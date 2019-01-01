В искусных руках нашего земляка, Александра Гуринова, оживают восхитительные резные композиции из дерева с финно — угорскими мотивами и символикой. Этот вид творчества очень близок нашему мастеру, поскольку сам он имеет финские корни. Александра всегда интересовали история и культура малых коренных народов, таких как водь, ижора и др.

Каждое творение этого художника — фантастический шедевр, в котором воплощены его раздумья о предках, душа , и вложен большой кропотливый труд. И это не единственный талант героя нашего рассказа. Александр пишет стихи и не так давно выпустил свой первый сборник, но это уже совсем другая история, о которой мы расскажем несколько позже.



Хотелось бы раскрыть секрет вдохновения нашего художника. Музой для создания всех его произведений является очаровательная супруга Лидия, создающая тот самый благоприятный климат , так необходимый Александру для творчества. Такие замечательные мастера живут в Кингисеппе. Александру Гуринову удачи и новых ярких свершений !

Источник: портал «Добрый день, Кингисепп!» (ДДК)