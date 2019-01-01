Уважаемые коллеги!

Издательства «ОСТРОВ « и «Гйоль» приглашают вас посетить Новогодний Книжный салон, который будет проходить с 14 по 17 декабря в Выставочном Центре «ARTPLAY», Красногвардейская площадь, д. № 3.

На нашем стенде вы сможете приобрести по издательским ценам

наши новинки:

П.В. Крылов. Четыре века шведского Выборга

Блокада глазами очевидцев. Книга седьмая

а также другие наши книги

наш стенд № 121