штаба Карельского фронта в качестве радистки, обеспечивала бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием, передав за это время несколько боевых донесений – 37, с ценным разведданным о противнике.

Во время всей разведоперации вела себя как настоящая советская патриотка-герой. При выходе из тыла противника через линию фронта вынесла на себе из тыла радиостанцию и раненного разведчика за 15 км. за линию фронта. В настоящее время 4-й месяц беспрерывно работает в тылу противника, обеспечивая бесперебойную радиосвязь разведгруппы с командованием. Кроме основной задачи обеспечения радиосвязи, как опытная разведчица и преданная дочь Социалистической Родины, во всей боевой деятельности группы показывает образцы мужества и отваги, воодушевляя своими героическими подвигами всю группу на отличное выполнение боевого задания командования, в исключительных трудностях зимы и распутицы, а также в суровых условиях Севера».

В февраля 1945 Берте Ивановне была также вручена медаль «За оборону советского Заполярья»

Финны проявляли себя как отважные разведчики не только на советско-финском фронте, но также и на советско-германском фронте.

Гюннинен Адам Иванович родился в 1914 в д. Ладога (в настоящее время Тосненский район). Как и тысячи других ингерманландских финнов принял участие в финской компании 1939-1940 в составе Финской народной армии. По замыслу советского руководства она должна была заменить в Финляндии части Красной Армии и стать военной опорой в процессе советизации Финляндии.

Однако военные действия развернулись по другому сценарию, а после окончаниявоенных действий на базе частей ФНА была сформирована 71-я стрелковая дивизия.

В Великой отечественной войне участвовал с первых дней на Петрозаводском направлении. В 1943 года младший сержант Гюннинен, разведчик отдельной разведывательной роты 31-й отдельной лыжной бригады 14-й армии Карельского фронта воевал на Мурманском направлениии был награжден орденом»Красной звезды».

«Выполняя боевую задачу по захвату языка в глубоком тылу противника младший сержант Гюннинен Адам Иванович был в составе захватывающей группы и в бою 22 августа 1943 г. показал себя мужественным и находчивым воином. Заметив патрульную группу противника, товарищ Гюннинен открыл огонь из автоматической винтовки, убил одного из гитлеровцев, остальные бросились бежать. Гюннинен вскочил и бросился в след за ним, стрелял на бегу, ранил еще одного из них и совместно с другими захватил двух пленных.

Участвуя в выполнении боевых задач отдельной разведывательной роты на протяжении полутора лет, младший сержант Гюннинен уничтожил до 30 гитлеровцев. Товарищ Гюннинен всегда активно участвует в выполнении боевых задач, совершенствует свое боевое мастерство и боевую выучку. Передает свой богатый опыт старого разведчика молодым бойцам разведчикам».

Наступление советских войсклетом 1944 на финском направлении, а также подготовка к нему, потребовали активизации разведки.Следующую боевую награду, орден «Красного знамени», младший сержант Гюннинен получил в июле 1944 года. Теперь он уже командир разведовательной группы 2-го отделения разведотдела штаба Карельского фронта.

«В нашей части в течение 1943-1944 годов 9 раз ходил в глубокий тыл противника на выполнение специальных боевых заданий командования. Несмотря на исключительно трудные условия работы, разные периоды времени года, преследование финской полиции и карательных отрядов,товарищ Гюннинен показал себя мужественным, смелым, стойким и выносливым защитником Социалистической Родины. Товарищ Гюннинен будучи в глубоким тылу противника, сам лично ходил на самые трудные и опасные боевые задания, добывал ценные разведданные по расположению гарнизонов противника, их численности и вооружение. Дал ценные данные о состоянии обороны противника.

Ведя бой с превосходящими силами противника, сам лично прикрывал отход всей группы, отходя последним. Под его личным командованием, были добыты и доставлены ценные документы, которые были использованы командованием в дальнейшей работе. Поставленные задачи командованием товарищ Гюннинен выполнял как настоящий герой защиты нашего отечества».

Талья Тойво Матвеевич родился в деревне Минулово Всеволожского района в 1920 году. Красноармеец, член ВЛКСМ с февраля 1943, участвовал в войне с октября 1941 года в составе Онежской флотилии, имел легкое ранение. С 23 февраля 1943 года переводчик разведотдела штаба 368-й стрелковой краснознаменной дивизии.

«В период боев с финскими захватчиками товарищ Талья показал образцы мужества, отваги и храбрости. Будучи в составе разведотделения 438 отдельной разведроты 13 и 17 марта 1944 года, действующего на западном берегу Онежского озера, где оборонялся противник, товарищ Талья все время шел в головном дозоре, первым вышел на берег и несмотря на вражеский обстрел, продолжал подслушивать противника, в результате чего добыл ценные разведсведения.

23 июня 1944 года товарищ Талья вместе в разведгруппой 438-й отдельной разведроты форсировал реку Свирь и севернее г. Вознесенье, настиг и уничтожил отряд финских поджигателей, в том числе и командира. Захватил ценные документы – план уничтожения города Вознесенье, приказы и распоряжения по 7-й пехотной дивизии, раскрывающие группировку и намерение противника.

В период наступательных боев отлично обеспечил сбор и обработку разведданных. За мужество и отвагу, проявленную во время действий с разведподразделениями, за захват и сохранение ценных разведданных, за отличный сбор и обработку разведданных о противнике товарищ Талья достоин награждения орденом «Красная звезда»».

Ингерманландские финны ощутили на себе всю тяжесть репрессивной политики и раньше, и острее.В годы Большого террора официальной директивы о началефинскойоперации не было, но негласно именно финские семьи становились источником для выполнения планов по репрессиям. В массовом порядке штамповались дела, где финны фигурировали как антисоветские элементы, агенты иностранной разведки, белофинны.

Последний термин с началом Зимней, а затем Великой отечественной войны актуализировался и применялся для дискриминации финнов на государственном и бытовом уровне. Война внесла в политику государства свои коррективы. Именно те, кто еще недавносчитался «белофинном», принял бой с «настоящими белофиннам», при чем на самом опасном и ответственном участке фронта.