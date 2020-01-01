Г йоль переиздала книгу:

«ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ В КОГТЯХ ГПУ»

Сборник писем сосланных. 2-е изд.

Эта книга — документальное свидетельство геноцида ингерманландских финнов в СССР.

СБОРНИК ПИСЕМ СОСЛАННЫХ ФИННОВ, ОПУБЛИКОВАЛ ПО ПОРУЧЕНИЮ СОЮЗА ФИННОВ-ИНГЕРМАНЛАНЦЕВ КАРЛО КУРКО

Перевод книги вышедшей в 1943 году в Финляндии, в книге напечатаны письма сосланных жителей-финнов, в основном Ленинградской области, полученные от высланных немцами финнов в Финляндию. Перевод Паули Ринне.