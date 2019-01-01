Новогодний Книжный салон
Декабрь 7th, 2019 Рубрики: Новости / Uutiset
Уважаемые коллеги!
Издательства «ОСТРОВ « и «Гйоль» приглашают вас посетить Новогодний Книжный салон, который будет проходить с 14 по 17 декабря в Выставочном Центре «ARTPLAY», Красногвардейская площадь, д. № 3.
На нашем стенде вы сможете приобрести по издательским ценам
наши новинки:
П.В. Крылов. Четыре века шведского Выборга
Блокада глазами очевидцев. Книга седьмая
а также другие наши книги
наш стенд № 121
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