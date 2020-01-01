Новое переиздание «Финны-ингерманландцы в когтях ГПУ»
Март 4th, 2020 Рубрики: Новости / Uutiset
Гйоль переиздала книгу:
«ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ В КОГТЯХ ГПУ»
Сборник писем сосланных. 2-е изд.
Эта книга — документальное свидетельство геноцида ингерманландских финнов в СССР.
СБОРНИК ПИСЕМ СОСЛАННЫХ ФИННОВ, ОПУБЛИКОВАЛ ПО ПОРУЧЕНИЮ СОЮЗА ФИННОВ-ИНГЕРМАНЛАНЦЕВ КАРЛО КУРКО
Перевод книги вышедшей в 1943 году в Финляндии, в книге напечатаны письма сосланных жителей-финнов, в основном Ленинградской области, полученные от высланных немцами финнов в Финляндию. Перевод Паули Ринне.
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